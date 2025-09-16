Mundo

Científicos aseguran haber hallado las momias más antiguas del mundo: 12 mil años

Un estudio internacional identificó restos de cazadores-recolectores en el sudeste asiático, superando en antigüedad a los famosos sarcófagos de Egipto y Chinchorro

Por Adithi Ramakrishnan

Guardar
Esta foto sin fecha, proporcionada
Esta foto sin fecha, proporcionada por Hirofumi Matsumura, muestra una momia de 9.000 años de antigüedad en Guangxi, China, en cuclillas. (Hirofumi Matsumura vía AP)

Los científicos descubrieron en el sureste asiático lo que se cree son las momias más antiguas conocidas del mundo, que datan de hace hasta 12.000 años.

La momificación previene la descomposición preservando los cadáveres. El proceso puede ocurrir de forma natural en lugares como las arenas del desierto de Atacama en Chile o las ciénagas de Irlanda, donde las condiciones pueden evitar la descomposición. Los humanos de diversas culturas también momificaban a sus antepasados ​​mediante el embalsamamiento para honrarlos o enviar sus almas al más allá.

Las momias de Egipto pueden ser las más conocidas, pero hasta ahora algunas de las momias más antiguas fueron preparadas por un pueblo de pescadores llamado Chinchorro hace unos 7.000 años en lo que hoy es Perú y Chile.

Un nuevo estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences retrasa esa fecha.

Los investigadores encontraron restos humanos enterrados en cuclillas, con algunos cortes y marcas de quemaduras, en varios sitios arqueológicos de China y Vietnam y, en menor medida, de Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia.

Esta foto combinada sin fecha,
Esta foto combinada sin fecha, proporcionada por Hirofumi Matsumura, muestra una momia agachada en Guangxi, China, con marcas de quemaduras en el cráneo. (Li Zhen y Hirofumi Matsumuravia vía AP)

Al estudiar los huesos con más profundidad, los científicos descubrieron que los cuerpos probablemente estuvieron expuestos al calor. Esto sugirió que las comunidades de cazadores-recolectores de la zona los habían secado al humo y momificado.

La práctica “permitió a las personas mantener conexiones físicas y espirituales con sus antepasados, conectando el tiempo y la memoria”, dijo en un correo electrónico el autor del estudio, Hirofumi Matsumura, de la Universidad Médica de Sapporo en Japón.

Los métodos de datación utilizados en las momias podrían haber sido más sólidos y aún no está claro que las momias fueran secadas al humo de manera consistente en todos estos lugares del sudeste asiático, dijo la experta en evolución humana Rita Peyroteo Stjerna de la Universidad de Uppsala en Suecia, quien no participó en la investigación.

Los hallazgos ofrecen “una contribución importante al estudio de las prácticas funerarias prehistóricas”, dijo en un correo electrónico.

Las momias están lejos de ser cosa del pasado. Incluso hoy, las comunidades indígenas de Australia y Papúa Nueva Guinea ahúman, secan y momifican a sus muertos, según científicos.

(con información de AP)

Temas Relacionados

momiasdescubrimientosudeste asiáticoarqueólogos

Últimas Noticias

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

Una explosión de algas tóxicas lo tiñó de verde, paralizó actividades económicas y pone en riesgo el agua que abastece a Irlanda del Norte, generando preocupación en comunidades y expertos

Lough Neagh, el lago más

Australia lanza una ley de controles estrictos a redes sociales para proteger a los menores

La normativa, que entrará en vigor en diciembre, exige a empresas tecnológicas implementar métodos de validación de edad y mecanismos de denuncia, tras presión de organizaciones y partidos políticos

Australia lanza una ley de

Intentó suicidarse arrojándose de un 4° piso, cayó sobre su vecina, la mató y ahora está acusado de homicidio

El hecho ocurrió en un barrio de Milán. Un hombre de 70 años saltó desde su departamento e impactó de manera mortal sobre la mujer, que volvía a su casa tras tirar la basura

Intentó suicidarse arrojándose de un

Taiwán actualizó su manual de emergencia ante la creciente amenaza de China

Busca preparar a la población frente a posibles crisis militares y desastres naturales, destacando la importancia de la participación ciudadana en la protección nacional

Taiwán actualizó su manual de

Al menos dos muertos y varios heridos en un ataque ruso contra Zaporizhzhia en el este de Ucrania

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano ha detallado que entre los lesionados hay dos niños. Los equipos de emergencias están respondiendo a varios incendios de gran tamaño

Al menos dos muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Cali: temperatura y

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 16 de septiembre

“Es una pena venir al Perú y perdernos Machu Picchu”: la frustración de los turistas por crisis en ciudadela inca

El titular de ARCA explicó cómo funcionará la presunción de inocencia fiscal que figura en el Presupuesto 2026

De ‘Todos los hombres del presidente’ a ‘Memorias de África’ o ‘Vengadores: Endgame’: las películas más reconocidas de Robert Redford

María Fernanda Cabal se despachó en contra de Gustavo Petro por desertificación de Estados Unidos: “Prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos”

INFOBAE AMÉRICA
Saiz invita a los parlamentarios

Saiz invita a los parlamentarios a leer la ley que delega competencias de inmigración a Cataluña: "Espero que salga"

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026 unirá el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Alcázar

El destacado opositor Cellou Dalein Diallo pide boicotear el referéndum constitucional en Guinea

Cuerpo confirma que España abrirá una oficina comercial adicional en EEUU para ayudar a las empresas

Los adolescentes españoles usan YouTube y la IA como apoyo escolar

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Redford, una de

Murió Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine

“Demon Slayer: Castillo Infinito” debuta con USD 70 millones y desplaza a la secuela de “El Conjuro” al segundo lugar

“The Paper”, el spin off de The Office, llega a HBO Max con éxito asegurado y elenco estelar

Bruce Springsteen llega al cine: así es la película que explora el lado más íntimo del “Jefe”

Ed Sheeran revela cómo el hip-hop marcó su vida: de superar la tartamudez con Eminem a ganarse el respeto de 50 Cent