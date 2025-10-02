La Unión Europea apoyó el muro de drones tras incursiones aéreas y acusó a Rusia de violar su espacio fronterizo

El muro de drones integrará sensores y armamento contra amenazas aéreas (Reuters)

La Unión Europea (UE) decidió apoyar la construcción de una red de defensa aérea frente a la creciente amenaza que representan los drones no identificados en su espacio aéreo.

El anuncio se realizó durante una cumbre en Copenhague, tras una serie de incidentes que forzaron el cierre temporal de varios aeropuertos daneses y la detección de aeronaves desconocidas sobre Polonia y Estonia, según informó la agencia Reuters.

“Europa necesita reforzar nuestra producción de drones y capacidades antidrones, lo que incluye construir una red europea de medidas que pueda proteger y neutralizar intrusiones externas”, dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen destacó la necesidad de incrementar la producción europea de drones (Reuters)

Al mismo tiempo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, presentó el concepto del “muro de drones”: una infraestructura que incorporaría sensores y armamento para detectar, rastrear y neutralizar amenazas a lo largo de la frontera oriental europea, con protección adicional para las regiones del sur.

Von der Leyen advirtió que Rusia busca “sembrar división y ansiedad” en Europa y subrayó que el escudo propuesto será de “360 grados” para responder a conflictos híbridos, migración instrumentalizada y otras operaciones no convencionales.

Von der Leyen alertó sobre las tácticas de Rusia para dividir a Europa (Reuters)

Durante la cumbre, sistemas antidrones y contingentes militares de Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia y Ucrania reforzaron la seguridad danesa, según Straits Times. Las autoridades prohibieron temporalmente todos los vuelos de drones sobre Dinamarca durante los debates, explicó Reuters.

Entre los puntos principales de la agenda, se incluyó la propuesta de usar activos rusos congelados en Europa para financiar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania, iniciativa difundida por Straits Times en el marco del aumento del respaldo europeo a Kiev frente a la invasión rusa.

Además, António Costa, presidente del Consejo Europeo, respaldó la idea de una defensa territorial integral y sostuvo: “Las fronteras de Europa solo serán seguras si todas las fronteras europeas son seguras con un planteamiento de 360 grados”, según Europa Press.

António Costa defendió una estrategia de defensa integral para todas las fronteras europeas (Reuters)

La amplitud de la futura red fue un punto de debate, ya que líderes como Giorgia Meloni, presidenta de Italia, y Kyriakos Mitsotaki, su homólogo de Grecia, insistieron en que la estrategia no debe limitarse a la frontera oriental.

Meloni y Mitsotakis coincidieron en ampliar la protección aérea a todas las áreas vulnerables (Reuters)

Meloni afirmó que restringir el foco sería un error, subrayando la extensión de las fronteras de la UE. Por otro lado, Mitsotakis, junto con el mandatario de España, Pedro Sánchez, defendieron la necesidad de incluir el sur y otras áreas expuestas, relacionando incluso la emergencia climática con la seguridad nacional.

Este plan surge de la inquietud dentro de la UE por las violaciones del espacio aéreo europeo desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania en 2022. Los recientes incidentes han puesto en evidencia la limitada capacidad de respuesta europea frente a amenazas no convencionales.

(Con información de Reuters y Europa Press)