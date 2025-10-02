Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

Miles de personas salen a las calles en Francia ante el plan presupuestario que perfila el primer ministro

Miles de personas salieron este jueves a las calles en distintos puntos de Francia en el marco de una jornada de huelga general convocada por varios sindicatos, en protesta contra el plan presupuestario para 2026 impulsado por el recién nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu.

Según datos del gobierno francés, cerca de 85.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que alrededor del 6 % del profesorado se unió al paro. Pese a los esfuerzos sindicales, la participación fue más baja de lo esperado, aunque las movilizaciones buscan presionar al Ejecutivo antes del discurso de política general que Lecornu pronunciará la próxima semana.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, criticó duramente al jefe de Gobierno: “Sébastien Lecornu es un clon de François Bayrou”, declaró a la cadena BFM TV, en referencia al primer ministro anterior, que se vio obligado a dimitir tras convocar y perder una moción de censura al intentar aprobar su plan presupuestario. Binet subrayó además que la “indignación social” en Francia es “innegable”.

Manifestantes con banderas sindicales sueltan humo de colores durante una manifestación en Nantes en el marco de una jornada de huelgas y protestas en todo el país contra el Gobierno y los posibles recortes de austeridad, Francia. 2 de octubre de 2025. (REUTERS/Stephane Mahe)

Ajuste fiscal en el horizonte

Lecornu adelantó la semana pasada sus prioridades: reducir en 6.000 millones de euros el gasto estatal y situar el déficit público en 4,7 % del PIB en 2026. El primer ministro aseguró que no pretende presentar un “presupuesto de austeridad y regresión social”. En declaraciones previas, Lecornu había afirmado públicamente su disposición a atender las peticiones principales de las organizaciones sindicales, declarando que “las demandas presentadas por los representantes sindicales y compartidas por los manifestantes en las marchas son el núcleo de las consultas” actualmente abiertas con el resto de las fuerzas políticas.

Sin embargo, sus propuestas no han convencido hasta ahora a los sindicatos. Esta es la tercera jornada de huelga contra Lecornu, quien se ha negado a suspender la polémica reforma de las pensiones aprobada bajo el mandato de la ex primera ministra Elisabeth Borne. Los sindicatos exigen medidas más generosas en materia de pensiones y la recuperación del impuesto a las grandes fortunas.

La situación se ha agravado en las últimas semanas, con episodios de violencia registrados durante las huelgas. El ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, informó en una rueda de prensa sobre la detención de 309 personas, en el marco de una escalada de tensión que ha dejado incidentes en varias ciudades del país.

Lecornu fue nombrado el pasado 9 de septiembre, tras la dimisión de François Bayrou, cuyo plan de recortes por 44.000 millones de euros provocó la fractura de su gobierno y abrió el camino al actual primer ministro.

(Con información de Europa Press)