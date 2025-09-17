Mundo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

El reino clausuró al menos 24 establecimientos musicales donde se mezclan hombres y mujeres, evidenciando tensiones por el programa de modernización del príncipe heredero Mohammed bin Salman

Guardar
El club Sancy de Riad.
El club Sancy de Riad. Las autoridades de la capital y de Yeda han cerrado al menos dos docenas de locales similares en las últimas semanas. (Instagram/Sandy Club)

Arabia Saudita ha ordenado el cierre de al menos dos docenas de locales de música nocturna en Riad y Yeda durante las últimas semanas, en lo que representa un retroceso parcial en el ambicioso programa de modernización impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Los establecimientos, conocidos localmente como “lounges”, se habían multiplicado desde que el reino conservador inició su proceso de apertura social hace varios años. Estos lugares ofrecen entretenimiento mixto donde hombres y mujeres pueden disfrutar música en vivo mientras fuman narguile, una novedad radical en un país donde hasta hace poco la segregación de género era estrictamente aplicada.

Según reporta el Financial Times, las autoridades justificaron las clausuras citando “violaciones graves” a códigos de salud pública e higiene.

Sin embargo, observadores del proceso político saudí interpretan la medida como evidencia de una reacción conservadora contra estos espacios, que sectores tradicionales consideran sitios de dudosa reputación.

Estos lugares ofrecen entretenimiento
Estos lugares ofrecen entretenimiento mixto donde hombres y mujeres pueden disfrutar música en vivo mientras fuman narguile. (Instagram/Huqqa Riyadh)

La controversia quedó expuesta públicamente el mes pasado cuando un cantante conservador, Falah al-Masrede, publicó un video viral en Snapchat quejándose de un lounge cerca de su apartamento en el este de Riad.

Mira a estas mujeres entrando al lounge, justo al otro lado de la calle de las casas de los hombres en un barrio residencial”, se lamentó al-Masrede en el video. “Fui a la policía, me enviaron al municipio. Fui al municipio, me enviaron a la autoridad de supervisión. Quiero que mi voz sea escuchada. Estoy cansado.”

Los lounges representan un símbolo potente de la transformación que ha experimentado Arabia Saudita en la última década. Hasta hace pocos años, la temida policía religiosa hacía cumplir una interpretación conservadora de los valores musulmanes que prohibía la mezcla de hombres y mujeres no emparentados en público y vetaba cines y otras formas de entretenimiento.

Los cafés de narguile tampoco podían operar en áreas pobladas, siendo relegados a la periferia de las ciudades para tranquilizar a padres preocupados por atraer a sus hijos adolescentes.

Todo esto cambió radicalmente tras el ascenso del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien después de despojar a la policía religiosa de sus poderes en 2016, flexibilizó las restricciones sobre las libertades femeninas y abrió el reino a conciertos, competencias deportivas e incluso fiestas electrónicas.

El príncipe heredero Mohammed bin
El príncipe heredero Mohammed bin Salman impulsa la apertura y modernización del país (Saudi Press Agency/REUTERS)

Para sus clientes habituales, los lounges ofrecen entretenimiento honesto y accesible para saudíes y expatriados de menores ingresos. Una entrada típica cuesta 80 riales saudíes (21 dólares) e incluye narguile y una bebida. El pago solo se exige a los hombres, mientras mujeres y parejas mixtas ingresan gratuitamente. Algunas familias incluso llevan a sus hijos.

Ciertos establecimientos se han convertido en discotecas de alta gama: uno en el barrio diplomático de la capital se describe como “el primer club nocturno de Riad”.

El columnista Akl al-Akl defendió recientemente estos espacios en el diario Okaz, argumentando que quienes los visitan “encontrarían que son lugares hermosos para pasar tiempo de calidad lejos de las tensiones de la vida diaria”. “La existencia de estos ‘lounges’ contribuye a la calidad de vida en todas las ciudades del mundo”, escribió.

Para sus clientes habituales, los
Para sus clientes habituales, los lounges ofrecen entretenimiento honesto y accesible para saudíes y expatriados de menores ingresos (Instagram/Sandy Club)

Sin embargo, su presencia ubicua en las calles de las grandes ciudades saudíes también los ha convertido en fuente de malestar para quienes se sienten incómodos con la rápida modernización impulsada desde el gobierno.

