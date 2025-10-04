Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Ucrania repatrió a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia

Ucrania ha conseguido devolver a sus familias a 22 niños y adolescentes ucranianos que estaban en territorios ocupados por Rusia, informó Andrí Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelensky.

“Dentro de la iniciativa del presidente de Ucrania ‘Bring Kids Back UA’, se logró rescatar a 22 niños y adolescentes ucranianos de territorios temporalmente ocupados”, indicó en un mensaje en la aplicación Telegram.

Según Yermak, entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, “al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a una evaluación a (la ocupada península de) Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado”.

También se devolvió a un adolescente de 16 años junto a su hermano menor.

De acuerdo con Yermak, su familia sufría persecución en el pueblo por negarse a tramitar el pasaporte ruso y a trabajar en la escuela ocupada por Rusia.

Asimismo, fue retornada una niña de 14 años que en la escuela rusa “sufría humillaciones constantes por su origen ucraniano”.

Más de un millón de niños arrancan el curso escolar en Ucrania con interrupciones por la guerra

Entretanto, Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó al menos un muerto y 30 heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

“El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev”, señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación impidiendo las labores de rescate.

Más tarde los rusos lanzaron un segundo ataque.

Según la Fiscalía de Sumi, en uno de los vagones alcanzados se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años.

Zelensky calificó en la red social X el ataque de “salvaje”, y dijo que causó al menos 30 heridos.

Ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad.

“Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan”, insistió Zelensky.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a “acciones contundentes”.

(Con información de EFE)