Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

En este dibujo de la corte, el agente del Servicio Secreto Robert Fercano identifica al acusado en el juicio contra Ryan Routh, que fue declarado culpable de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en un campo de golf del sur de Florida, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Fort Pierce, Florida. (Lothar Speer vía AP)

Ryan Routh fue declarado culpable este martes por intentar asesinar a Donald Trump el 15 de septiembre de 2024 en un campo de golf en Florida. Tras escuchar el veredicto, Routh, un trabajador de la construcción de 59 años, intentó clavarse un bolígrafo en el cuello.

Además del cargo principal por intento de asesinato de un candidato presidencial, el jurado lo encontró culpable de posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento, agresión a un agente federal, tenencia de un arma siendo convicto y portar un arma con el número de serie borrado.

Mientras intentaba apuñalarse, su hija, Sara Routh, gritaba desesperada: “¡Papá, te quiero, no hagas nada! Te sacaré. No lastimó a nadie”. Según medios nacionales, las autoridades presentes intervinieron rápidamente, impidiéndole a Ryan hacerse daño.

El acusado fue retirado de la sala y, más tarde, regresó esposado para concluir el proceso. La hija salió del juzgado y esperó junto a la puerta de seguridad a que sacaran a su padre y lo llevaran a prisión.

FOTO DE ARCHIVO: Ryan W. Routh posa en una fotografía de fichaje en la cárcel de Greensboro, Carolina del Norte, EE. UU., el 10 de febrero de 2010. (Oficina del Sheriff del Condado de Guilford / Imagen distribuida por REUTERS)

Routh decidió defenderse a sí mismo, pese a la recomendación de la jueza de contar con representación legal. Durante las audiencias, la magistrada lo interrumpió en varias ocasiones, acusándolo de burlarse de la corte al mencionar a figuras como Adolf Hitler y Vladímir Putin en sus intervenciones.

“Me cuesta creer que se cometiera un delito si nunca se apretó el gatillo”, declaró Routh. Señaló que pudo ver a Trump mientras se dirigía al green del sexto hoyo del campo de golf y señaló que también podría haberle disparado a un agente del Servicio Secreto que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien. El acusado cerró su defensa el lunes sin declarar en su propio nombre y tras interrogar únicamente a tres testigos, quienes hablaron de su carácter no violento.

La sentencia definitiva se dará a conocer en diciembre, y el cargo principal podría implicar cadena perpetua.

Imagen de archivo de oficiales del FBI en el Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida, EE.UU. lugar donde Ryan Routh atentó contra la vida de Donald Trump en septiembre. EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

Routh fue arrestado el mismo 15 de septiembre, después de que un agente del Servicio Secreto lo descubriera escondido entre arbustos con un rifle semiautomático. Aunque logró huir inicialmente, un ciudadano identificó el vehículo en el que escapaba y permitió que fuera capturado horas más tarde.

Trump celebró el veredicto en su red social Truth Social, calificándolo como “un gran momento para la justicia en Estados Unidos” y felicitó a la fiscal general, Pam Bondi, por conseguir la condena.

“Era un hombre malvado con malas intenciones, y lo atraparon. También quiero agradecer al Servicio Secreto, al Departamento de Policía de Florida y a la maravillosa persona que lo vio huyendo del lugar del crimen, lo siguió y proporcionó a la Oficina del Sheriff toda la información sobre el tipo de vehículo y la matrícula INMEDIATAMENTE, lo que condujo a su arresto y condena. ¡Qué increíble instinto y previsión tuvo esta persona! ¡Un momento crucial para la JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!“, añadió Trump.

El juicio comenzó el pasado 11 de septiembre, un día después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, de 31 años y cercano a Trump, hecho que el presidente atribuyó a la “izquierda radical” y que reavivó el debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.

(Con información de EFE)