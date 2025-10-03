Mundo

La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

Al ser consultada sobre cuándo se consideraría que el grupo terrorista ha rechazado la propuesta, la portavoz Karoline Leavitt respondió que “es una línea roja que el presidente de Estados Unidos tendrá que trazar”

Guardar
La Casa Blanca informó que
La Casa Blanca informó que Trump decidirá el tiempo que le dará a Hamas para responder al plan de alto el fuego en Gaza (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá el plazo que dará al grupo terrorista Hamas para aceptar una propuesta respaldada por Israel destinada a detener los combates en Gaza, informó el jueves la Casa Blanca.

El martes, Trump señaló que otorgaría entre tres y cuatro días a la organización extremista para aceptar el documento de 20 puntos, que incluye el desarme, una condición rechazada previamente por Hamas. Una fuente cercana al grupo terrorista indicó el miércoles que el grupo analizaba la propuesta.

Consultada en el programa “America’s Newsroom” de Fox News sobre en qué momento se consideraría que Hamas habría abandonado el plan, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt respondió: “Bueno, es una muy buena pregunta, y es una línea roja que el presidente de Estados Unidos va a tener que trazar”.

Añadió: “Se trata de un plan aceptable, y esperamos y deseamos que Hamas acepte este plan para que podamos avanzar”.

La portavoz de la Casa
La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt (REUTERS/Kevin Lamarque)

El llamado “Plan Trump” contempla un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes bajo control de Hamas en un plazo de 72 horas, el desarme del grupo y una retirada progresiva del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Posteriormente, prevé la instalación de una autoridad transitoria dirigida por Trump, acompañado por el ex primer ministro británico Tony Blair y otros actores internacionales.

Durante la presentación, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó: “Apoyo su iniciativa para acabar con la guerra en Gaza y alcanzar nuestros objetivos”. Insistió en que, si Hamas rechaza la propuesta o intenta sabotear su implementación, “Israel actuaría por su cuenta para completar la ofensiva militar”.

La reacción internacional llegó de inmediato. Ocho países árabes y musulmanes —Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán— elogiaron los “esfuerzos sinceros” del acuerdo en un comunicado tras mantener reuniones previas con Trump.

Durante la presentación, el primer
Durante la presentación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó: “Apoyo su iniciativa para acabar con la guerra en Gaza y alcanzar nuestros objetivos” (REUTERS)

En paralelo, los aliados europeos de Washington, incluidos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, respaldaron públicamente la propuesta. El presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa, pidió a las partes “aprovechar este momento para dar a la paz una oportunidad real”.

En los territorios palestinos, la acogida fue escéptica. Un alto funcionario de Hamas señaló que el grupo respondería oficialmente tras conocer todos los detalles. Entre los civiles, prevaleció la desconfianza. “Como pueblo, no aceptaremos esta farsa”, declaró Abu Mazen Nassar, uno de los 1,9 millones de desplazados por el conflicto en Gaza.

La Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, valoró los “esfuerzos sinceros y decididos” para alcanzar una solución, aunque advirtió que el plan conlleva exigencias difíciles.

El plan también prevé la creación de una fuerza internacional de estabilización y la gestión de la administración transitoria bajo Trump y Blair, con garantías de seguridad hasta la eventual formación de un marco institucional palestino.

La Autoridad Palestina, con sede
La Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, valoró los “esfuerzos sinceros y decididos” para alcanzar una solución, aunque advirtió que el plan conlleva exigencias difíciles (EP)

Netanyahu reiteró en la Casa Blanca: “Si Hamas rechaza su plan, señor presidente, o si aparenta aceptarlo y luego lo desbarata, Israel terminará el trabajo solo”.

Trump aseguró el “pleno respaldo” estadounidense a Israel en caso de rechazo. Al mismo tiempo, declaró que la paz en Medio Oriente está “más cerca que nunca”, calificando la presentación como “uno de los grandes días posibles de la civilización”.

(Con información de REUTERS y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpKaroline LeavittHamasMedio OrienteGazaFranja de GazaIsraelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

La situación provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 hacia ciudades de Alemania y Austria, ante la falta de condiciones para garantizar la seguridad aérea

El aeropuerto de Múnich suspendió

Tras 300 años, el millonario botín de la Flota del Tesoro emerge de las aguas de Florida

El reciente hallazgo de centenares de piezas coloniales entre monedas de plata, oro y objetos únicos impulsa la recuperación de relatos olvidados y reaviva el interés por uno de los mayores naufragios del Atlántico

Tras 300 años, el millonario

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Desde el foro Valdái en Sochi, el presidente ruso acusó a Europa de agravar la guerra en Ucrania y aseguró que el Kremlin sigue de cerca el rearme del continente. También rechazó las sanciones occidentales, respondió a las críticas de Trump y defendió un orden mundial multipolar

Vladimir Putin cuestionó la militarización

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

Las marchas se replicaron en ciudades de América Latina, África y Asia, mientras organizaciones propalestinas exigieron sanciones más duras contra Israel y la liberación de los activistas humanitarios detenidos

Protestas en Europa por la

Vladimir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos

En el foro Valdái de Sochi, el presidente ruso alertó que el envío de estos proyectiles aumentaría la tensión con Washington. También criticó la militarización europea y prometió que Moscú responderá de forma “muy convincente” ante cualquier amenaza

Vladimir Putin advirtió que entregar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
INAPAM: adultos mayores podrían recibir

INAPAM: adultos mayores podrían recibir un “dinero extra” a finales de 2025 con este programa

Té de la belleza: la infusión coreana rica en retinol con beneficios para la piel y efecto antienvejecimiento

Investigan el caso de una mujer que fue ingresada a un hospital de Salta en grave estado de salud

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Jóvenes presumen haberse subido a cabina trasera en el Metro CDMX

INFOBAE AMÉRICA
El Salvador prohíbe el uso

El Salvador prohíbe el uso del "lenguaje inclusivo" en las escuelas públicas

El Senado argentino rechaza los vetos de Milei a la financiación universitaria y la emergencia pediátrica

Petro acusa a EEUU de hacer del Caribe zona de "agresión y colonización" tras su despliegue de aviones

China protesta por la invitación de opositores a eventos del Consulado de EEUU en Hong Kong

Asif Kapadia: “Soy periodista de investigación, artista y hombre de negocios, todo al mismo tiempo”

ENTRETENIMIENTO

Homenaje y polémica: así es

Homenaje y polémica: así es la estatua de Tina Turner que divide a los fanáticos

La historia de una madre de 58 que se convirtió en estrella de OnlyFans para sobrevivir

La música en la era de la IA: un acuerdo entre discográficas y tecnológicas podría redefinir los derechos de autor

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne