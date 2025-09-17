Mundo

El líder bielorruso Lukashenko habló de su posible retirada: “Busco futuros presidentes, quiero verlos”

Tras casi tres décadas al frente del régimen en Bielorrusia, Alexander Lukashenko reconoció que lleva “mucho tiempo” en el poder, pero descartó que una mujer pueda ocupar su lugar

Guardar
Foto de archivo del presidente
Foto de archivo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en una cumbre en Minsk June 27, 2025. (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

El presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, volvió a plantear la posibilidad de abandonar el cargo en un futuro no muy lejano y aseguró que él mismo está buscando a un sucesor, aunque por ahora descarta que pueda ser una mujer. “Llevo mucho tiempo en el poder, las cosas se han calmado”, afirmó.

Lukashenko reconoció que lleva “mucho tiempo” en el poder —concretamente desde 1994, tres años después de la disolución de la Unión Soviética— y admitió que un nuevo jefe de Estado podría llegar próximamente, ya que se ha alcanzado la unidad que, en su opinión, el país necesitaba.

“Busco futuros presidentes, quiero verlos”, dijo durante un coloquio con un grupo de seguidores, a quienes aseguró que defiende el debate y que “la gente debe expresar abiertamente lo que piensa”, aunque “sin intentar romper las reglas”, según informó la agencia estatal de noticias Belta.

“Lleva tiempo que una persona nueva se convierta en presidente (...) Si no tienes madera de presidente por naturaleza, ni te molestes en venir a Bielorrusia”, subrayó, dejando claro que aún no ve factible que una mujer asuma el cargo. “Este es mi punto de vista. Soy un hombre que tiene un inmenso respeto por las mujeres. Las mujeres son el ejemplo perfecto de la naturaleza. Sin embargo, creo que no podemos arrojarlas a esta ‘sartén caliente’ a día de hoy”, valoró.

ARCHIVO - El presidente ruso
ARCHIVO - El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko se estrechan la mano durante una reunión en San Petersburgo, Rusia, el 29 de enero de 2024. (Dmitry Astakhov, Sputnik, Foto del Grupo Gubernamental vía AP, archivo)

En otro momento de la conversación, afirmó: “Si quieres ser un verdadero presidente, olvídate de que tienes una vida. Y mucho menos una personal; un presidente no puede tener eso”. Finalmente, concluyó insistiendo en que el futuro jefe de Estado “debe ser un líder reconocido”.

Según señaló la líder opositora Svetlana Tsikhanouskaya en un reciente artículo publicado en Foreign Affairs, la represión política ejercida bajo el mando de Alexander Lukashenko ha convertido a Bielorrusia en un escenario de resistencia y lucha por la democracia. Desde las elecciones presidenciales de 2020, la sociedad bielorrusa ha sufrido la violencia estatal, el exilio forzado y una creciente dependencia del Kremlin.

El poder de Lukashenko se ha consolidado durante casi tres décadas a través de elecciones manipuladas, una represión sistemática y una alianza cada vez más estrecha con Rusia y China. Sin embargo, las encuestas citadas por Foreign Affairs reflejan una realidad distinta a la narrativa oficial: solo el 4 % de la población apoya la unificación con Rusia y más del 60 % rechaza el despliegue de armas nucleares rusas en territorio bielorruso.

Ante este panorama, la oposición democrática, encabezada por Tsikhanouskaya, busca el respaldo de la comunidad internacional para promover una transición pacífica y garantizar el restablecimiento del Estado de derecho.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BielorrusiaAlexander LukashenkoUltimas noticias America

Últimas Noticias

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

La directora ejecutiva, Catherine Russell, advirtió que la exclusión educativa de las niñas afganas es “una de las injusticias más graves de nuestro tiempo”

Más de 2,2 millones de

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025 y las tropas vuelven a sus bases

Tras varios días de entrenamientos militares junto a Bielorrusia, Vladímir Putin supervisó el cierre de los ejercicios

Terminaron las maniobras ruso-bielorrusas Západ-2025

Estados Unidos designó como terroristas a cuatro milicias iraníes

Las organizaciones quedan excluidas del sistema financiero estadounidense después de que una de ellas matara a tres soldados en Jordania en enero de 2024

Estados Unidos designó como terroristas

Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo

En las profundidades de los Alpes austríacos se esconde una maravilla natural, famosa por sus colosales formaciones heladas y su historia geológica milenaria, que fascina a exploradores y científicos cada año

Eisriesenwelt, la cueva de hielo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

El reino clausuró al menos 24 establecimientos musicales donde se mezclan hombres y mujeres, evidenciando tensiones por el programa de modernización del príncipe heredero Mohammed bin Salman

Arabia Saudita cerró decenas de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Margarita Rosa de Francisco habló

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Marcha de trabajadores CAS al Congreso: exigen pago íntegro de la CTS y gratificación

No es solo la Piedra del Peñol: estos son los planes que muy pocos conocen de Guatapé

Estos serían los primeros nombres que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

INFOBAE AMÉRICA
Meloni se muestra en contra

Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

Detenidos dos bielorrusos tras la intercepción de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Polonia

Tamara Falcó acude al tanatorio de José María Castellano

Marine Le Pen exigió elecciones anticipadas y advirtió a Sébastien Lecornu con una moción de censura si mantiene la política de Emmanuel Macron

Más de 2,2 millones de niñas en Afganistán son privadas de educación bajo el régimen talibán, denunció UNICEF

ENTRETENIMIENTO

Más allá del cine: 17

Más allá del cine: 17 revelaciones sorprendentes sobre Robert Redford y su legado

Cardi B anunció que está embarazada de su cuarto hijo

El recuerdo de Robert Redford según sus vecinos: “Le era difícil vivir sin su hijo”

‘Anaconda’: mira el primer adelanto de la nueva versión protagonizada por Jack Black y Paul Rudd

Scarlett Johansson rindió homenaje a Robert Redford: “Me enseñó lo que la actuación podía ser”