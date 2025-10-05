La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Un hombre camina cerca de los cuerpos cubiertos de las víctimas de un ataque ruso con drones y misiles, que yacen cerca de su casa destruida, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Lapaivka en las afueras de Leópolis, Ucrania 5 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Kaja Kallas, destacó este domingo el “fracaso” de la ofensiva de verano de Rusia en el este de Ucrania y criticó los recientes ataques contra civiles, en una jornada en que Moscú lanzó el mayor bombardeo contra la región occidental de Lviv (Leópolis) desde el inicio de la guerra en 2022.

“Rusia está ocultando el fracaso de su ofensiva de verano con ataques terroristas contra civiles e infraestructura ucraniana”, afirmó Kallas en su cuenta en la red social X en referencia a ataques como el del sábado contra una estación de tren ucraniana.

“Seguiremos apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario: vamos a terminar el próximo paquete de sanciones y a garantizar la financiación y la entrega de armas. Rusia no va a parar hasta que sea obligada a ello”, añadió la jefa de la diplomacia europea.

Russia is masking its failed summer offensive with terror attacks on Ukrainian civilians and infrastructure.



We keep supporting Ukraine as long as needed: finalizing the next sanctions package, ensuring financing, providing weapons.



Russia will not stop until forced to. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 5, 2025

Las declaraciones de Kallas se producen después de que Rusia atacara este domingo de forma masiva con drones y misiles varias regiones de Ucrania, dejando al menos cinco personas muertas, principalmente en la provincia occidental de Lviv, fronteriza con Polonia.

“Esta noche el enemigo llevó a cabo el mayor ataque contra la región de Lviv desde el inicio de la invasión a gran escala”, señaló en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, Maksim Kozitskí.

De los 549 medios de ataque aéreos lanzados por Rusia, entre ellos 496 drones de ataque y 63 misiles, 140 drones y 23 misiles se dirigieron hacia Lviv, según Kozitskí. Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 478 drones y misiles rusos.

Cerca de la ciudad de Lviv, en Lapaivka, una familia de cuatro miembros falleció, incluida una adolescente de 15 años, cuando los bombardeos dañaron su casa. En la ciudad misma de Leópolis se dañaron más de mil ventanas, una escuela, una guardería y una iglesia.

Cristales rotos en el suelo de una habitación de una casa dañada durante un ataque con drones y misiles rusos en la localidad de Lapaivka, a las afueras de Lviv, Ucrania, el 5 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Otra de las regiones más afectadas fue la suroriental de Zaporizhzhia, donde se registraron ocho impactos y falleció una mujer de 69 años. Más de diez personas más resultaron heridas, entre ellas un menor de 16 años.

El bombardeo masivo obligó a Polonia y aliados de la OTAN como Países Bajos a activar la máxima alerta para los aviones y sistemas de defensa antiaérea.

Más de 110.000 personas en distintas regiones ucranianas se quedaron sin suministro eléctrico, según el Servicio Estatal de Emergencias. También resultaron dañadas instalaciones de gas, según la empresa Naftogaz.

Zelensky: “Putin se burla de Occidente”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió este domingo nuevamente ayuda a sus socios. “Necesitamos más protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para privar de sentido a este terror aéreo”, recalcó en sus redes sociales.

“Un alto el fuego unilateral en los cielos es posible, y precisamente eso podría abrir el camino a una diplomacia real. Estados Unidos y Europa deben actuar para obligar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin a detenerse”, enfatizó Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, asisten a la ceremonia de firma del acuerdo de seguridad con la UE durante una reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 27 de junio de 2024. (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

En su discurso diario a la nación, Zelensky señaló posteriormente que, lamentablemente, “no hay una reacción fuerte ni digna del mundo ante todo lo que está ocurriendo, ante el constante aumento de la escalada y la insolencia de los ataques”.

“Precisamente por eso Putin lo hace: se burla de Occidente, de su silencio y de la falta de acciones contundentes en respuesta”, sostuvo el mandatario.

Kallas tiene previsto participar en el Segundo Foro de Alto Nivel sobre Seguridad y Cooperación Regionales que se celebra en Kuwait y al que asisten los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y del Consejo de Cooperación del Golfo. El lunes está programado el 29º Consejo Conjunto y Reunión Ministerial CCG-UE, donde se espera que continúe abordando la situación en Ucrania y las próximas medidas de apoyo europeo.