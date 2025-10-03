La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

La Casa Blanca informó que Trump decidirá el tiempo que le dará a Hamas para responder al plan de alto el fuego en Gaza (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá el plazo que dará al grupo terrorista Hamas para aceptar una propuesta respaldada por Israel destinada a detener los combates en Gaza, informó el jueves la Casa Blanca.

El martes, Trump señaló que otorgaría entre tres y cuatro días a la organización extremista para aceptar el documento de 20 puntos, que incluye el desarme, una condición rechazada previamente por Hamas. Una fuente cercana al grupo terrorista indicó el miércoles que el grupo analizaba la propuesta.

Consultada en el programa “America’s Newsroom” de Fox News sobre en qué momento se consideraría que Hamas habría abandonado el plan, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt respondió: “Bueno, es una muy buena pregunta, y es una línea roja que el presidente de Estados Unidos va a tener que trazar”.

Añadió: “Se trata de un plan aceptable, y esperamos y deseamos que Hamas acepte este plan para que podamos avanzar”.

La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt (REUTERS/Kevin Lamarque)

El llamado “Plan Trump” contempla un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes bajo control de Hamas en un plazo de 72 horas, el desarme del grupo y una retirada progresiva del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Posteriormente, prevé la instalación de una autoridad transitoria dirigida por Trump, acompañado por el ex primer ministro británico Tony Blair y otros actores internacionales.

Durante la presentación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó: “Apoyo su iniciativa para acabar con la guerra en Gaza y alcanzar nuestros objetivos”. Insistió en que, si Hamas rechaza la propuesta o intenta sabotear su implementación, “Israel actuaría por su cuenta para completar la ofensiva militar”.

La reacción internacional llegó de inmediato. Ocho países árabes y musulmanes —Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán— elogiaron los “esfuerzos sinceros” del acuerdo en un comunicado tras mantener reuniones previas con Trump.

Durante la presentación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó: “Apoyo su iniciativa para acabar con la guerra en Gaza y alcanzar nuestros objetivos” (REUTERS)

En paralelo, los aliados europeos de Washington, incluidos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, respaldaron públicamente la propuesta. El presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa, pidió a las partes “aprovechar este momento para dar a la paz una oportunidad real”.

En los territorios palestinos, la acogida fue escéptica. Un alto funcionario de Hamas señaló que el grupo respondería oficialmente tras conocer todos los detalles. Entre los civiles, prevaleció la desconfianza. “Como pueblo, no aceptaremos esta farsa”, declaró Abu Mazen Nassar, uno de los 1,9 millones de desplazados por el conflicto en Gaza.

La Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, valoró los “esfuerzos sinceros y decididos” para alcanzar una solución, aunque advirtió que el plan conlleva exigencias difíciles.

El plan también prevé la creación de una fuerza internacional de estabilización y la gestión de la administración transitoria bajo Trump y Blair, con garantías de seguridad hasta la eventual formación de un marco institucional palestino.

La Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, valoró los “esfuerzos sinceros y decididos” para alcanzar una solución, aunque advirtió que el plan conlleva exigencias difíciles (EP)

Netanyahu reiteró en la Casa Blanca: “Si Hamas rechaza su plan, señor presidente, o si aparenta aceptarlo y luego lo desbarata, Israel terminará el trabajo solo”.

Trump aseguró el “pleno respaldo” estadounidense a Israel en caso de rechazo. Al mismo tiempo, declaró que la paz en Medio Oriente está “más cerca que nunca”, calificando la presentación como “uno de los grandes días posibles de la civilización”.

(Con información de REUTERS y AFP)