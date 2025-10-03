Mundo

El régimen de China amenazó con tomar represalias contra EEUU por la supuesta injerencia de su cónsul en Hong Kong

Beijing impuso restricciones a la diplomática estadounidense Julie Eadeh por reunirse con figuras prodemocráticas y exigió el fin de cualquier contacto considerado desestabilizador para la región

Guardar
El régimen China amenazó a
El régimen China amenazó a EEUU tras acusar a su cónsul en Hong Kong de interferir en los asuntos internos de la ciudad (REUTERS)

El régimen de China amenazó a la cónsul general de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh, instándola a detener cualquier injerencia en los asuntos internos de la ciudad, tras su presunta interacción con figuras prodemocráticas en una recepción consular.

El comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en Hong Kong, Cui Jianchun, presentó una “protesta solemne” durante una reunión con Eadeh, según un comunicado oficial difundido el jueves por la noche.

En el encuentro, Cui delineó cuatro “prohibiciones”: no reunirse con personas vinculadas a actividades antichinas, no confabularse con “fuerzas desestabilizadoras”, no incitar ni financiar actos que comprometan la estabilidad de Hong Kong y no interferir en casos relacionados con la seguridad nacional.

La controversia se generó después de la difusión de imágenes de Eadeh junto a Anson Chan, ex secretaria jefe de la Administración hongkonesa, y Emily Lau, ex presidenta del Partido Demócrata local, en una recepción organizada por el Consulado de Estados Unidos.

Medios afines a Beijing acusaron a la diplomática de reavivar tácticas de desestabilización similares a las de las protestas de 2019, cuando mantuvo contactos con activistas.

La cónsul general de Estados
La cónsul general de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, dependiente del Consejo de Estado del régimen chino, respaldó esas críticas y reprodujo editoriales como el del diario Ta Kung Pao, que calificó las acciones de Eadeh como una “reedición de un viejo juego de interferencia”.

El comunicado oficial también incluyó la exigencia de Beijing de levantar las sanciones impuestas contra autoridades locales, acompañado de la advertencia de que responderá con firmeza ante cualquier intromisión en Hong Kong.

Este nuevo roce diplomático se produce mientras el Gobierno local impulsa la ampliación de la normativa complementaria de la Ley de Seguridad Nacional, vigente desde 2020. Esa legislación refuerza la capacidad de las autoridades para sancionar delitos como traición o insurrección, con penas que pueden ir desde multas elevadas hasta la cadena perpetua.

El artículo 55 de la normativa otorga incluso a las oficinas de Beijing en Hong Kong la facultad de asumir directamente casos relacionados con la seguridad si la administración local no logra aplicarla.

La situación refleja la creciente tensión entre las autoridades chinas y la presencia diplomática estadounidense en la excolonia británica.

Trump y Xi se reunirán este mes en Corea del Sur

Trump y Xi se reunirán
Trump y Xi se reunirán este mes en Corea del Sur (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la soja será uno de los principales asuntos en la agenda de su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario realizó estas declaraciones este miércoles, en medio de crecientes presiones por parte del sector agrícola estadounidense ante el impacto económico que ha provocado la guerra comercial entre Washington y Beijing.

“La situación de los agricultores de soja de nuestro país se está viendo afectada porque China, solo por razones de ‘negociación’, no está comprando”, escribió Trump en la red social Truth Social. Según el republicano, la estrategia de Beijing ha llevado a una caída significativa de las exportaciones estadounidenses, lo que ha causado pérdidas millonarias al sector en plena temporada de cosecha.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaRégimen de ChinaXi JinpingDonald TrumpEstados UnidosJulie EadehCui JianchunÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

Al ser consultada sobre cuándo se consideraría que el grupo terrorista ha rechazado la propuesta, la portavoz Karoline Leavitt respondió que “es una línea roja que el presidente de Estados Unidos tendrá que trazar”

La Casa Blanca señaló que

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

La situación provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 hacia ciudades de Alemania y Austria, ante la falta de condiciones para garantizar la seguridad aérea

El aeropuerto de Múnich suspendió

Tras 300 años, el millonario botín de la Flota del Tesoro emerge de las aguas de Florida

El reciente hallazgo de centenares de piezas coloniales entre monedas de plata, oro y objetos únicos impulsa la recuperación de relatos olvidados y reaviva el interés por uno de los mayores naufragios del Atlántico

Tras 300 años, el millonario

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Desde el foro Valdái en Sochi, el presidente ruso acusó a Europa de agravar la guerra en Ucrania y aseguró que el Kremlin sigue de cerca el rearme del continente. También rechazó las sanciones occidentales, respondió a las críticas de Trump y defendió un orden mundial multipolar

Vladimir Putin cuestionó la militarización

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

Las marchas se replicaron en ciudades de América Latina, África y Asia, mientras organizaciones propalestinas exigieron sanciones más duras contra Israel y la liberación de los activistas humanitarios detenidos

Protestas en Europa por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llega una nueva edición de

Llega una nueva edición de la Feria Leer y Comer para descubrir sabores, libros y espectáculos

Qué se celebra el 3 de octubre en el Perú: una fecha marcada por rupturas políticas y transformaciones sociales

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Dictaron prisión preventiva para Fernando “Colo” Cappelletti, acusado de gestionar apuestas clandestinas en Rosario

Ganadores de la Kábala este 2 de octubre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca señaló que

La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

El Salvador prohíbe el uso del "lenguaje inclusivo" en las escuelas públicas

El Senado argentino rechaza los vetos de Milei a la financiación universitaria y la emergencia pediátrica

Petro acusa a EEUU de hacer del Caribe zona de "agresión y colonización" tras su despliegue de aviones

China protesta por la invitación de opositores a eventos del Consulado de EEUU en Hong Kong

ENTRETENIMIENTO

Homenaje y polémica: así es

Homenaje y polémica: así es la estatua de Tina Turner que divide a los fanáticos

La historia de una madre de 58 que se convirtió en estrella de OnlyFans para sobrevivir

La música en la era de la IA: un acuerdo entre discográficas y tecnológicas podría redefinir los derechos de autor

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne