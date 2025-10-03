Mundo

Los niños con control parental en el móvil duermen más y rinden mejor en la escuela, según revela un estudio suizo

Padres que establecen reglas claras sobre el uso nocturno del celular logran que sus hijos descansen más, tengan mejor memoria, mayor estabilidad emocional y mejores resultados académicos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Las reglas claras sobre el
Las reglas claras sobre el uso nocturno del celular aumentan el descanso y la memoria en adolescentes (Imagen ilustrativa Infobae)

La supervisión estricta en el uso de teléfonos móviles dentro del hogar se asocia con un mayor tiempo de sueño y mejores resultados académicos en los niños. Los menores que cuentan con reglas claras por parte de sus padres en relación al uso nocturno del móvil obtienen más horas de descanso y logran desempeños más altos en la escuela.

Según una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige), publicada en Discover Public Health, los niños sujetos a la prohibición de usar teléfonos en sus dormitorios o durante la noche duermen, en promedio, 40 minutos adicionales cada noche. A lo largo de la semana, esto supone más de cuatro horas y media de sueño extra. El estudio recopiló datos de 329 estudiantes de entre 13 y 15 años.

Las reglas claras sobre el
Las reglas claras sobre el uso nocturno del celular aumentan el descanso y la memoria en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Unige, ese tiempo extra de sueño impacta de manera positiva en la memoria, la atención y la estabilidad emocional de los adolescentes. También disminuye el riesgo de desarrollar ansiedad o depresión, algo que preocupa cada vez más a familias y especialistas en salud mental.

No todas las restricciones sobre el uso de pantallas producen los mismos efectos. Según la investigación suiza, difundida por DW, limitar el tiempo total de pantalla durante el día o imponer una hora fija para acostarse no modifica de manera significativa la cantidad de sueño que reciben los adolescentes. El beneficio surge específicamente al establecer reglas directas sobre la presencia y uso del móvil en el dormitorio por la noche.

La supervisión familiar en el
La supervisión familiar en el uso de móviles reduce el riesgo de ansiedad y depresión en jóvenes (AP Foto/Rick Rycroft)

El contexto de exposición a pantallas varió mucho en la última década. De acuerdo con un análisis previo de Unisanté (Lausana), jóvenes de 14 años en Suiza tenían 12 veces más probabilidades de pasar más de cuatro horas al día frente a una pantalla en 2020 que en 2012. Este aumento se refleja en una mayor dificultad para alcanzar el tiempo de sueño recomendado y en una calidad de descanso menor.

La idea de que el uso elevado de pantallas no solo afecta el sueño, sino también la salud emocional, recibió apoyo en años recientes. Un estudio de 2025, realizado por el Centro Nacional para la Prevención del Suicidio del Instituto Karolinska (Suecia), aportó nueva evidencia sobre el tema. Publicado en la revista PLOS Global Public Health, este trabajo siguió durante un año a 4.810 adolescentes en Estocolmo y encontró que el uso recreativo de pantallas por encima de tres horas diarias se asocia con un mayor riesgo de síntomas depresivos en chicas de 12 a 16 años.

Limitar el uso del móvil
Limitar el uso del móvil en el dormitorio es clave para mejorar la calidad del sueño infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto se manifiesta, principalmente, por la alteración del sueño: el deterioro de la calidad del descanso explicó el 57 % del impacto de las pantallas sobre los síntomas depresivos, la modificación de los ritmos circadianos un 45 % y la reducción de la duración del sueño un 38 %. Este estudio también observó que las consecuencias pueden diferenciarse según el género: en chicos, el sueño afectado puede reflejarse en alteraciones conductuales y problemas de atención.

De acuerdo con el doctorando Kevin Mammeri, principal autor del estudio de la Unige, la implicación familiar resulta decisiva, ya que influye directamente en la salud y el éxito escolar de los hijos. La neurocientífica Virginie Sterpenich añadió que el entorno escolar puede sumar mediante talleres que ayuden a tomar conciencia sobre la importancia del sueño, en especial porque muchos estudiantes duermen con el móvil y no diferencian entre descanso y tiempo online.

El uso recreativo excesivo de
El uso recreativo excesivo de pantallas se asocia con síntomas depresivos, especialmente en chicas adolescentes (Freepik)

En los últimos años, muchos países respondieron a la preocupación social con políticas específicas. Según la Agencia de Salud Pública de Suecia, desde 2024 recomienda no superar dos horas diarias de pantalla recreativa para niños entre seis y doce años y no exceder tres horas en adolescentes de 13 a 18 años, excluyendo las actividades escolares digitales. Por su parte, en España, la Asociación Española de Pediatría y diferentes gobiernos regionales actualizaron guías y leyes para limitar el uso de dispositivos móviles en colegios y hogares.

El mensaje de los expertos es claro: establecer normas directas sobre el uso nocturno del móvil en casa es la estrategia más efectiva para que los adolescentes consigan dormir mejor. Además, los minutos adicionales de descanso se traducen en mejoras en el aprendizaje, el estado de ánimo y la resistencia frente a síntomas depresivos. La implicación familiar y el ejemplo de los adultos en el hogar mantienen un papel central, pero los resultados más positivos se obtienen cuando las reglas son claras y adaptadas a las necesidades de los hijos en cada etapa de su crecimiento.

Temas Relacionados

Control parentalSueño infantilTeléfonos móvilesSaludSalud mentalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

Mohammed Nazzal, miembro del ala política del grupo terrorista, aseguró que se están discutiendo el plan y “pronto” anunciará su posición sobre la propuesta

Hamas demora la respuesta al

Los apellidos más comunes del mundo y su historia en cada continente

Un análisis global revela cuáles son los apellidos más frecuentes en cada región y cómo reflejan migraciones, religiones, oficios y procesos históricos que moldearon la identidad de millones de personas

Los apellidos más comunes del

La pista de los drones que sobrevolaron el norte de Alemania y fueron operados desde un carguero que terminó en Rusia

Fuentes de la inteligencia germana creen que navegó bajo bandera de un país caribeño no especificado y, tras el incidente, se orientó hacia el este hasta arribar a un puerto ruso

La pista de los drones

“Te matan lentamente”: ex prisioneros ucranianos revelaron el horror de las torturas en cárceles de Rusia

Un informe especial de la BBC recopiló los testimonios de prisioneros que describieron golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en la colonia penal IK-10 en Mordovia, uno de los centros más denunciados del sistema ruso

“Te matan lentamente”: ex prisioneros

Este popular servicio de tren nocturno que une las principales ciudades europeas será cancelado

A partir de mediados de diciembre, Nightjet dejará de operar trenes que conectan estas tres capitales europeas

Este popular servicio de tren
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro: cotización de apertura hoy

Euro: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Colombia

Feriado miércoles 8 de octubre: ¿Qué otros descansos restan para el 2025, según el calendario oficial?

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de octubre

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 3 de octubre

Temblor hoy en Colombia: magnitud y epicentro del último sismo registrado en Arauca

INFOBAE AMÉRICA
República Dominicana aspira a alcanzar

República Dominicana aspira a alcanzar un 50% de empleo formal para 2028

El juez acuerda el sobreseimiento provisional del caso sobre el incendio de la Mezquita

Abren las urnas en República Checa para las elecciones parlamentarias

Christine Lagarde señala al holandés Klaas Knot como posible candidato a sucederla al frente del BCE

Las autoridades de Costa de Marfil prohíben las manifestaciones de cara a las presidenciales del 25 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Charlie Hunnam visitó la tumba

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar

La última traición de Keith Urban a Nicole Kidman

Jim Carrey será homenajeado con el Honorary César Award en París por su brillante carrera en el cine

Mariah Carey rompió el silencio sobre los rumores de interpretar a la madre de Eminem en “8 Mile”