“Algunos de estos lounges parecen sórdidos y sombríos, así que no querría ser visto allí”, dijo un padre de dos hijos en Yeda al Financial Times, “pero parecen bastante populares.”

Andrew Leber, del Programa Carnegie para Oriente Medio, interpreta la proliferación de lounges como reflejo de “lo que la sociedad saudí está demandando”, particularmente para quienes desean disfrutar las nuevas libertades pero no pueden costear grandes conciertos o carreras de Fórmula 1.

“Es capitalismo... La gente solo quiere ir a pasar el rato en un club en algún lugar y fumar”, explicó Leber al FT. “No necesariamente quieren ir al Riyadh Boulevard [un distrito de tiendas minoristas y entretenimiento de alta gama] porque no tienen cientos de riales para gastar.”

Al clausurar algunos lounges, las autoridades parecen buscar un equilibrio entre continuar la apertura —considerada esencial para el crecimiento económico— y lidiar con las tensiones y consecuencias no intencionadas de tales cambios.

Temas Relacionados

Arabia SauditaMohammed bin SalmanIslamUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Alergias alimentarias: los nuevos riesgos que crecen en adultos y niños

Investigaciones citadas por The Times señalan que ciertos productos de consumo están generando un aumento de reacciones graves tanto en personas mayores como en jóvenes

Alergias alimentarias: los nuevos riesgos

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

Los ministros de Defensa se reunieron en Beijing en un encuentro en el que se comprometieron a impulsar la cooperación militar y estrechar la coordinación política

China quiere aprovechar la debilidad

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

Narendra Modi alabó las gestiones del presidente estadounidense en busca de una solución pacífica al conflicto bélico entre Zelensky y Putin. Aun así, el líder de India se mantiene lejos de la OTAN

El primer ministro indio respaldó

Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance ante la amenaza rusa: “Moscú nos está poniendo a prueba”

La primera ministra danesa Mette Frederiksen anunció la adquisición de armamento de precisión como medida disuasoria ante Moscú, que “será una amenaza para Europa durante muchos años”

Dinamarca comprará por primera vez

La Duma aprobó un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

La votación celebrada durante la jornada en Parlamento ruso incluye la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos del citado convenio, firmado por el Kremlin en febrero de 1996 en Estrasburgo y ratificado en marzo de 1998

La Duma aprobó un proyecto
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La justicia ordena demoler el

La justicia ordena demoler el muro construido “por seguridad” en el chalé de Feijóo que ocupaba 90 metros cuadrados de vía pública

Marcha Universitaria, en vivo: Médicos del Garrahan llegan al Congreso en la previa de la movilización universitaria

En video quedó persecución a ladrón que hurtó 17 millones en Santa Bárbara, Bogotá: interceptaron al ladrón y capturaron otro sospechoso

El sorprendente invitado a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos: “Es una provocación hacia Mar Flores“

Petro comparte investigación que vincula a Álvaro Leyva con congresistas republicanos para promover descertificación de Colombia: “Quiere vengarse”

INFOBAE AMÉRICA
El Ibex 35 cae un

El Ibex 35 cae un 0,24%, pero aguanta los 15.100 puntos, a la espera de la Fed

Previa del Real Madrid - Olympique de Marsella

Un nuevo test podría detectar la tuberculosis en minutos al usar un hisopo en la lengua

Teatro Real inaugurará la VIII edición de Flamenco Real con Fuensanta 'La Moneta' y el guitarrista José Fermín Fernández

Netanyahu achaca a una "persecución" los casos judiciales abiertos contra varios de sus ministros

ENTRETENIMIENTO

El documental póstumo de Ozzy

El documental póstumo de Ozzy Osbourne ya tiene fecha de estreno

Clint Eastwood pronosticó que este popular actor será leyenda en Hollywood “dentro de 100 años”

La desgarradora decisión de Priscilla Presley: así fue el momento en que retiró el soporte vital a su hija

Priscilla Presley reveló el doloroso momento en que desconectó a su hija Lisa Marie del soporte vital: “Su espíritu ya no estaba allí”

La reflexión de Michael Keaton sobre la muerte de Charlie Kirk