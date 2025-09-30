Mundo

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

El líder británico destacó que el Reino Unido, que reconoció este mes el Estado palestino, “apoya firmemente los esfuerzos para acabar con el conflicto, liberar a los rehenes y asegurar la provisión de ayuda humanitaria urgente para la gente de Gaza”

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer. REUTERS/Hannah McKay

El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este martes su apoyo al plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, e instó a todas las partes a unirse para “reiniciar la esperanza de una solución de dos Estados” para Israel y Palestina.

Starmer se pronunció así durante su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde la militancia aprobó el lunes una moción no vinculante que constata que Israel comete genocidio en Gaza y pide al Gobierno que actúe en consecuencia.

En un comunicado emitido en la noche del lunes, Starmer ya expresó su respaldo al plan de Trump e hizo un llamamiento a Hamas a aceptarlo.

El plan de paz de 20 puntos anunciado por el presidente, que cuenta con el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla la creación de un Gobierno de transición en Gaza bajo la supervisión de Trump con asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar un futuro Estado palestino, si bien Netanyahu ya ha rechazado este último punto.

Trump, anunció este martes en declaraciones a la prensa que otorgará “tres o cuatro días” al grupo terrorista Hamas para responder a su propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, una iniciativa presentada el lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump aseguró que tanto “los países árabes como los países musulmanes están a bordo”, así como Israel, y subrayó que la respuesta ahora depende de Hamas. “Hamas lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste”, afirmó el mandatario estadounidense en conversación con periodistas al salir de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda con el pulgar hacia arriba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

“Sólo estamos esperando a Hamas”, señaló Trump, reiterando que el grupo cuenta con “unos tres o cuatro días” para emitir su respuesta. Consultado acerca de la posibilidad de renegociar aspectos del plan, sostuvo: “No mucho”, limitando el margen para futuras enmiendas por parte de los negociadores.

La iniciativa, detallada este lunes tras una reunión con Netanyahu en la Casa Blanca, prevé la liberación de todos los rehenes aún retenidos por Hamas en un plazo de 72 horas, así como la desmilitarización de la Franja de Gaza y su entrega a un gobierno de transición compuesto por tecnócratas palestinos y expertos internacionales. De acuerdo con la propuesta, los miembros de Hamas que depongan las armas recibirán amnistía.

En el marco de este esquema, Trump contempla la formación de un ejecutivo de transición bajo la supervisión de una “Junta de la Paz” presidida por él mismo y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. El planteamiento excluye a Hamas de cualquier rol futuro en la gobernanza del enclave y permitiría, en una etapa siguiente, el traspaso de la administración a una Autoridad Palestina previamente reformada. No obstante, Netanyahu aclaró que esta entidad solo podría asumir un papel en el futuro si atraviesa una “reforma radical”.

De acuerdo con el documento, a cambio de la liberación de los 48 rehenes en poder de Hamas —tanto vivos como muertos—, Israel debería excarcelar a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos, en caso de avance del acuerdo, garantizaría el envío de ayuda humanitaria, cuya distribución quedaría a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tony Blair ve "audaz e
Tony Blair ve "audaz e inteligente" el plan de Trump para el futuro de la Franja de Gaza

En materia de seguridad, Netanyahu afirmó que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, y reiteró su negativa a aceptar la creación de un Estado palestino, posición que ha dejado abierta una brecha en la política interna israelí. Sectores ultraderechistas, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresaron su oposición a cualquier concesión que implique dicho reconocimiento o la reducción de la presencia militar israelí en el enclave.

Mientras tanto, Qatar, uno de los países mediadores junto a Egipto y Turquía, confirmó que Hamas ha recibido la propuesta y “la estudiará de forma responsable”. El gobierno qatarí apuntó que “es demasiado pronto” para anticipar una respuesta y que se realizarán reuniones este mismo martes para analizar el contenido del plan en detalle.

(Con información de EFE)

