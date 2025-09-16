Zelensky reiteró el pedido de un sistema de defensa aérea europeo tras un bombardeo ruso en Zaporizhzhia

Bomberos trabajan en el lugar de los edificios alcanzados durante el ataque con misiles rusos en Zaporizhzhia, Ucrania, en esta foto difundida el 16 de septiembre de 2025 (REUTERS)

Las fuerzas rusas lanzaron un nuevo ataque con cohetes sobre la ciudad sureña ucraniana de Zaporizhzhia durante la noche, provocando 20 heridos, entre ellis cuatro niños, según informó este martes el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, a través de Telegram.

Y el mandatario ucraniano aprovechó para llamar a los líderes europeos a trabajar por un continente más seguro mediante la construcción de un amplio sistema antiaéreo conjunto, una reivindicación que cobra fuerza ante la persistencia de ofensivas en áreas civiles y avances del ejército ruso en una línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya cumple un poco más de tres años y medio tras la invasión a gran escala, sigue sin señales de tregua, y las gestiones de paz impulsadas por Estados Unidos hasta el momento no han acercado posiciones ni logrado detener los combates. Los plazos y ultimátums del presidente estadounidense Donald Trump para que el presidente ruso Vladimir Putin se comprometa con propuestas de cese al fuego han pasado sin repercusiones notorias.

Zelensky detalló que, en las últimas dos semanas, Rusia ha lanzado más de 3.500 drones, 2.500 bombas planeadoras y cerca de 200 misiles contra objetivos en Ucrania. Las bombas planeadoras, arrojadas por aviones a altura considerable y desde posiciones alejadas del frente, plantean un reto significativo para las defensas ucranianas. Aunque carecen de precisión, su capacidad destructiva genera grandes cráteres, y hasta el momento Ucrania no dispone de un sistema eficaz para contrarrestarlas.

El avance tecnológico y táctico del ejército ruso no se limita al uso de drones y bombas. Según amplió Zelensky en Telegram, las incursiones de drones rusos han llegado a sobrevolar territorio de Polonia, provocando que la OTAN refuerce las defensas aéreas en el continente, mientras crece la preocupación por nuevas escaladas con Moscú.

“Ahora es el momento de implementar la protección conjunta de nuestros cielos europeos con un sistema de defensa aérea en capas. Todas las tecnologías para esto están disponibles. Necesitamos inversiones y voluntad, necesitamos acciones y decisiones firmes de todos nuestros socios”, declaró Zelensky.

Bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un supermercado de artículos para el hogar afectado por un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania, el 16 de septiembre de 2025 (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/Folleto vía REUTERS)

Por su parte, Trump expresó a la prensa en Washington, antes de viajar al Reino Unido en visita de Estado, que “Zelensky tendrá que llegar a un acuerdo” para poner fin a la contienda, sin detallar a qué tipo de pacto se refería. El líder estadounidense ha manifestado su postura de asignar responsabilidad a ambos bandos, a pesar de la situación de defensa que enfrenta Ucrania. Además, reiteró su exigencia para que Europa deje de comprar petróleo ruso y sugirió que la guerra podría terminar si los países de la OTAN suspendieran sus compras de crudo a Moscú y aplicaran aranceles del 50% al 100% a China por sus importaciones de petróleo ruso.

El bombardeo ruso en Zaporizhzhia afectó más de 20 edificios de apartamentos y desató incendios, confirmó el jefe regional Ivan Fedorov en la televisión nacional. “Aún no nos habíamos recuperado de los ataques del 30 de agosto. Actualmente estamos reparando esos edificios, esas ventanas, pero ahora el enemigo ha añadido más trabajo para nuestros trabajadores municipales”, relató Fedorov. Las ofensivas rusas alcanzaron también un centro logístico civil en la región de Kiev y la ciudad nororiental de Kharkiv, donde cuatro personas resultaron heridas en la Universidad Farmacéutica Nacional tras un ataque con dron, según registros publicados en Telegram por el presidente ucraniano.

Zelensky ha vuelto a solicitar el endurecimiento de las sanciones económicas internacionales contra Rusia. “La única razón por la que Rusia puede permitirse todo esto es que no siente ningún dolor. Hasta que Rusia experimente pérdidas verdaderamente severas, sobre todo económicas, seguirá evitando una diplomacia genuina y el fin de la guerra”, afirmó en redes sociales.

La respuesta de Ucrania ha incluido el desarrollo de drones de largo alcance utilizados en ataques dentro de territorio ruso, con el objetivo de debilitar infraestructuras vitales para el esfuerzo bélico de Moscú. Entre los objetivos recientes figuran refinerías de petróleo y terminales logísticas, lo que ha desencadenado una escasez de gasolina en Rusia, agravada por una mayor demanda estacional y la persistencia de bombardeos ucranianos. El Estado Mayor ucraniano indicó el martes que nuevas explosiones e incendios se produjeron durante la noche en una refinería de la región rusa de Saratov.

Tras la incursión de drones rusos en Polonia, el primer ministro polaco Donald Tusk asistió a las maniobras Iron Defender 2025 en el campo de entrenamiento de Ustka este 16 de septiembre de 2025 (Martyna Necko / Agencja Wyborcza.pl vía REUTERS)

Con la proximidad del invierno, las autoridades ucranianas se preparan para un aumento de los ataques rusos sobre su infraestructura energética. El sistema de energía de Ucrania ha sido blanco de 3.000 agresiones desde comienzos de año, según declaró a la agencia EFE Volodimir Omelchenko, experto en energía del centro Razumkov de Kiev. Los golpes afectan la generación y distribución eléctrica, así como instalaciones de gas, como ocurrió recientemente en la región nororiental de Sumi, donde el Ministerio de Defensa ruso reivindicó un ataque contra una estación gasística.

La intensidad de los ataques ha obligado a la compañía suministradora de energía Yasno, dirigida por Sergi Kovalenko, a advertir a los usuarios para que estén listos ante cualquier escenario, luego de que la central termoeléctrica de Tripillia, en Kiev, fuera objeto de un bombardeo la semana pasada. En este contexto, muchas familias ucranianas reúnen baterías externas, teléfonos móviles de repuesto, linternas, generadores y velas, previendo la posibilidad de cortes prolongados de energía como los ocurridos en los inviernos de 2022-2023 y el verano de 2024. Además, la leña se almacena junto a las casas rurales, una medida que rememora los momentos más críticos de los apagones pasados.

Sin un escudo antiaéreo integral, advirtió Omelchenko, la estrategia más efectiva es evidenciar a Rusia que sus propias infraestructuras energéticas serán cada vez más vulnerables a represalias, una postura que según el analista empezará a reflejarse a medida que Ucrania y sus aliados intensifiquen sus capacidades de ataque y defensiva. Mientras tanto, la amenaza de un nuevo invierno difícil no ha menguado la determinación de la sociedad ucraniana frente a la agresión rusa.

(Con información de AP y EFE)