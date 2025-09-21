Mundo

Fingió un embarazo y enfermedades: fraudes millonarios, manipulación emocional y un fallo judicial que indignó a la opinión pública

Megan Reynolds, de 29 años, engañó a empresas y a su pareja mediante identidades falsas y enfermedades inventadas. Así logró financiar una vida de lujos

Por Nazareno Rosen

Megan Reynolds, de 29 años, fingió un embarazo y enfermedades para estafar más de 100.000 dólares en Reino Unido (Captura de video)

Megan Reynolds, una joven británica de 29 años, llegó a exhibir una vida que parecía salida de un cuento de éxito: fiestas lujosas, noches en hoteles exclusivos y un Range Rover Sport valorado en más de 122.000 dólares se convirtieron en su distintivo. Su imagen en redes sociales mostraba cenas opulentas y escapadas a ciudades europeas, mientras se juntaba con quienes confiaban en ella a nivel personal y profesional. Sin embargo, la realidad detrás de esta fachada era diametralmente opuesta. Reynolds tejía una trama compleja de mentiras y fraudes, cuyas consecuencias dejarían una profunda huella en quienes la rodearon y pondrían a prueba al sistema judicial británico.

El modus operandi: fraudes desde la confianza y la administración

Vicky y Kurt Gozzett se sintieron traicionados por la situación (Captura de video)

El comienzo de esta historia de engaño se remonta al puesto administrativo que Reynolds ocupaba en una empresa de Kent, Rainham. Sus empleadores, Vicky y Kurt Gozzett, le otorgaron un nivel de confianza que ella supo explotar a su favor. Desde el primer día, Reynolds comenzó a desviar pequeñas sumas disfrazadas de gastos menores y viáticos, para luego escalar el delito mediante transferencias directas de miles de libras. Lo cierto es que durante el transcurso de dos años, Megan Reynolds logró canalizar fondos hacia su propio negocio, La Creme Gifts, recurriendo a una variedad de mecanismos fraudulentos: desde la creación de facturas falsas y modificaciones de correos electrónicos hasta la simulación de llamadas bancarias para no levantar sospechas.

Es una mentirosa profesional, nunca se pone nerviosa, todo le sale natural”, contó Vicky a The Sun, indignada. “El juez fue demasiado blando con alguien que nunca mostró remordimiento ni pidió disculpas” añadió.

Uno de los métodos que más daño causó a las empresas fue el uso de 32 cuentas distintas de PayPal, permitiéndole mover grandes cantidades de dinero sin ser detectada de inmediato. También destinó recursos de la empresa a la compra de inventario y campañas publicitarias para su emprendimiento personal, utilizando los sistemas internos con tal naturalidad que el engaño pasó desapercibido durante dos años.

Manipulación emocional: enfermedades fingidas y un embarazo falso

Reynolds desvió fondos de su empresa mediante facturas falsas, cuentas de PayPal y transferencias encubiertas durante dos años (Captura de video)

La estrategia de Reynolds para sostener su doble vida iba más allá de la malversación de fondos. Recurrió sistemáticamente a la manipulación emocional y la mentira, no solo ante sus empleadores, sino también frente a familiares y su pareja. Entre las excusas inventadas figuraban enfermedades terminales que supuestamente aquejaban a familiares cercanos e incluso a su mascota. Esta narrativa le permitió ausentarse y generar empatía, consiguiendo favores y donaciones “para tratamientos”.

El nivel de manipulación alcanzó su punto más álgido con su expareja, Callum Bishop. Reynolds tomó un préstamo de 1.360 dólares a nombre de él, sin su consentimiento, situación que perjudicó su historial crediticio. Tras el quiebre de la relación, la joven envió una ecografía falsa a Bishop, asegurando estar embarazada. Al intentar verificar la autenticidad en el hospital, Bishop recibió la confirmación oficial de que la ecografía era inventada, sumando un nuevo episodio de engaño a la ya extensa lista de trampas de Reynolds.

Víctimas indignadas y un sistema cuestionado

La joven británica utilizó identidades falsas y manipuló emocionalmente a empresas, familiares y su pareja para financiar una vida de lujos (Captura de video)

Las revelaciones sobre el fraude generaron un fuerte impacto en las víctimas directas y en la opinión pública. Vicky Gozzett, una de las afectadas, expresó una mezcla de enojo y decepción ante la falta de remordimiento de Reynolds y la respuesta judicial. La empresaria describió a la estafadora como “mentirosa profesional”, detallando la facilidad con la que mentía y su capacidad para aparentar normalidad incluso frente a las sospechas.

La reacción judicial, por su parte, fue motivo de controversia. En julio pasado, el juez Julian Smith impuso a Reynolds una condena a 24 meses de prisión en suspenso, junto a 200 horas de trabajo no remunerado y 15 días de actividades de rehabilitación. El magistrado alegó que Reynolds es madre de dos hijos y que las directrices judiciales actuales permiten ciertas consideraciones para mujeres en esa situación. Este fallo fue percibido como insuficiente por las víctimas, quienes sintieron que el sistema judicial las dejó desprotegidas luego de sufrir una pérdida económica significativa.

“Fue un golpe bajo, el sistema nos falló”, se quejó Vicky al mismo medio. “El juez dijo que era una estafa poco sofisticada, pero fue todo lo contrario. Perdimos mucho dinero y no pudimos recuperarlo”.

Lejos de mostrar remordimiento, Reynolds denunció a una de sus víctimas por acoso tras la difusión del caso en redes sociales. La policía intervino para intentar eliminar esas publicaciones, pero la afectada se negó a ceder ante la presión.

“Ella siempre se hizo la víctima y tejió una red de mentiras” sentenció Vicky.

Consejos útiles para evitar ser víctima de fraudes similares

El caso generó indignación entre las víctimas y cuestionamientos al sistema judicial británico por la condena considerada insuficiente (Captura de video)

El caso impulsa una serie de recomendaciones para protegerse frente a este tipo de delitos. Entre ellas sobresalen la importancia de reservar los datos personales en redes sociales, eliminar perfiles antiguos que puedan exponer información sensible y utilizar contraseñas robustas. Se enfatiza la actualización de antivirus en dispositivos, la precaución al utilizar redes Wi-Fi públicas y la protección de correspondencia física, redireccionando el correo si se cambia de domicilio.

Una historia de manipulación con raíces en la adolescencia

Quienes conocieron a Reynolds en su juventud señalan que su tendencia a la mentira y la manipulación se remonta a la adolescencia, cuando ya mostraba facilidad para presentarse como víctima y captar la empatía de los demás. Esto refuerza la dimensión personal y psicológica de su conducta, sugiriendo que el caso no se trata únicamente de un fraude financiero, sino también de una manipulación sistemática de su entorno.

Complejidad legal y la respuesta de la fiscalía

La fiscalía británica calificó el caso como “extremadamente complejo”, subrayando la dificultad para recolectar y presentar pruebas suficientes. La condena obtenida fue posible gracias a la reconstrucción minuciosa de los engaños y el rastreo digital de las operaciones. No obstante, el desenlace judicial despertó un debate sobre la efectividad del sistema frente a delitos de manipulación y fraude, especialmente cuando el perjuicio económico y la afectación psicosocial de las víctimas resultan tan marcados.

