Mundo

Una de las víctimas del atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester murió por disparos de la Policía

Lo confirmó el jefe de las fuerzas de seguridad locales, Stephen Watson. Dijo además que una de las tres personas hospitalizadas en estado grave presenta heridas de bala. El autor del ataque no tenía armas de fuego

El área fuera de la
sinagoga de Manchester (REUTERS/Hannah McKay)

Una de las dos víctimas mortales del atentado terrorista ocurrido este jueves contra una sinagoga en Manchester (noroeste de Inglaterra) murió por disparos de agentes, confirmó este viernes la Policía.

El jefe de la Policía del Gran Manchester (GMP, en inglés), Stephen Watson, dijo además que una de las tres personas que están hospitalizadas en estado grave presenta asimismo heridas de bala.

“El patólogo del Ministerio del Interior ha informado de que ha determinado de manera provisional que una de las víctimas fallecidas parecería haber sufrido una herida compatible con un disparo”, declaró el mando policial.

Watson añadió que “se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga y causara más daño a la comunidad judía”.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

“Por lo tanto, se deduce que, sujeto a exámenes forenses adicionales, la herida (mortal) pudo haberse producido como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente tomada por mis oficiales para poner fin al ataque violento”, explicó.

Watson precisó que “no corre peligro la vida” de la otra persona que resultó herida de bala.

“Se cree que ambas víctimas se encontraban muy cerca una de la otra detrás de la puerta de la sinagoga, cuando los fieles trataban de evitar que el atacante entrara”, dijo el jefe de la GMP.

Dos personas murieron y tres resultaron heridas el jueves después de que el britanicosirio Jihad Al-Shamie, que no estaba fichado por la Policía, arrollara a transeúntes con un coche y acuchillara a un hombre durante el festival judío de Yom Kippur en la sinagoga de Heaton Park, en el norte de Manchester.

Jihad Al-Shamie, autor del atentado
(Facebook)

Con la información facilitada este viernes se sabe que una de las bajas mortales, así como las heridas de otra persona, fueron provocadas por los disparos de los agentes, que también mataron a tiros al sospechoso.

Los dos hombres muertos fueron identificados hoy como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66.

La Policía mantiene bajo custodia a tres presuntos cómplices mientras sigue la investigación sobre la motivación del ataque, considerado antisemita.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la Policía pidieron este viernes a los organizadores de protestas propalestinas que las suspendan unos días para permitir a la comunidad judía hacer el duelo, pero en principio sigue convocada para el sábado una manifestación de apoyo al grupo propalestino proscrito Palestine Action.

(Con información de EFE)

