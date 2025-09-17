Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

El club Sancy de Riad. Las autoridades de la capital y de Yeda han cerrado al menos dos docenas de locales similares en las últimas semanas. (Instagram/Sandy Club)

Arabia Saudita ha ordenado el cierre de al menos dos docenas de locales de música nocturna en Riad y Yeda durante las últimas semanas, en lo que representa un retroceso parcial en el ambicioso programa de modernización impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Los establecimientos, conocidos localmente como “lounges”, se habían multiplicado desde que el reino conservador inició su proceso de apertura social hace varios años. Estos lugares ofrecen entretenimiento mixto donde hombres y mujeres pueden disfrutar música en vivo mientras fuman narguile, una novedad radical en un país donde hasta hace poco la segregación de género era estrictamente aplicada.

Según reporta el Financial Times, las autoridades justificaron las clausuras citando “violaciones graves” a códigos de salud pública e higiene.

Sin embargo, observadores del proceso político saudí interpretan la medida como evidencia de una reacción conservadora contra estos espacios, que sectores tradicionales consideran sitios de dudosa reputación.

Estos lugares ofrecen entretenimiento mixto donde hombres y mujeres pueden disfrutar música en vivo mientras fuman narguile. (Instagram/Huqqa Riyadh)

La controversia quedó expuesta públicamente el mes pasado cuando un cantante conservador, Falah al-Masrede, publicó un video viral en Snapchat quejándose de un lounge cerca de su apartamento en el este de Riad.

“Mira a estas mujeres entrando al lounge, justo al otro lado de la calle de las casas de los hombres en un barrio residencial”, se lamentó al-Masrede en el video. “Fui a la policía, me enviaron al municipio. Fui al municipio, me enviaron a la autoridad de supervisión. Quiero que mi voz sea escuchada. Estoy cansado.”

Los lounges representan un símbolo potente de la transformación que ha experimentado Arabia Saudita en la última década. Hasta hace pocos años, la temida policía religiosa hacía cumplir una interpretación conservadora de los valores musulmanes que prohibía la mezcla de hombres y mujeres no emparentados en público y vetaba cines y otras formas de entretenimiento.

Los cafés de narguile tampoco podían operar en áreas pobladas, siendo relegados a la periferia de las ciudades para tranquilizar a padres preocupados por atraer a sus hijos adolescentes.

Todo esto cambió radicalmente tras el ascenso del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien después de despojar a la policía religiosa de sus poderes en 2016, flexibilizó las restricciones sobre las libertades femeninas y abrió el reino a conciertos, competencias deportivas e incluso fiestas electrónicas.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman impulsa la apertura y modernización del país (Saudi Press Agency/REUTERS)

Para sus clientes habituales, los lounges ofrecen entretenimiento honesto y accesible para saudíes y expatriados de menores ingresos. Una entrada típica cuesta 80 riales saudíes (21 dólares) e incluye narguile y una bebida. El pago solo se exige a los hombres, mientras mujeres y parejas mixtas ingresan gratuitamente. Algunas familias incluso llevan a sus hijos.

Ciertos establecimientos se han convertido en discotecas de alta gama: uno en el barrio diplomático de la capital se describe como “el primer club nocturno de Riad”.

El columnista Akl al-Akl defendió recientemente estos espacios en el diario Okaz, argumentando que quienes los visitan “encontrarían que son lugares hermosos para pasar tiempo de calidad lejos de las tensiones de la vida diaria”. “La existencia de estos ‘lounges’ contribuye a la calidad de vida en todas las ciudades del mundo”, escribió.

Para sus clientes habituales, los lounges ofrecen entretenimiento honesto y accesible para saudíes y expatriados de menores ingresos (Instagram/Sandy Club)

Sin embargo, su presencia ubicua en las calles de las grandes ciudades saudíes también los ha convertido en fuente de malestar para quienes se sienten incómodos con la rápida modernización impulsada desde el gobierno.

“Algunos de estos lounges parecen sórdidos y sombríos, así que no querría ser visto allí”, dijo un padre de dos hijos en Yeda al Financial Times, “pero parecen bastante populares.”

Andrew Leber, del Programa Carnegie para Oriente Medio, interpreta la proliferación de lounges como reflejo de “lo que la sociedad saudí está demandando”, particularmente para quienes desean disfrutar las nuevas libertades pero no pueden costear grandes conciertos o carreras de Fórmula 1.

“Es capitalismo... La gente solo quiere ir a pasar el rato en un club en algún lugar y fumar”, explicó Leber al FT. “No necesariamente quieren ir al Riyadh Boulevard [un distrito de tiendas minoristas y entretenimiento de alta gama] porque no tienen cientos de riales para gastar.”

Al clausurar algunos lounges, las autoridades parecen buscar un equilibrio entre continuar la apertura —considerada esencial para el crecimiento económico— y lidiar con las tensiones y consecuencias no intencionadas de tales cambios.