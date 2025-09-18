Mundo

Éxodo sin descanso en Gaza: hubo miles de personas en las rutas durante la noche en medio de la ofensiva antiterrorista de Israel

El desplazamiento masivo se produce en el tercer día de operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa, que advirtieron durante semanas sobre la inminente campaña final contra las milicias de Hamas

Miles de palestinos desplazados continuaron su éxodo desde la Ciudad de Gaza durante la noche del jueves, moviéndose hacia el sur tras las órdenes de evacuación de las fuerzas israelíes, en medio de la intensificación de la ofensiva terrestre que ya cumple su tercer día.

Las imágenes mostraban un flujo constante de vehículos sobrecargados con pertenencias, carretas tiradas por burros y familias enteras caminando por la carretera costera del centro de Gaza. Muchos llevaban apenas lo esencial, mientras que otros acarreaban todo lo que pudieron salvar de sus hogares.

Palestinos desplazados se desplazan hacia el sur en la noche del miércoles (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Muchos llevaban apenas lo esencial, mientras que otros acarreaban todo lo que pudieron salvar de sus hogares. REUTERS/Mahmoud Issa

“Salimos alrededor de las cuatro de la tarde y aquí estamos, llegamos a las seis de la mañana. Hay mucho tráfico. No puedes acceder a un baño, es humillante”, relató a Reuters Yasser Saleh, un palestino desplazado que viajaba parado sobre una carreta enganchada a un automóvil cargado de pertenencias. “Tenemos niños con nosotros, están enfermos. Tenemos un niño pequeño, está a punto de morir, tiene 45 días de nacido. Y la situación es difícil, es devastadora”.

Las imágenes mostraban un flujo constante de vehículos sobrecargados con pertenencias, REUTERS/Mahmoud Issa

El testimonio de Saleh refleja la desesperación de las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares sin un destino claro. “Vamos a dormir en las calles hacia la playa, así descalzos, no sabemos a dónde ir”, añadió.

El ejército israelí anunció el miércoles que abriría una ruta adicional durante 48 horas que los palestinos podrían usar para abandonar la Ciudad de Gaza, como parte de sus esfuerzos intensificados para vaciar la ciudad de civiles y enfrentar a miles de combatientes de Hamas.

El ejército israelí anunció el miércoles que abriría una ruta adicional durante 48 horas que los palestinos podrían usar para abandonar la Ciudad de Gaza REUTERS/Mahmoud Issa

Israel dice que la ofensiva para tomar el control de la Ciudad de Gaza es parte de un plan para derrotar definitivamente al grupo terrorista palestino Hamas, y ha advertido a los civiles que se dirijan hacia el sur, a una zona humanitaria designada.

Los residentes se mueven hacia el sur tras las órdenes de evacuación de las fuerzas israelíes, en medio de la intensificación de la ofensiva terrestre que ya cumple su tercer día. (REUTERS/Mahmoud Issa)

Sin embargo, cientos de miles de personas que se refugian en la ciudad muestran resistencia a seguir las órdenes israelíes de trasladarse al sur debido a los peligros del trayecto, las condiciones precarias, la falta de alimentos en el área sur y el temor al desplazamiento permanente.

Cientos de miles de personas que se refugian en la ciudad muestran resistencia a seguir las órdenes israelíes de trasladarse al sur (REUTERS/Mahmoud Issa)

Mientras tanto, las tropas israelíes continúan “ampliando sus operaciones” en la Ciudad de Gaza, según comunicados militares, lo que se traduce en la destrucción de viviendas y la migración de decenas de miles de personas hacia el sur del enclave.

Los balances provisionales de los organismos locales, manejadas por Hamas, indican 12 muertes por ataques en la Franja de Gaza. Nueve de ellos en la capital y otros en el campamento de refugiados de Al Bureij.

Muchos residentes temen los peligros del trayecto, las condiciones precarias, la falta de alimentos en el área sur y el temor al desplazamiento permanente. (REUTERS/Mahmoud Issa)
REUTERS/Mahmoud Issa

Al mismo tiempo, la crisis humanitaria se agrava por la interrupción de servicios básicos. Según la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las operaciones militares israelíes y el desplazamiento masivo están interrumpiendo la prestación de servicios de nutrición en toda la gobernación de Gaza. Al 13 de septiembre, 21 de los 50 centros de tratamiento nutricional habían sido cerrados, dificultando la detección de casos de malnutrición y poniendo en peligro el seguimiento de unos 4.000 niños que recibían tratamiento.

REUTERS/Mahmoud Issa

El conflicto comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023, en el que asesinó a aproximadamente 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según cifras israelíes. La respuesta militar ha resultado en la muerte de más de 65.000 palestinos, incluidos más de 19.000 niños, según el ministerio de salud de Gaza.

La crisis alimentaria alcanza dimensiones dramáticas. El Ministerio de Sanidad informó este jueves que un total de 435 gazatíes han muerto debido a la desnutrición y el hambre desde el inicio de la guerra, consecuencia del bloqueo israelí a la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria. Solo el miércoles se registraron cuatro muertes por esta causa en los hospitales gazatíes, incluyendo un menor de edad.

Un hombre palestino desplazado, que huye del norte de Gaza debido a la operación militar israelí, descansa al costado de una carretera mientras espera continuar hacia el sur. REUTERS/Mahmoud Issa
REUTERS/Mahmoud Issa

Entre los niños, son ya 147 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva, incluyendo bebés de días de edad, otros de meses de vida, niños pequeños y ancianos. Según médicos en la Franja, a veces son las propias madres las que padecen malnutrición y no pueden dar de mamar a sus recién nacidos.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace más de seis meses, alegando sin pruebas que Hamas se beneficia de estos suministros, e implementó un sistema de reparto de alimento a través de complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

