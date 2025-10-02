Mundo

Israel confirmó el traslado de los activistas de la Flotilla humanitaria a su territorio para deportarlos a Europa

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que los pasajeros se encuentran sanos y que el traslado se realiza “de forma segura y pacífica”

Israel confirmó el traslado de los activistas de la Flotilla humanitaria a su territorio para deportarlos hacia Europa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó este jueves que los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) están siendo trasladados a territorio israelí antes de iniciar los procedimientos de deportación hacia Europa. Según las autoridades, los pasajeros se encuentran sanos y bajo custodia.

Imágenes de los participantes fueron difundidas por la cancillería israelí en la red X. El ministerio indicó que el traslado se realiza “de forma segura y pacífica”, y que los activistas detenidos permanecerán en Israel hasta concretar su repatriación.

Horas antes, la GSF había denunciado que trece de sus barcos fueron interceptados “ilegalmente”, mientras otra treintena continúa navegando a unas 46 millas náuticas de la Franja de Gaza. Entre las embarcaciones detenidas figuran los barcos Adara, Alma, Aurora, Dir Yasín, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Spectre, Yulara y Sirius.

La organización afirmó que las fuerzas israelíes abordaron barcos en aguas internacionales, cortaron las transmisiones en vivo y las comunicaciones, y utilizaron cañones de agua contra algunas embarcaciones. Calificó la operación de “ataque ilegal contra humanitarios desarmados” y exigió a la comunidad internacional que intervenga para garantizar la seguridad y liberación inmediata de los activistas.

El ministerio indicó que el traslado se realiza “de forma segura y pacífica”, y que los activistas detenidos permanecerán en Israel hasta concretar su repatriación.

En distintas ciudades europeas, como Barcelona, Atenas, Bruselas, Berlín, Nápoles y Turín, se produjeron concentraciones en apoyo a la flotilla, mientras que en Túnez y Turquía también se organizaron movilizaciones de solidaridad.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel defendió la operación, asegurando que los pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí y se encuentran “sanos y salvos”. En un mensaje publicado en redes, la cancillería israelí ironizó mencionando a la activista sueca Greta Thunberg, a quien identificó como parte de la flotilla: “Greta y sus amigos están sanos y salvos”.

La intervención naval se produjo tras varias advertencias radiofónicas de la Marina israelí, que instó a los barcos a cambiar de rumbo y señaló que la entrega de ayuda humanitaria a Gaza debía realizarse “a través de los canales establecidos”.

Israel sostiene que la medida es necesaria por razones de seguridad, mientras que los organizadores de la flotilla denuncian que el bloqueo constituye una violación del derecho internacional y de los derechos humanos de la población palestina.

En un mensaje publicado en redes, la cancillería israelí ironizó mencionando a la activista sueca Greta Thunberg, a quien identificó como parte de la flotilla: “Greta y sus amigos están sanos y salvos”

El proceso de deportación de los activistas interceptados podría prolongarse varios días. Una vez completados los trámites administrativos, las autoridades israelíes procederán a repatriar a los pasajeros a sus países de origen en Europa.

Entretanto, los organizadores de la flotilla han advertido que no abandonarán su objetivo de seguir intentando romper el bloqueo a Gaza con nuevas embarcaciones en los próximos meses.

Noticia en desarrollo...

