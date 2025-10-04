Mundo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, “al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado”

Guardar
Ucrania repatrió a sus familias
Ucrania repatrió a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia

Ucrania ha conseguido devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia, informó Andrí Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelensky.

“Dentro de la iniciativa del presidente de Ucrania ‘Bring Kids Back UA’, se logró rescatar a 22 niños y adolescentes ucranianos de territorios temporalmente ocupados”, indicó en un mensaje en la aplicación Telegram.

Según Yermak, entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, “al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a una evaluación a (la ocupada península de) Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado”.

También se devolvió a un adolescente de 16 años junto a su hermano menor.

De acuerdo con Yermak, su familia sufría persecución en el pueblo por negarse a tramitar el pasaporte ruso y a trabajar en la escuela ocupada por Rusia.

Asimismo, fue retornada una niña de 14 años que en la escuela rusa “sufría humillaciones constantes por su origen ucraniano”.

Más de un millón de
Más de un millón de niños arrancan el curso escolar en Ucrania con interrupciones por la guerra

Entretanto, Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó al menos un muerto y 30 heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

“El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev”, señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación impidiendo las labores de rescate.

Más tarde los rusos lanzaron un segundo ataque.

Según la Fiscalía de Sumi, en uno de los vagones alcanzados se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años.

Zelensky calificó en la red social X el ataque de “salvaje”, y dijo que causó al menos 30 heridos.

Ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad.

“Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan”, insistió Zelensky.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a “acciones contundentes”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

UcraniaNiñosAdolescentesGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Pakistán advirtió a India que una nueva escalada del conflicto fronterizo podría llevar a “una devastación catastrófica”

El Ejército lanzó esa amenaza tras los recientes mensajes de altos mandos militares indios sobre posibles consecuencias para Islamabad si apoya a grupos terroristas

Pakistán advirtió a India que

El papa León XIV presidió un histórico acto de juramentación de los nuevos soldados de la Guardia Suiza en el Vaticano

La ceremonia reunió a autoridades civiles y eclesiásticas, familiares y antiguos miembros. Ningún pontífice había asistido a este acto desde la época de Pablo VI

El papa León XIV presidió

Netanyahu dijo que “en los próximos días” espera tener de regreso a todos los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El primer ministro sostuvo que “la presión militar y diplomática” obligó al grupo terrorista Hamas a aceptar la liberación de los cautivos, y anticipó que negociadores de su Gobierno viajarán a Egipto para “ultimar los detalles técnicos” del plan de Trump

Netanyahu dijo que “en los

El magnate Andrej Babis, crítico del apoyo militar a Ucrania, ganó las elecciones parlamentarias en República Checa

Con el 35,8% de los votos, el líder de la formación ANO se perfila como futuro primer ministro tras cuatro años en la oposición, aunque para ello debe tejer alianzas. Preocupa su afinidad con Hungría y Eslovaquia, países cercanos a Rusia

El magnate Andrej Babis, crítico

Alemania creará una unidad antidrones en la Policía y habilitará la intervención del Ejército en la defensa aérea

El país avanza en nuevas estrategias de protección tras incidentes recientes en aeropuertos y zonas sensibles

Alemania creará una unidad antidrones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cae “El Chino”, presunto implicado

Cae “El Chino”, presunto implicado en el asesinato de mando de la policía capitalino en Chalco, Edomex

Ministro de Defensa ofreció recompensa de hasta $100 millones por información sobre alias Mamadeo, líder criminal en Casanare

Perú ganó nueve premios en The Best Chef Awards 2025 y reafirma su liderazgo en la gastronomía mundial desde Milán

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Córdoba: encontraron un feto en el baño de un colectivo de larga distancia

INFOBAE AMÉRICA
El partido de Babis gana

El partido de Babis gana las elecciones legislativas checas

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Más de 100.000 manifestantes exigen en Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes

(Crónica) El Deportivo mantiene el invicto con Yeremay pero abre el liderato

Trump anuncia que Israel ha aceptado una primera línea de retirada de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Enojo y descontento entre los

Enojo y descontento entre los fans de Tina Turner por la estatua de la artista que inauguraron en Tennessee, su ciudad natal

Emerald Fennell habló sobre la controvertida adaptación cinematográfica de la novela clásica “Cumbres Borrascosas”

Taylor Swift conquista la taquilla con “The Official Release Party of a Showgirl”, que recaudó 15,8 millones en 24 horas

Así crían Mila Kunis y Ashton Kutcher a sus hijos entre culturas y aventuras

De Tom Cruise a Keith Urban: las relaciones más mediáticas de Nicole Kidman