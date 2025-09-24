Mundo

El presidente de Irán aseguró ante la ONU que su país “nunca ha buscado construir una bomba nuclear ni lo hará nunca”

Ante la Asamblea General de la ONU, Masoud Pezeshkian dijo que el régimen teocrático ha abogado durante muchos años por un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva

El presidente de Irán, Masoud
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (REUTERS/Jeenah Moon)

El presidente del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian, reafirmó ante la Asamblea General de la ONU que su país “nunca ha buscado construir una bomba nuclear ni lo hará nunca”.

Subrayó que Irán ha abogado durante muchos años por un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva. Estas declaraciones se enmarcan en la postura histórica de Teherán sobre su programa nuclear, que insiste en tener fines exclusivamente pacíficos.

Pezeshkian se refirió a los ataques de junio por parte de Israel y Estados Unidos como una “agresión salvaje en flagrante contravención de los principios más elementales del derecho internacional”.

Afirmó que ocurrieron mientras Irán transitaba el camino de las negociaciones diplomáticas, e instó a la comunidad internacional a reflexionar sobre si toleraría acciones similares contra sus propias naciones, apelando a la máxima de “no aprobar para otros lo que no aprobarías para ti mismo”.

El mandatario iraní ensalzó la unidad nacional frente a lo que describió como agresiones externas, señalando que su país se mantiene “erguido con el poder de la fe y su cohesión nacional”.

Y aseguró que, a pesar de las sanciones económicas severas y prolongadas, la guerra mediática y los intentos de sembrar discordia, sus enemigos “fortalecieron involuntariamente la sagrada unidad nacional”, demostrada durante lo que denominó la “guerra de 12 días con Israel”, donde el pueblo iraní dejó al descubierto las “falsas ilusiones de los cálculos arrogantes” de los agresores.

Masoud Pezeshkian en la ONU
Masoud Pezeshkian en la ONU (REUTERS/Shannon Stapleton)

Israel

Pezeshkian denunció ante la ONU los ataques israelíes de junio contra la República Islámica, que causó la muerte de más de un millar de personas en los 12 días de conflicto.

“Esta agresión descarada, además de causar la muerte de varios comandantes, ciudadanos, niños, mujeres, científicos y élites académicas de mi país, infligió un duro golpe a la confianza internacional y al panorama de paz en la región”, aseguró.

Además, acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza, además de agredir a Yemen, Siria, Líbano y Qatar. La disputa tiene como contracara la provisión de armamento de parte de Teherán para diversas milicias y grupos terroristas que atentan contra Israel de diversas formas, como la incursiónd e Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos y 200 secuestrados y que desencadenó una guerra que aún persiste.

