Mahmoud Abbas dijo que el reconocimiento del Reino Unido al Estado de Palestina llevará a una “paz duradera” en la región

El presidente de la Autoridad Palestino (AP) afirmó que la decisión británica constituye “un paso importante y necesario”

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió el pasado 8 de septiembre al presidente de la Autoridad Palestina, Mahomud Abbas, en Downing Street, Londres (REUTERS/Jack Taylor)

El reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido fue calificado por Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, como un avance esencial hacia “una paz duradera" en la región.

En un comunicado difundido este domingo, la oficina de Abbas subrayó que la decisión británica constituye “un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”. Este cambio en la política exterior británica, que rompe con décadas de respaldo a Israel, se produce en un contexto de creciente apoyo internacional a la causa palestina, con Australia y Canadá sumándose a la ola de reconocimientos.

El anuncio del Reino Unido, junto con el de Canadá y Australia, marca un hito al tratarse de los primeros países del G7 que reconocen formalmente al Estado palestino. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que la medida busca “revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó la disposición de su país a colaborar para “construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

Desde Australia, el primer ministro Anthony Albanese destacó el reconocimiento de las “legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.

Portugal, por su parte, confirmó que formalizará su reconocimiento antes de la próxima Asamblea General de la ONU.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron al Estado de Palestina

La decisión británica se produce tras el anuncio previo de Starmer, quien había condicionado el reconocimiento a que Israel cumpliera ciertos compromisos, incluido un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, el viceprimer ministro británico, David Lammy, señaló que tras el ataque israelí en Qatar, la posibilidad de un alto el fuego se desvaneció y las perspectivas de paz se tornaron sombrías. Lammy insistió, no obstante, en la condena a los terroristas de Hamas y reclamó la liberación de los rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza.

La reacción de Israel ante estos reconocimientos ha sido de rechazo. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la decisión como un “peligro” para su país y acusó a los gobiernos implicados de recompensar el “terrorismo monstruoso”. Netanyahu prometió oponerse en todos los foros internacionales a lo que considera una “falsa propaganda” y a los llamados para la creación de un Estado palestino, al que percibe como una amenaza existencial para Israel.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue más allá al afirmar que “este reconocimiento es una recompensa a los terroristas asesinos” y pidió la aplicación inmediata de la soberanía israelí en Judea y Samaria, denominación oficial israelí para Cisjordania, así como el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina.

Netanyahu dijo que el reconocimiento del Estado palestino pone en peligro la existencia de Israel (Haim Zach/GPO/dpa)

En paralelo, el viceprimer ministro británico denunció la expansión de la colonización israelí en los territorios palestinos, en particular el proyecto E1, que prevé la construcción de 3.400 viviendas en Cisjordania. Este plan, aprobado por el gobierno israelí, ha sido criticado por la ONU por su potencial para dividir el territorio palestino y dificultar la viabilidad de un Estado propio. Lammy advirtió que la perspectiva de una solución de dos Estados “está en peligro, no solo por el conflicto en Gaza, sino también por la violencia y la expansión de la colonización”.

El contexto internacional refleja una presión creciente sobre Israel. Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU ya reconocen al Estado palestino desde su proclamación en 1988. Sin embargo, Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha criticado la iniciativa de reconocimiento impulsada por Francia y Arabia Saudita. Durante una reciente visita de Estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump reiteró su oposición a la decisión británica en una conferencia de prensa conjunta con Starmer.

