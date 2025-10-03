El régimen de China amenazó con tomar represalias contra EEUU por la supuesta injerencia de su cónsul en Hong Kong

El régimen China amenazó a EEUU tras acusar a su cónsul en Hong Kong de interferir en los asuntos internos de la ciudad (REUTERS)

El régimen de China amenazó a la cónsul general de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh, instándola a detener cualquier injerencia en los asuntos internos de la ciudad, tras su presunta interacción con figuras prodemocráticas en una recepción consular.

El comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en Hong Kong, Cui Jianchun, presentó una “protesta solemne” durante una reunión con Eadeh, según un comunicado oficial difundido el jueves por la noche.

En el encuentro, Cui delineó cuatro “prohibiciones”: no reunirse con personas vinculadas a actividades antichinas, no confabularse con “fuerzas desestabilizadoras”, no incitar ni financiar actos que comprometan la estabilidad de Hong Kong y no interferir en casos relacionados con la seguridad nacional.

La controversia se generó después de la difusión de imágenes de Eadeh junto a Anson Chan, ex secretaria jefe de la Administración hongkonesa, y Emily Lau, ex presidenta del Partido Demócrata local, en una recepción organizada por el Consulado de Estados Unidos.

Medios afines a Beijing acusaron a la diplomática de reavivar tácticas de desestabilización similares a las de las protestas de 2019, cuando mantuvo contactos con activistas.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, dependiente del Consejo de Estado del régimen chino, respaldó esas críticas y reprodujo editoriales como el del diario Ta Kung Pao, que calificó las acciones de Eadeh como una “reedición de un viejo juego de interferencia”.

El comunicado oficial también incluyó la exigencia de Beijing de levantar las sanciones impuestas contra autoridades locales, acompañado de la advertencia de que responderá con firmeza ante cualquier intromisión en Hong Kong.

Este nuevo roce diplomático se produce mientras el Gobierno local impulsa la ampliación de la normativa complementaria de la Ley de Seguridad Nacional, vigente desde 2020. Esa legislación refuerza la capacidad de las autoridades para sancionar delitos como traición o insurrección, con penas que pueden ir desde multas elevadas hasta la cadena perpetua.

El artículo 55 de la normativa otorga incluso a las oficinas de Beijing en Hong Kong la facultad de asumir directamente casos relacionados con la seguridad si la administración local no logra aplicarla.

La situación refleja la creciente tensión entre las autoridades chinas y la presencia diplomática estadounidense en la excolonia británica.

Trump y Xi se reunirán este mes en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la soja será uno de los principales asuntos en la agenda de su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario realizó estas declaraciones este miércoles, en medio de crecientes presiones por parte del sector agrícola estadounidense ante el impacto económico que ha provocado la guerra comercial entre Washington y Beijing.

“La situación de los agricultores de soja de nuestro país se está viendo afectada porque China, solo por razones de ‘negociación’, no está comprando”, escribió Trump en la red social Truth Social. Según el republicano, la estrategia de Beijing ha llevado a una caída significativa de las exportaciones estadounidenses, lo que ha causado pérdidas millonarias al sector en plena temporada de cosecha.

