Taiwán actualizó su manual de emergencia ante la creciente amenaza de China

Un hombre sostiene un nuevo manual de defensa civil, diseñado para facilitar su uso y destacar la urgencia de fortalecer la respuesta civil en caso de una invasión china en Taipéi, Taiwán, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Johnson Lai)

Taiwán lanzó el martes un nuevo manual de defensa civil, que ofrece una versión más fácil de usar y resalta la urgencia de fortalecer la respuesta civil en caso de una invasión china.

El manual, publicado por la Agencia de Movilización de Defensa Total, incluye listas de verificación y preguntas para ayudar a los residentes a planificar crisis que van desde invasiones militares hasta desastres naturales en la isla propensa a terremotos.

“Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos sentido que es necesario añadir mucha más información”, declaró Shen Wei-chih, director de la Agencia de Movilización para la Defensa Total. “La nueva edición de hoy del Manual de Defensa Nacional trata sobre cómo mejorar y concienciar a la población sobre las crisis, así como fortalecer la capacidad de autodefensa”.

Se enfatiza la defensa civil ante la amenaza china

Taiwán, una isla autónoma frente a la costa de China, es reclamada por Pekín como parte de su territorio soberano. En los últimos años, la tensión entre ambas partes ha aumentado drásticamente, dado que los gobiernos han interrumpido las comunicaciones oficiales.

Una mujer recoge un nuevo manual de defensa civil, diseñado para facilitar su uso y destacar la urgencia de fortalecer la respuesta civil en caso de una invasión china en Taipéi, Taiwán, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Johnson Lai)

Si bien China ha hecho reclamos sobre Taiwán desde hace mucho tiempo, también ha incrementado el número de patrullas de la Guardia Costera y el alcance y la escala de sus ejercicios militares dirigidos a la isla, como ejercicios a gran escala que simulan un bloqueo.

El Ejército Popular de Liberación de China envía aviones militares y buques de guerra a Taiwán a diario. Entre el lunes y el martes, el EPL envió 24 aviones de combate, drones y aeronaves de apoyo a la isla, según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, que contabilizó 11 buques de guerra y otros seis buques chinos.

El gobierno de Taiwán, bajo el presidente Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista, ha respondido enfatizando cada vez más el papel del público en la defensa contra una posible invasión militar.

La guía incluye listas de verificación y escenarios de amenazas

La guía de 36 páginas presenta listas de verificación sobre qué preparar para las bolsas de evacuación de emergencia y ofrece estrategias e información para diferentes escenarios de crisis, incluido cómo reconocer las sirenas de ataques aéreos y tsunamis.

En esta foto, publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán, el presidente Lai Ching-te (centro) llega a una ceremonia de homenaje a soldados y oficiales durante el Día de las Fuerzas Armadas de Taiwán, el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Taipéi, Taiwán. (Oficina Presidencial de Taiwán vía AP)

Una versión en línea del manual también ofrece enlaces a aplicaciones que muestran la ubicación de refugios de emergencia y videos instructivos para situaciones de emergencia. Otras recomendaciones incluyen tener agua potable, sacos de dormir e impermeables listos para viajar, y almacenar provisiones para una semana, como comida enlatada, papel higiénico y alimento para mascotas.

La sección de acción militar advierte sobre amenazas como “actores no amigos que realizan ejercicios con fuego real cerca de Taiwán o declaran unilateralmente una zona de exclusión aérea bajo el pretexto de ejercicios militares”.

La nueva versión intenta ser más sencilla

Gran parte de los consejos siguen siendo los mismos que en los manuales anteriores con el objetivo de simplificar la versión actualizada, dijo el coronel Chiao Fu-chun, portavoz del Ministerio de Defensa.

“Nos basamos en los enfoques de Francia y Noruega, y tras múltiples rondas de debate y consultas con expertos, completamos este manual. Está redactado con texto e imágenes sencillos, lo que facilita su comprensión para personas de todas las edades", afirmó Chiao.

Un trabajador manipula copias del manual actualizado de defensa civil de Taiwán en una imprenta en Taoyuan, Taiwán, 2 de septiembre de 2025. REUTERS/Fabian Hamacher

El esfuerzo del gobierno es un reflejo de un movimiento en Taiwán que reconoce el papel que deben desempeñar los civiles en respuesta a una posible invasión.

La sociedad civil taiwanesa también ha sido proactiva en este tema en los últimos años. Puma Shen, fundador de la Academia Kuma, lanzó cursos de defensa civil con el apoyo del empresario Robert Tsao, quien donó mil millones de nuevos dólares taiwaneses (32 millones de dólares estadounidenses) para apoyar los preparativos.

