Mundo

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

Durante el aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el ex mandatario español subrayó la falta de efectos prácticos en la reciente postura de los gobiernos europeos respecto al Estado palestino

Guardar
El ex presidente de España pidió la liberación de los rehenes

El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, ha expresado sus dudas sobre el impacto del reconocimiento del Estado palestino por parte de países europeos, al tiempo que ha lanzado críticas tanto a Hamas como al Gobierno israelí durante un coloquio celebrado en Palma de Mallorca por el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE). En este acto, en el que también participó el exdiputado y abogado Miquel Roca, González señaló que medidas como las recientes adhesiones al reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia y Reino Unido tendrían, desde su perspectiva, una utilidad “simbólica” más que efectiva sobre el terreno. En el mismo marco, esgrimió un mensaje directo a la organización islamista: “Que hay que pedirle a Hamas, un grupo terrorista: ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y a mujeres y no sé qué de la Franja de Gaza, que es intolerable? ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Cuál es la razón después de los 1.400 muertos? ¿Quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien: suelte a los rehenes”.

Durante su intervención, González también cuestionó la lógica de una solución exclusivamente territorial al conflicto y recalcó que una propuesta de Estado palestino debe ser “viable”, señalando: “Se puede gobernar un archipiélago, pero un archipiélago terrestre es ingobernable”, aludiendo a la fragmentación sobre plano del futuro territorio palestino. El ex presidente apuntó además que lo que estaría ocurriendo en la Franja de Gaza podría calificarse como una “limpieza étnica” por parte del Estado de Israel, defendiendo la necesidad de una solución que evite que “ni todo sea Israel, ni todo sea Palestina”.

Felipe González se mostró autocrítico con el fracaso de los procesos de paz iniciados en su momento, preguntándose por qué la Conferencia de Paz de Madrid y los Acuerdos de Oslo no tuvieron continuidad si “entonces se abrió una esperanza de resolver el conflicto”. Además, manifestó su malestar ante la situación actual, afirmando que le “caía la cara de vergüenza” al escuchar discursos sobre “repartirse la Franja” con términos que evocan “una oportunidad inmobiliaria”, en referencia al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

Por otra parte, González advirtió sobre discursos que, a su juicio, promueven la “desaparición de Israel” al criticar la consigna ‘desde el río hasta el mar, Palestina libertad’, subrayando que “no se debe dejar solo al Estado de Israel”. En su análisis sobre la postura de Hamas, insistió en que la liberación de los rehenes sería la vía para retirar argumentos al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero consideró que la organización terrorista no lo hará porque utiliza a los cautivos como “escudos humanos”.

En el mismo coloquio, Miquel Roca evitó calificar la operación israelí en Gaza, aunque enfatizó la necesidad de que la Unión Europea adopte una postura clara y decidida que contribuya a resolver el conflicto, alejándose de “condenas matizadas” y abogando por una “gobernanza distinta” centrada en la defensa de los valores europeos ante el reto de “no defraudar a su propia conciencia”. Roca insistió en que el conflicto de Gaza “no es ajeno a Europa, que tiene que tener una posición propia y contundente”.

Temas Relacionados

felipe gonzálezisraelhamasgaza

Últimas Noticias

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la violación del espacio aéreo estonio por tres cazas MIG-31, que obligó a la OTAN a desplegar aviones F-35

Trump repudió la incursión de

Europa financia fábricas de armas ucranianas para reforzar la defensa regional y disuadir a Rusia

Países europeos y aliados destinan miles de millones para impulsar la industria bélica de Ucrania, buscando fortalecer a Kiev y garantizar mayor seguridad continental ante el avance ruso

Europa financia fábricas de armas

Donde el mar y los volcanes se fusionan en acantilados sin fin: así es Arnarstapi, el pueblo que resiste el olvido en Islandia

Situada en la península de Snæfellsnes, esta población guarda leyendas vikingas y una historia singular que cautivan a viajeros de todo el planeta. Cómo la mezcla de tranquilidad y paisajes indómitos, habitados por aves marinas y fauna imponente, transforma a este rincón en un destino inolvidable

Donde el mar y los

El acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea ahora depende de la aprobación del Consejo Europeo

Representantes de ambos organismos, dieron señales de optimismo ante el avance de un proceso de negociación que se extiende por más de dos décadas y podría transformar el vínculo entre ambas regiones

El acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea

Zelensky denunció que la incursión de aviones rusos en Estonia es parte de una “campaña sistémica” contra Europa

El presidente ucraniano exigió sanciones más duras y mayor apoyo militar tras la entrada de tres cazas MIG-31 en espacio aéreo estonio

Zelensky denunció que la incursión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Escándalo en Arequipa: alcalde de La Joya irrumpe ebrio y desata crisis durante entrega de compactadoras

¿Qué tan saludable es comer alegrías de amaranto?

Director del programa antidrogas de Estados Unidos envió un mensaje a Petro: “Que venga a hablar conmigo”

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

INFOBAE AMÉRICA
Detenido un hombre por amenazas

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Francia confirma la lista de diez países, entre ellos Andorra, que reconocerán al Estado palestino

La española María Pérez conquista su cuarto oro Mundial con el doblete en 20 km marcha

Tres policías muertos y dos heridos en un tiroteo en el estado de Pensilvania

El ministro de Exteriores qatarí acude al TPI para "responder" legalmente al ataque de Israel en Doha

ENTRETENIMIENTO

El cantante D4vd canceló su

El cantante D4vd canceló su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

La suspensión al programa de Jimmy Kimmel: le exigieron pedir disculpas y pagarle a la familia de Charlie Kirk

“Si tienes un problema, ojalá me lo dijeras a la cara y no en mi parachoques”: el día que Lady Gaga casi destroza el auto de un famoso productor

Del Dodge Charger al Lykan Hypersport: los 8 autos que convirtieron a Rápidos y Furiosos en un fenómeno global

Bruce Willis reaparece sonriente junto a sus hijas en medio de su lucha contra la demencia