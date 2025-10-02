Mundo

La Unión Europea apoyó el muro de drones tras incursiones aéreas y acusó a Rusia de violar su espacio fronterizo

La reciente cumbre en Copenhague reunió a líderes del continente para coordinar nuevas estrategias de seguridad regional y definir medidas tecnológicas ante crecientes desafíos geopolíticos que afectan la estabilidad y el futuro de los países miembros

Guardar
El muro de drones integrará
El muro de drones integrará sensores y armamento contra amenazas aéreas (Reuters)

La Unión Europea (UE) decidió apoyar la construcción de una red de defensa aérea frente a la creciente amenaza que representan los drones no identificados en su espacio aéreo.

El anuncio se realizó durante una cumbre en Copenhague, tras una serie de incidentes que forzaron el cierre temporal de varios aeropuertos daneses y la detección de aeronaves desconocidas sobre Polonia y Estonia, según informó la agencia Reuters.

“Europa necesita reforzar nuestra producción de drones y capacidades antidrones, lo que incluye construir una red europea de medidas que pueda proteger y neutralizar intrusiones externas”, dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen destacó la necesidad
Mette Frederiksen destacó la necesidad de incrementar la producción europea de drones (Reuters)

Al mismo tiempo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentó el concepto del muro de drones”: una infraestructura que incorporaría sensores y armamento para detectar, rastrear y neutralizar amenazas a lo largo de la frontera oriental europea, con protección adicional para las regiones del sur.

Von der Leyen advirtió que Rusia busca “sembrar división y ansiedad” en Europa y subrayó que el escudo propuesto será de “360 grados” para responder a conflictos híbridos, migración instrumentalizada y otras operaciones no convencionales.

Von der Leyen alertó sobre
Von der Leyen alertó sobre las tácticas de Rusia para dividir a Europa (Reuters)

Durante la cumbre, sistemas antidrones y contingentes militares de Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia y Ucrania reforzaron la seguridad danesa, según Straits Times. Las autoridades prohibieron temporalmente todos los vuelos de drones sobre Dinamarca durante los debates, explicó Reuters.

Entre los puntos principales de la agenda, se incluyó la propuesta de usar activos rusos congelados en Europa para financiar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, iniciativa difundida por Straits Times en el marco del aumento del respaldo europeo a Kiev frente a la invasión rusa.

Además, António Costa, presidente del Consejo Europeo, respaldó la idea de una defensa territorial integral y sostuvo: “Las fronteras de Europa solo serán seguras si todas las fronteras europeas son seguras con un planteamiento de 360 grados”, según Europa Press.

António Costa defendió una estrategia
António Costa defendió una estrategia de defensa integral para todas las fronteras europeas (Reuters)

La amplitud de la futura red fue un punto de debate, ya que líderes como Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y Kyriakos Mitsotaki, su homólogo de Grecia, insistieron en que la estrategia no debe limitarse a la frontera oriental.

Meloni y Mitsotakis coincidieron en
Meloni y Mitsotakis coincidieron en ampliar la protección aérea a todas las áreas vulnerables (Reuters)

Meloni afirmó que restringir el foco sería un error, subrayando la extensión de las fronteras de la UE. Por otro lado, Mitsotakis, junto con el mandatario de España, Pedro Sánchez, defendieron la necesidad de incluir el sur y otras áreas expuestas, relacionando incluso la emergencia climática con la seguridad nacional.

Este plan surge de la inquietud dentro de la UE por las violaciones del espacio aéreo europeo desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania en 2022. Los recientes incidentes han puesto en evidencia la limitada capacidad de respuesta europea frente a amenazas no convencionales.

(Con información de Reuters y Europa Press)

Temas Relacionados

Unión EuropeaMuro de dronesDronesRusia

Últimas Noticias

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea también exigieron a todos los Estados miembros a “aplicar y cumplir plenamente” las restricciones

El G7 y la UE

Rusia y Corea del Norte ratifican su alianza: los ministros de Defensa inauguraron en Moscú un monumento a la “hermandad militar”

Andrei Belousov y No Gwang-chol destacaron los lazos históricos entre ambos países durante la ceremonia dedicada a los partisanos norcoreanos que lucharon junto al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial

Rusia y Corea del Norte

Un ataque ruso dejó sin electricidad al “sarcófago” de Chernóbil y reavivó temores por la seguridad nuclear

El Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que el Nuevo Confinamiento Seguro quedó sin energía tras un bombardeo. Zelensky acusó a Moscú de ser “una amenaza mundial” y alertó sobre el riesgo radiactivo

Un ataque ruso dejó sin

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

El secretario de Estado de Estados Unidos celebró la aprobación en la ONU de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), y urgió a la comunidad internacional a unirse para apoyar la estabilidad en el país caribeño

Marco Rubio pidió el “rápido

El G7 avanza con su plan para endurecer sanciones contra el petróleo ruso

Los países del Grupo de los Siete preparan nuevas medidas coordinadas para frenar el comercio energético de Rusia, buscando cortar el financiamiento a la guerra en Ucrania y ampliar la presión sobre aliados de Moscú

El G7 avanza con su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
PNP desplegará más de 10.000

PNP desplegará más de 10.000 agentes durante el paro de transportistas del 2 de octubre

Playas libres y gratuitas en México: diputados aprueban la reforma

Golpe al narcotráfico: Ejército incautó 99 kilogramos de cocaína en vías del Huila

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

Ministro del Interior asegura que “un buen grupo” de transportistas no acatarán el paro: “Se han comprometido a no participar”

INFOBAE AMÉRICA
El G7 y la UE

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

El presidente de Guyana convocó a los líderes del Caribe a un “diálogo maduro” sobre el despliegue militar de Estados Unidos

Rusia y Corea del Norte ratifican su alianza: los ministros de Defensa inauguraron en Moscú un monumento a la “hermandad militar”

El movimiento indígena ecuatoriano rechazó el diálogo con Noboa y ratificó las protestas

ENTRETENIMIENTO

K-pop Demon Hunters, más de

K-pop Demon Hunters, más de 300 drones y un show que se volvió viral: así fue el impactante espectáculo nocturno que copó un parque en Corea

Ray J enfrenta demanda de su exnovia Kim Kardashian y Kris Jenner por difamación

Marcela Reyes responde a las acusaciones que la relacionan con la muerte de su exesposo B-King

Tyrese Gibson enfrenta una orden de arresto tras la muerte de un perro en su vecindario de Georgia

“Salvados por la campana”: Así luce Tiffani Thiessen a más de 30 años del estreno de la serie