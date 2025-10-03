Mundo

Quién es Jihad Al-Shamie, el autor del atentado de la sinagoga de Manchester que dejó al menos dos muertos en Yom Kippur

La Policía Antiterrorista británica identificó al extremista que atacó el templo judío y fue abatido por los oficiales que acudieron ante la emergencia. Hay tres detenidos

Jihad Al-Shamie, autor del atentado
Jihad Al-Shamie, autor del atentado de Manchester (Facebook)

La Policía Antiterrorista británica identificó al autor del atentado terrorista en una sinagoga de Manchester, que dejó dos víctimas mortales y al menos tres heridos, como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria.

“Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados es Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria”, que también murió minutos después del incidente por los disparos de los agentes, según indicaron las autoridades policiales.

Asimismo, informaron que hay tres sospechosos que se encuentran bajo custodia, dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, y han sido arrestados bajo sospecha de “comisión, preparación e instigación” de actos terroristas.

Del mismo modo, comentaron que continúan las pesquisas para comprender la motivación tras el incidente y aseguraron que no constan registros previos de Al-Shamie en el programa británico de prevención antiterrorista ‘Prevent’.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves hora local, un hombre fue apuñalado y un auto arrolló de manera intencionada a un grupo de viandantes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Manchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

Antes de conocer su identidad, imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron el rostro del atacante, que primero podía verse portando algo en su cintura y después abatido en el suelo.

(@visegrad24)
(@visegrad24)
El operativo de seguridad tras
El operativo de seguridad tras el atentado (REUTERS/Temilade Adelaja)

Las autoridades confirmaron posteriormente que el atacante llevaba un chaleco “que tenía la apariencia de un artefacto explosivo” pero, después de ser analizado por efectivos especializados en desactivación de bombas, se demostró que este era “inoperativo”.

La Policía confirmó que dos de las víctimas mortales pertenecían a la comunidad judía y dijo que tres hombres permanecen hospitalizados “con heridas graves”.

“Uno sufrió una herida de arma blanca, otro fue atropellado por el vehículo involucrado en el ataque y el tercer hombre se presentó más tarde en el hospital con una lesión que pudo haber sido sufrida cuando los oficiales detuvieron al atacante”, agregó.

Más tarde se confirmó que al menos uno de los fallecidos murió por disparos que fueron efectuados por los propios oficiales, mientras que uno de los hospitalizados también fue herido por la policía en medio del intento por neutralizar al atacante.

Distintas personas dejaron flores (REUTERS/Temilade
Distintas personas dejaron flores (REUTERS/Temilade Adelaja)

La familia del terrorista condenó su “acto atroz”

La familia de Jihad Al-Shamie expresó su “profunda conmoción y pesar” por el hecho y afirmó que “condena enérgicamente este atroz acto”.

En una declaración difundida en redes sociales, los familiares del hombre de 35 años manifestaron que buscan “desvincularse” por completo del atentado perpetrado el jueves.

“La noticia desde Manchester sobre el atentado terrorista contra una sinagoga judía ha sido un impacto profundo para nosotros. La familia Al-Shamie en el Reino Unido y en el extranjero condena firmemente este atroz acto, que tuvo como objetivo a civiles pacíficos e inocentes. Nos desvinculamos por completo de este ataque y expresamos nuestro profundo pesar por lo ocurrido. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, y rezamos por su fortaleza y consuelo”, expresaron.

Luego, agregaron: “Que Dios tenga piedad de las víctimas inocentes y rezamos por una pronta recuperación de los heridos”.

