Mundo

Israel confirmó la muerte de un terrorista de Hamas que participó en el ataque del 7 de octubre

El Ejército israelí anunció que Momahed Rashid Mohamed Masri, miembro del Batallón Beit Hanun, murió en un bombardeo en Gaza el 9 de septiembre

Guardar
Israel anuncia la muerte en
Israel anuncia la muerte en Gaza de un comandante de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre

El Ejército de Israel confirmó este martes la muerte de Momahed Rashid Mohamed Masri, comandante de un pelotón de la Fuerza Nujba del Batallón Beit Hanun de Hamas, que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Masri murió el pasado 9 de septiembre en la Franja de Gaza tras un bombardeo realizado con apoyo del servicio de inteligencia interior Shin Bet.

De acuerdo con el ejército, el grupo de “terroristas” al que pertenecía Masri tambien perpetró un ataque con cohetes y disparos contra un vehículo militar cerca de Beit Hanun en abril, hiriendo a tres personas, incluida una enfermera militar. Posteriormente, colocaron un artefacto explosivo en la zona y lo detonaron cuando llegaron refuerzos, lo que provocó la muerte del sargento mayor Ghalib Suleiman al Nassara, de la división de Gaza.

El anuncio se produce en medio de la ofensiva israelí en Gaza, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las autoridades del enclave palestino, controladas por Hamas, el número de muertos a causa de la operación israelí roza ya los 66.100 fallecidos.

Mientras tanto, Estados Unidos encabeza un nuevo esfuerzo diplomático para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas, en un contexto en el que el grupo terrorista se encuentra gravemente debilitado tras casi dos años de guerra.

En este período, Israel ha asegurado haber eliminado a varios de los principales dirigentes de Hamas, asestando golpes decisivos a la cúpula del movimiento. Entre las figuras más destacadas se encuentra Mohammad Sinwar, jefe militar en Gaza, cuya muerte fue anunciada en mayo de 2025, así como la de su hermano Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre, abatido meses antes, en octubre de 2024.

El Ejército israelí anunciando que
El Ejército israelí anunciando que Mohamed Sinwar fue abatido en el sur de la Franja de Gaza

A ellos se sumó el asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas desde 2017, quien perdió la vida en Teherán en julio de 2024, y el de Mohammed Deif, comandante del ala militar, muerto también en julio en Khan Younis tras haber sobrevivido a siete intentos de asesinato anteriores. En marzo, un ataque israelí acabó con Marwan Issa, número dos del aparato militar, mientras que en enero la ofensiva alcanzó a Saleh al-Arouri, cofundador de las Brigadas Qassam, abatido en Beirut en un ataque con dron.

Pese a estos golpes, Hamas ha logrado mantener una estructura de liderazgo que se reconfiguró tras la muerte de Yahya Sinwar. El mando pasó a un consejo de cinco miembros en el que destacan figuras como Izz al-Din al-Haddad, señalado como el nuevo jefe militar en Gaza, y Khalil al-Hayya, uno de los dirigentes más influyentes en el exilio con base en Qatar.

También forman parte del núcleo de poder Khaled Meshaal, histórico líder del movimiento, y Mohammad Darwish, quien asumió la presidencia del Consejo Shoura, el máximo órgano decisorio del grupo. A ellos se suma Zaher Jabbarin, encargado de la rama de Cisjordania y con un papel clave en las negociaciones sobre prisioneros. Junto a este bloque aparece además el veterano Nizar Awadallah, considerado una de las figuras más antiguas de Hamas, que se encontraba fuera de Gaza desde antes del inicio de la guerra.

(Con información de Europa Press/Reuters)

Temas Relacionados

HamasIsraelMomahed Rashid Mohamed MasriFranja de GazaUltimas noticias America

Últimas Noticias

El Banco Central Europeo considera que la política arancelaria de Trump tuvo efectos limitados en Europa

La economía de la eurozona mantiene su curso pese a la guerra comercial, mientras la Unión Europea opta por no responder con represalias que puedan agravar la situación según Christine Lagarde

El Banco Central Europeo considera

Molinos, tulipanes e impuestos a visitantes: así es Zaanse Schans, el pueblo neerlandés que apuesta por el turismo sustentable

La pequeña localidad ubicada en los Países Bajos estableció medidas pioneras para conjugar la vida comunitaria y conservar las tradiciones. Cómo sus iniciativas inspiran a otros destinos europeos

Molinos, tulipanes e impuestos a

François Roudié, embajador de la Unión Europea, explicó nuevo sistema que falicitará el ingreso de colombianos a ese continente a partir del 12 de octubre

A partir del 12 de octubre de 2025, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) de Europa comenzará a operar en las fronteras exteriores de los 29 países que conforman el espacio Schengen

François Roudié, embajador de la

El ex presidente del Congo Joseph Kabila fue condenado a pena de muerte en ausencia por traición y apoyo a la rebelión del M23

Durante el proceso se presentaron cargos vinculados a su supuesta participación en el financiamiento y organización de estructuras armadas que operan en el oriente del país, según informaron autoridades y organismos internacionales

El ex presidente del Congo

TIME100 Next 2025: quiénes son los líderes emergentes que están cambiando el mundo

El reconocimiento de la revista pone en primer plano a jóvenes innovadores, activistas y artistas que desafían el statu quo en distintos continentes

TIME100 Next 2025: quiénes son
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Madres Solteras 2025: ¿Cómo solicitar

Madres Solteras 2025: ¿Cómo solicitar el apoyo de Vivienda del Bienestar paso a paso?

Viaje de promoción de colegios al exterior: Migraciones brinda estas recomendaciones a los padres de familia

Se incendió una galería de compras de Retiro y hubo un gran operativo en el centro porteño

Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

La oposición avanzó dividida con la reforma de los DNU y el Gobierno podría sostener un eventual veto

INFOBAE AMÉRICA
Subieron a cinco los muertos

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

Temblor hoy 30 de septiembre en Socaire: magnitud y epicentro reportados por el CSN

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

El Banco Central Europeo considera que la política arancelaria de Trump tuvo efectos limitados en Europa

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman le pidió oficialmente

Nicole Kidman le pidió oficialmente el divorcio a Keith Urban tras 19 años de matrimonio

La historia de amor de Keith Urban y Nicole Kidman: un vistazo a su romance de dos décadas

Josh Hartnett, estrella de ‘Oppenheimer’, fue hospitalizado tras accidente automovilístico con un coche de policía

Cómo es el “Project Rock N’ Roll Stars”, la movida solidaria que está impulsando Oasis en los fans más jóvenes

Daniel Day-Lewis habló sobre su regreso al cine: “Nunca sentí que me hubiera retirado. Simplemente, quería dedicarme a otra cosa”