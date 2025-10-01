Mundo

Líderes de la UE se reúnen en Copenhague para reforzar la defensa frente a Rusia y debatir el financiamiento a Ucrania

El encuentro se extenderá hasta el jueves en la capital danesa, cuando los mandatarios se sumen a la cumbre de la Comunidad Política Europea

Guardar
Los líderes de la UE
Los líderes de la UE se reúnen en Copenhague para debatir la defensa de la región tras las incursiones de drones rusos en el territorio (REUTERS)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este miércoles en Copenhague en una cumbre informal marcada por la urgencia de reforzar la capacidad de defensa de la región frente a la amenaza de Rusia, después de las recientes incursiones con drones en territorio europeo. Los líderes también discutirán la necesidad de mantener el apoyo financiero y militar a Ucrania y su perspectiva europeísta.

El encuentro se prolongará hasta el jueves en la capital danesa, cuando los mandatarios participen en la cumbre de la Comunidad Política Europea, de la que forman parte el resto de países del continente salvo Rusia y Bielorrusia. Será la primera oportunidad de un debate sobre las últimas propuestas de Bruselas antes del Consejo Europeo de final de mes, en donde se esperan decisiones concretas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo llegar a los jefes de Estado y de Gobierno un documento de trabajo destinado a que los 27 cierren en la cumbre formal de octubre en Bruselas la “hoja de ruta” para asegurar que el bloque estará preparado en 2030 con la capacidad e industria de la defensa necesarias para afrontar cualquier amenaza.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

Dentro de ese plan, Von der Leyen puso sobre la mesa la creación de un muro antidrones, en respuesta a las recientes incursiones en el espacio aéreo de Polonia, Rumania y Dinamarca. El Gobierno danés decidió restringir parcialmente el espacio aéreo durante los dos días de la cumbre en Copenhague con el fin de reforzar la seguridad.

El muro antidrones se integra en la iniciativa denominada “Centinela Oriental”, un proyecto pensado para reforzar el flanco este en todos sus aspectos. Incluye la defensa terrestre con medios de combate, la detección de drones y defensas antiaéreas, así como seguridad marítima en el mar Báltico y el mar Negro. También contempla información de situación con el apoyo de inteligencia espacial.

Además de estas prioridades, la Comisión Europea planteó el Escudo Antiaéreo y el Escudo de Defensa Espacial como otros dos proyectos destinados a reforzar la seguridad del bloque. Ambos están abiertos a la participación de todos los Estados miembro.

Entre los asuntos más delicados de la agenda, los líderes europeos discutirán la posibilidad de utilizar los activos soberanos rusos congelados por las sanciones de la UE para conceder a Kiev un préstamo sin intereses de unos 140.000 millones de euros. Según la propuesta, Ucrania sólo debería devolverlo en caso de que Moscú indemnice al país tras el final de la guerra.

El canciller alemán Friedrich Merz
El canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS/Liesa Johannssen)

El canciller alemán Friedrich Merz respaldó de manera abierta la iniciativa, mientras que otros socios, entre ellos Bélgica, se mantuvieron reservados. En este país están inmovilizados los fondos y el Gobierno cuestiona la legalidad de la medida. Estas dudas han frenado la propuesta, que sin embargo reaparece de forma recurrente en Bruselas y en varias capitales ante la necesidad de seguir financiando a Ucrania.

En el marco del apoyo a Kiev y la presión sobre el Kremlin, los jefes de Estado y de Gobierno tratarán también la preparación del decimonoveno paquete de sanciones. Este incluye el veto a las compras de gas licuado ruso a partir de enero de 2027 y medidas dirigidas al sector de las criptomonedas. La aprobación sigue bloqueada por la oposición de Hungría y Eslovaquia, aunque fuentes diplomáticas expresaron confianza en que el paquete pueda salir adelante en un plazo de dos semanas.

Por primera vez, los líderes de los Veintisiete examinarán de forma conjunta una propuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que plantea reformar el procedimiento de adhesión para que deje de ser necesaria la unanimidad a la hora de abrir negociaciones sobre cada capítulo con un país candidato.

El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, António Costa (REUTERS)

Según fuentes europeas, Costa transmitió esta idea en contactos bilaterales y no recibió un “no rotundo”, aunque reconoció que un cambio de este tipo requeriría unanimidad. El objetivo es superar el veto de Hungría a los avances en las negociaciones con Ucrania.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Líderes EuropeosEuropaCumbreRusiaFranciaDrones rusosAlemaniaUcraniaDinamarcaUnión EuropeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Amnistía Internacional denunció que el régimen de China utiliza el poder judicial para reprimir a defensores de DDHH

La organización sostiene que los tribunales de Beijing funcionan como instrumento de represión, criminalizando la protesta pacífica y restringiendo el acceso a juicios justos

Amnistía Internacional denunció que el

Zelensky advirtió de una crisis nuclear en Zaporizhzhia: “Uno de los generadores ha fallado”

La planta nuclear más grande de Europa encadena una semana sin conexión eléctrica externa y depende de generadores diésel, mientras la UE y el OIEA alertan de riesgos graves por los bombardeos rusos

Zelensky advirtió de una crisis

Estados Unidos considera los aranceles del 55% a China un “buen statu quo” pero busca más comercio

El representante comercial Jamieson Greer expresó su deseo de aumentar el intercambio de productos “no sensibles” antes de que expire la tregua el 10 de noviembre

Estados Unidos considera los aranceles

¿Cocina italiana con sello de la UNESCO? La tradición gastronómica y el rito de compartir la mesa podrían convertirse en patrimonio mundial

Lazos familiares, orgullo nacional, transmisión intergeneracional de costumbres y el peso de la memoria colectiva se entrelazan en una candidatura que trasciende la simple elaboración de recetas

¿Cocina italiana con sello de

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

El pontífice declaró que hay elementos “muy interesantes” en la iniciativa estadounidense y pidió su aprobación dentro del plazo establecido

El papa León XIV calificó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bajaron las tasas pero hay

Bajaron las tasas pero hay dudas sobre el repunte de la actividad: qué esperan los empresarios para el último trimestre

Javier Milei visitará Entre Ríos y Santa Fe este viernes para apuntalar la campaña electoral

Qué va a pasar con los precios y por qué algunas consultoras estiman que la inflación de septiembre podría superar el 2%

Kábala martes 30 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

“Quiero colaborar”: el miedo del otro chofer del caso de los cuadernos de las coimas

INFOBAE AMÉRICA
El ALBA-TCP critica el "anacrónico

El ALBA-TCP critica el "anacrónico colonialismo" de las sanciones de la UE contra Nicaragua

4Founders Capital cierra su tercer fondo por encima del objetivo inicial con 70 millones de euros

Juventud quiere obligar por ley a escuchar a los menores de 12 años en los procesos administrativos y judiciales

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en "zona de riesgo"

Liberados cuatro de los 17 militares retenidos durante las protestas del paro nacional en Imbaura, Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de “Monster” se

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”

Keith Urban y Nicole Kidman: la crisis que casi destruye su matrimonio cuando solo tenían cuatro meses de casados

Marcela Reyes, exesposa de B-King, responde a las acusaciones en su contra tras la muerte del músico: “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba “aterrada” por su debut en ‘Vaselina 2′: “¿Y si el público no me consideraba sexy?"

Lionel Richie revela el origen del apodo “Smelly” de Michael Jackson