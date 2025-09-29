Mundo

El informe clave que sentó las bases para la propuesta de Estados Unidos sobre Gaza

Un reporte del Instituto de Tony Blair para el Cambio Global reflejó el deseo de los palestinos para el futuro del enclave

Guardar
Palestinos desplazados huyen del norte
Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó este lunes a los palestinos a “asumir la responsabilidad de su destino”, presionando para que acepten un acuerdo de paz con Israel intermediado por Estados Unidos que, según dijo, crearía las condiciones para una seguridad israelí duradera.

Hay muchos palestinos que desean vivir en paz”, dijo Trump junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. “Desafío a los palestinos a que asuman la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando”.

Netanyahu declaró el lunes su apoyo al plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. “Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamas, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu en una conferencia de prensa conjunta con Trump en la Casa Blanca.

El plan presentado por Trump en parte fue inspirado por un informe de mayo del Tony Blair Institute for Global Change (TBI), en el que quedó en evidencia que los palestinos de Gaza buscan urgentemente un cambio en la gobernanza y en sus perspectivas de futuro.

Entre el 9 de abril y el 12 de mayo de 2025, la firma Zogby Research Services llevó a cabo una encuesta presencial encargada por el TBI en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. El sondeo revela que una amplia mayoría de palestinos en Gaza rechaza a Hamas como futura autoridad. Menos del 4% manifestó su deseo de que Hamas gobierne la Franja tras el conflicto, una caída notable frente al 7% recogido en un estudio similar en julio y agosto de 2024. Además, un 92% de los encuestados en Gaza responsabiliza a Hamas de la situación actual, cifra casi idéntica al 93% que responsabiliza a Israel.

Un palestino lleva sus pertenencias
Un palestino lleva sus pertenencias durante una operación militar israelí, después de que se ordenó a los residentes evacuar la ciudad de Gaza. 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

La alternativa más reconocida a Hamas entre la población de Gaza es la Autoridad Palestina, presidida por Mahmoud Abbas, que cuenta con el respaldo del 35%. Un 27% dijo preferir que una coalición internacional, trabajando junto a una administración local formada por representantes gazatíes, asuma el gobierno provisional del enclave. La encuesta también consultó sobre visiones de futuro: el 27% de los gazatíes aspira a que Gaza se parezca a los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros mencionaron a Turquía (15%), Singapur (14%) y Arabia Saudí (12%).

Respecto a las medidas de seguridad posteriores a la guerra, sólo el 8% de los gazatíes expresó preferencia por el control de Hamas, porcentaje inferior al 11% observado en el sondeo de 2024. La opción más apoyada es la de una fuerza internacional de coalición (42%), seguida por fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina (40%), aunque este último respaldo disminuyó 13 puntos porcentuales respecto al año anterior. Entre los países preferidos por los gazatíes para integrar esa fuerza internacional figuran Qatar (46%), Egipto (37%), Arabia Saudí (19%), Emiratos Árabes Unidos (19%), Jordania (17%) y Estados Unidos (14%).

En Cisjordania y Jerusalén Este, el informe detecta un amplio consenso sobre la necesidad de una reforma profunda en la Autoridad Palestina; un 85% de los residentes considera que se requieren reformas de moderadas a profundas.

El trabajo de campo también identifica una tendencia a la baja en el apoyo a la “resistencia armada” como estrategia política. Esta postura desciende especialmente en Gaza, donde solo el 4% la apoya, frente al 10% en 2024. La proporción más alta se registra en Jerusalén Este (22%). Paralelamente, aumentan el apoyo a la negociación y la resistencia pacífica, con una media del 21% en todo el territorio bajo estudio, comparado con el 12% del año anterior.

El informe del Tony Blair Institute for Global Change subraya la necesidad de establecer una nueva realidad para la Franja de Gaza, ofreciendo a los palestinos la posibilidad de gobernarse a sí mismos sin interferencia y dirigiendo el camino hacia una potencial solución de dos Estados.

Temas Relacionados

hamasgazaisraelestados unidostony blair

Últimas Noticias

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

Un informe advirtió que los avances realizados no podrían revertir la degradación de ecosistemas. Cuáles son los cambios que proponen los expertos para evitar daños irreversibles

Europa reduce emisiones, pero persiste

Los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza

Washington presentó un plan que incluye la liberación de rehenes, la salida progresiva del Ejército israelí, el desarme de Hamas y un programa internacional de reconstrucción y desarrollo económico para la Franja

Los 20 puntos de la

Benjamin Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

En una conferencia de prensa, el mandatario republicano aclaró que si bien Tel Aviv dio luz verde al plan, el grupo terrorista Hamas todavía no respondió a la proposición

Benjamin Netanyahu aceptó el plan

Desde la Casa Blanca, Trump y Netanyahu dialogaron con el primer ministro de Qatar tras el ataque de Israel a Doha

El jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su pesar al líder de Qatar por el lanzamiento contra una delegación de Hamás, incidente que desencadenó tensión diplomática y forzó la intervención de la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca, Trump

El primer ministro de Hungría negó la soberanía de Ucrania y se profundiza la tensión con Kiev

Viktor Orbán declaró que Ucrania “no es un país independiente” durante una entrevista, lo que intensifica el enfrentamiento diplomático entre Budapest y Kiev tras acusaciones por supuestos vuelos de drones entre ambos países

El primer ministro de Hungría
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran que una mujer desaparecida

Aseguran que una mujer desaparecida durante la dictadura de Pinochet en Chile estaría viva en Argentina: la historia de Bernarda Vera

La Justicia rechaza que Caixabank indemnice a un comprador que adelantó 160.000 euros por una vivienda que nunca se construyó

Gustavo Petro confirmó nuevo viaje internacional, en medio de la polémica por su defensa a Palestina: estará en territorio árabe

Subastan inmuebles, autos, alhajas y tecnología en CABA: cuáles son los bienes que estarán disponibles y cómo participar

Sinuano Día: resultados del 29 de septiembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Europa reduce emisiones, pero persiste

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

Los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza

El Departamento de Trabajo no publicará el informe de paro de septiembre si se "cierra" el Gobierno de EEUU

Previa del Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt

BBVA aprueba pago de un dividendo de 0,32 euros en noviembre que recibirán los accionistas que acudan a la OPA

ENTRETENIMIENTO

El lado oculto de Top

El lado oculto de Top Gun: los secretos del chat que mantiene unido al elenco a 3 años del fenómeno Maverick

Julia Roberts reafirma su amor por Danny Moder tras 23 años de casados

¿Soda Stereo está de regreso? Un enigmático mensaje en redes enciende las expectativas

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Matthew, Kay y Levi McConaughey: la familia que busca conquistar Hollywood con humor y tradición