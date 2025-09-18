Mundo

El veto talibán a internet se extendió en Afganistán: hay más provincias sin acceso al Wi-Fi

Una campaña que pretende “prevenir la inmoralidad” complica la vida aún más en uno de los países con mayores restricciones sociales

Afganos tienen problemas para acceder
Afganos tienen problemas para acceder a internet en Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rahmat Gul)

Una campaña de represión talibán para “prevenir la inmoralidad” se está extendiendo por Afganistán, donde más provincias perdían el acceso a internet de fibra óptica después de que el líder del país impusiera una prohibición total sobre la tecnología.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares sin conexiones de internet Wi-Fi. Sin embargo, la red de internet para celulares sigue funcionando. Los funcionarios dicen que se están encontrando alternativas “para las necesidades”.

La provincia norteña de Balkh confirmó un apagón de Wi-Fi el martes, con reportes de interrupciones severas en otras partes del país. El jueves, funcionarios en el este y norte dijeron que el acceso a internet fue cortado en las provincias de Baghlan, Badakhshan, Kunduz, Nangarhar y Takhar.

Siddiqullah Quraishi, de la Dirección de Cultura de Nangarhar, confirmó el apagón a The Associated Press. La oficina del gobernador en Kunduz compartió un mensaje en un grupo oficial de WhatsApp.

La Organización de Apoyo a los Medios de Afganistán condenó la prohibición y expresó su preocupación.

“Esta acción, llevada a cabo por orden del líder de los talibanes, no solo interrumpe el acceso de millones de ciudadanos a información libre y servicios esenciales, sino que también representa una grave amenaza para la libertad de expresión y el trabajo de los medios”, manifestó.

El año pasado, un portavoz del Ministerio de Comunicaciones, Enayatullah Alokozai, dijo al canal de televisión privado TOLO News que Afganistán tenía una red de fibra óptica de más de 1.800 kilómetros (1.125 millas) y que se había aprobado una extensión de 488 kilómetros (305 millas) adicionales.

La mayoría de las provincias afganas han tenido servicios de fibra óptica hasta ahora.

Un residente de Balkh notó problemas de conectividad hace unos días en su casa y contactó con su proveedor de servicios, quien le indicó que se trataba de un problema técnico que se resolvería.

“Bloquear internet es incomprensible en una era tan avanzada”, dijo el residente, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias talibanes.

Los talibán prohíben el uso
Los talibán prohíben el uso de Internet de fibra óptica en una provincia para evitar "actos inmorales"

Declaró a The Associated Press que rara vez usaba internet móvil porque era lento y caro. En su hogar vivían seis personas, incluyendo un estudiante, y todos usaban y necesitaban wifi.

Una conexión a internet rápida y estable también era importante para su trabajo, que implicaba tratar con personas y empresas ubicadas fuera de Afganistán.

“Si esta prohibición continúa, no solo perjudicará mi negocio, sino también a otros, ya que todos nuestros negocios se realizan a través de internet”, dijo el residente. “Hacemos negocios con personas del mundo exterior y mantenemos relaciones a través de él. Podría tener que mudarme de Mazar-e-Sharif (la capital de Balkh) a otra provincia porque no puedo permitirme la pérdida”.

Las autoridades afganas a veces suspenden la red de telefonía móvil por razones de seguridad, generalmente durante festividades religiosas, para evitar la detonación de artefactos explosivos.

(Con información de AP)

