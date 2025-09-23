Mundo

EEUU, Japón y Corea del Sur advirtieron sobre las acciones desestabilizadoras del régimen chino alrededor de Taiwán

Representantes de los tres países destacaron la importancia de “mantener la paz y la estabilidad” en el Estrecho y pidieron a todas las partes a abstenerse de cualquier intento unilateral de alterar la situación actual de la isla

Guardar
El secretario de Estado estadounidense, Marco
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al canciller japonés Iwaya Takesh y el ministro surcoreano Cho Hyun

Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados UnidosJapón y Corea del Sur mantuvieron este lunes una reunión clave en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, centrando su agenda en las crecientes tensiones que rodean al Estrecho de Taiwán y la actividad militar china en la región.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al canciller japonés Takeshi Iwaya y el ministro surcoreano Cho Hyun, emitieron un comunicado conjunto donde manifestaron de forma explícita su “preocupación por las acciones desestabilizadoras cada vez más frecuentes alrededor de Taiwán”.

El documento consensuado destaca la importancia de “mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán” e insta a todas las partes a abstenerse de cualquier intento unilateral de alterar la situación actual de la isla.

Nos oponemos a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo”, subraya el texto firmado por los tres diplomáticos.

EEUU, Japón y Corea del
EEUU, Japón y Corea del Sur destacaron la importancia de “mantener la paz y la estabilidad” en el Estrecho y pidieron a todas las partes a abstenerse de cualquier intento unilateral de alterar la situación actual de la isla

El comunicado incluye además un rechazo contundente a las reclamaciones territoriales de China en el mar Meridional.

“Nos oponemos firmemente a las reclamaciones marítimas ilegales en el mar de China Meridional, así como a los intentos de imponer tales reclamaciones”, señala el texto.

La posición común sostiene la defensa de un “Indo-Pacífico libre y abierto” y la adhesión al derecho internacional como base de la gobernanza regional.

Otra de las prioridades fue la situación de Corea del Norte. Rubio, Takesh y Hyun reafirmaron su “compromiso firme con la desnuclearización completa” de la península y la continuidad del régimen de sanciones a la dictadura de Pyongyang.

Manifestaron su “seria preocupación” por la colaboración militar en aumento entre Rusia y Corea del Norte, especialmente el suministro de misiles de largo alcance por parte de Pyongyang a las fuerzas armadas rusas.

La posición común sostiene la
La posición común sostiene la defensa de un “Indo-Pacífico libre y abierto” y la adhesión al derecho internacional como base de la gobernanza regional (REUTERS/Florence Lo)

Urgimos a Rusia y Corea del Norte a detener inmediatamente estas actividades”, indica el comunicado, que demanda el cumplimiento estricto de la Carta de las Naciones Unidas y todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Protección de cables submarinos en Taiwán

Al margen de las discusiones diplomáticas en Nueva York, la atención internacional también se centró en los recientes incidentes que han afectado la infraestructura crítica taiwanesa. El 19 de septiembre, el gobierno de Taiwán aprobó un paquete legislativo con la intención de reforzar la defensa de cables y tuberías submarinas vitales para las telecomunicaciones y la seguridad del territorio. Las nuevas normas surgieron tras una serie de incidentes recientes atribuidos a embarcaciones asociadas con intereses chinos.

“Este año se han producido múltiples incidentes de buques de conveniencia que dañaron de forma ilegal cables de telecomunicaciones, lo que ha afectado gravemente la seguridad del territorio y de infraestructuras críticas”, denunció el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai.

El gobierno de Taiwán aprobó un paquete
El gobierno de Taiwán aprobó un paquete legislativo con la intención de reforzar la defensa de cables y tuberías submarinas vitales para las telecomunicaciones y la seguridad del territorio (Guardia Costera taiwanesa via AP)

Las embarcaciones de bandera de conveniencia, aquellas que navegan con registros diferentes al país de los propietarios, han sido identificadas como fuentes de estas actividades que generan frecuentes interrupciones en los servicios de comunicación.

El paquete bautizado como las “Siete Leyes de Cables Submarinos” contempla nuevas infracciones, sanciones más severas ante negligencias, y la confiscación de equipos y embarcaciones involucradas en daños. La legislación se anunció un semestre después de la captura del ‘Hong Tai 58’, un buque de bandera togolesa y vinculado a China, acusado de provocar daños en un cable bajo el mar frente a la costa de la isla.

De acuerdo con la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, la isla cuenta con catorce cables submarinos internacionales y diez nacionales, y registra un promedio anual de siete a ocho incidentes de corte de cables. Las autoridades argumentan que estos sucesos forman parte de “actividades en zona gris” por parte de Beijing orientadas a aumentar la presión sobre el gobierno de Taipei, encabezado por William Lai, a quien el gobierno chino califica como “independentista”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosJapónCorea del SurTaiwánChinaRégimen chinoÚltimas Noticias AméricaAsamblea General de la ONUNueva York

Últimas Noticias

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

El ex presidente filipino enfrenta cargos formales por crímenes de lesa humanidad, en un proceso judicial que examina su presunta responsabilidad individual en decenas de asesinatos cometidos entre 2013 y 2019

La Corte Penal Internacional acusó

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

La presidenta de la Comisión Europea defiende la solución de dos Estados mientras la UE ya ha movilizado 1.600 millones de euros para la Autoridad Palestina

Von der Leyen anunció un

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

En su primera intervención como embajador ante la ONU, Michael Waltz advirtió a Moscú que detuviera sus provocaciones y respaldó las denuncias de Estonia, Polonia y Rumania sobre violaciones de su espacio aéreo

Estados Unidos prometió defender “cada

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

El acuerdo representa una alianza entre dos de los actores más destacados en la carrera global por la inteligencia artificial

Nvidia invertirá USD 100.000 millones

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Kaja Kallas critica que Moscú “normalice” las violaciones territoriales y asegura que cada incidente refuerza la determinación de apoyar a Ucrania

La Unión Europea advirtió que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos ataques sicariales en Bucaramanga

Dos ataques sicariales en Bucaramanga dejan dos muertos y un herido en menos de 12 horas

Alcaldía de Cali ofrece $50 millones de recompensa por asesinos del presidente de la JAC

Qué se celebra el 23 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza símbolos, memoria y transformación nacional

Por qué la temporada de incendios forestales a nivel global se extiende y transforma los ecosistemas

Por qué hay parejas que eligen no convivir y qué recomiendan los especialistas ante esta decisión

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Penal Internacional acusó

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

El Parlamento de Costa Rica rechaza levantar la inmunidad al presidente del país, acusado de corrupción

El TPI imputa tres cargos de crímenes contra la humanidad al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte

Erdogan acusa a Netanyahu de matar "sin piedad" en Gaza

Vergüenza es hacer cualquier cosa y no tener vergüenza: por qué queremos parecer buenos

ENTRETENIMIENTO

Colin Farrell recordó la escena

Colin Farrell recordó la escena más peligrosa de su carrera: “Nadie murió, fue un milagro”

“Triunfos robados”: 25 años después del estreno, el elenco original se reunió en Los Ángeles

La razón por la que Matthew McConaughey dejó de protagonizar comedias románticas

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas tras dar la bienvenida a su bebé

Chuck Norris hace senderismo a sus 85 años: “Me siento de 48″