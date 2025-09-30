El Banco Central Europeo considera que la política arancelaria de Trump tuvo efectos limitados en Europa

La presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde. (AP foto/Michael Probst)

La economía europea se mantiene mejor de lo esperado ante los nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, en parte porque la Unión Europea no tomó represalias con aranceles contraproducentes, declaró el martes la directora del Banco Central Europeo.

Christine Lagarde afirmó que el impacto de la guerra comercial de Trump sobre el crecimiento y la inflación en los 20 países que utilizan el euro también se había suavizado gracias a un euro más fuerte y a la conclusión de un acuerdo comercial con Trump. El acuerdo limitó los aranceles al 15% y disipó la incertidumbre que amenazaba con retrasar o interrumpir la inversión empresarial.

“Hace un año, la mayoría habría asumido que los aranceles estadounidenses... desencadenarían un importante impacto adverso en la economía de la zona euro”, declaró Large en un discurso pronunciado en una conferencia de bancos centrales en Helsinki, Finlandia. “Sin embargo, algunas de estas suposiciones no se han cumplido”.

El impacto en la inflación ha sido escaso, afirmó, y los efectos sobre el crecimiento han sido “relativamente moderados” debido a que los gobiernos europeos han adoptado medidas favorables al crecimiento en respuesta. Lagarde afirmó que, como resultado, la política de tipos de interés del BCE se encontraba en una buena posición y que, en consecuencia, el banco no podía comprometerse con ninguna trayectoria futura de tipos, ya fuera de acción o de inacción. La próxima reunión de política monetaria del banco está programada para el 30 de octubre; el banco mantuvo su tipo de interés clave sin cambios en el 2% en su última reunión del 11 de septiembre.

La Comisión Ejecutiva de la Unión Europea preparó una lista de productos a los que se aplicarían aranceles de represalia, o impuestos a la importación, pero los suspendió una vez alcanzado el acuerdo arancelario entre Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en julio. Las razones para no aplicar represalias incluían la presión de los grupos empresariales para no entrar en un ciclo prolongado de aumentos arancelarios recíprocos, así como la preocupación por poner en peligro el apoyo estadounidense a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Ken Cedeño)

Como resultado, Europa seguía obteniendo las materias primas y los bienes importados que necesita para su economía sin verse obstaculizada por los altos costos arancelarios ni por cuellos de botella que pudieran elevar los precios. “Como resultado, aún no hemos visto una interrupción significativa de la cadena de suministro”, declaró Lagarde. Las presiones en la cadena de suministro global se mantienen contenidas, y en la eurozona, los indicadores de cuellos de botella se acercan a los promedios históricos.

Las políticas de Trump han venido acompañadas de una caída del dólar y un fortalecimiento correspondiente del euro. Esto abarata las importaciones europeas y ayuda al BCE en sus esfuerzos por contener la tasa de inflación anual, que se situó en un moderado 2% en agosto.

Hasta el momento, la serie de impuestos a las importaciones de Trump parece haber generado más preocupación en la economía estadounidense, ya que la contratación se ha desacelerado drásticamente, mientras que la inflación se mantiene elevada. El coste de los aranceles suele recaer en los consumidores y las empresas nacionales, aunque los impuestos puedan afectar a las ventas de las empresas extranjeras.

La UE y los gobiernos miembros han adoptado otras medidas para impulsar el crecimiento, como los acuerdos de libre comercio con los países sudamericanos del Mercosur (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay) y con México. Los gobiernos nacionales han incrementado el gasto en defensa debido a la percepción de la amenaza de una Rusia recientemente agresiva, mientras que Alemania se ha comprometido a realizar inversiones a gran escala en carreteras, ferrocarriles y puentes tras años de gasto insuficiente.

No obstante, el crecimiento se mantiene. Mediocre, con un crecimiento de tan solo el 0,1% en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior. Los aranceles y la incertidumbre asociada seguirán restando un 0,7% de puntos porcentuales hasta 2025 y 2027.

(AP)