El castillo de Houská, la misteriosa fortaleza checa que esconde una “puerta al infierno”

Construido en el siglo XIII, genera intriga por su arquitectura dirigida hacia adentro, un misterioso pozo y los oscuros rituales que, según testimonios, se habrían practicado en su interior

Por Brisa Bujakiewicz

El castillo de Houská, en República Checa, es famoso por su leyenda como puerta al infierno y su arquitectura orientada hacia el interior (Turismo de Republica Checa)

A unos kilómetros al norte de Praga, escondido entre bosques cercanos al pueblo de Blatce y al lago Mácha, se alza el enigmático castillo de Houská. Levantado en la segunda mitad del siglo XIII, no deslumbra por su tamaño ni por su arquitectura, sino por el halo oscuro que lo envuelve desde hace siglos, que lo han convertido en uno de los lugares más inquietantes de Europa Central. Hoy, su reputación como epicentro de leyendas macabras atrae a curiosos y viajeros que buscan vivir de cerca la experiencia de caminar por lo que muchos llaman “la puerta al infierno”.

A diferencia de otras construcciones defensivas, Houská no surge con el objetivo de resistir asedios externos ni de proteger a los habitantes locales. Sus elementos defensivos, observables desde el patio central del complejo, apuntan hacia el interior. Esta característica, excepcional entre las fortalezas de la época, alimentó relatos que aún hoy circulan.

Según las leyendas recopiladas por divulgadores históricos, el objetivo de Houská era contener amenazas que provenían desde dentro de la tierra. Muchas versiones mantienen que bajo su estructura se encuentra un pozo sin fondo que comunica con el inframundo.

El castillo de Houská, en República Checa, es famoso por su leyenda como puerta al infierno y su arquitectura orientada hacia el interior (Facebook)

De acuerdo con la información disponible en 20minutos, las historias populares afirman que antiguos habitantes de la región temían que criaturas demoníacas emergieran desde las profundidades, y por esto los nobles ordenaron edificar un bastión cuyo fin primordial era evitar la salida de fuerzas malignas en vez de proteger a la población frente a ataques militares.

Las apariciones de pinturas espectaculares en sus estancias, sumadas a los relatos de fenómenos enigmáticos, refuerzan ese ambiente macabro que impregna todo el recinto.

La fortaleza medieval alberga un pozo sin fondo vinculado al inframundo y relatos de rituales ocultistas durante la ocupación nazi (Facebook)

Según detalla el citado medio, Houská no sobresale por la monumentalidad de sus muros ni por detalles arquitectónicos únicos. Tampoco su ubicación resulta estratégica desde una perspectiva militar o económica. Sin embargo, el clima de misterio que envuelve el castillo lo ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan experiencias fuera de lo común. En el siglo XX, restauraciones sucesivas revalorizaron el lugar y permitieron que se abriera al turismo, aportando un mayor flujo de visitantes interesados por sus mitos y su vínculo con el mundo esotérico.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis ocuparon el castillo. Varios archivos recogen testimonios que atribuyen a los ocupantes alemanes la realización de experimentos o rituales de carácter ocultista en su interior.

Al concluir el conflicto y tras el paso de diferentes propietarios, Houská entró en una nueva etapa como punto de interés cultural e histórico. Desde finales del siglo XX, el acceso del público ha ido en aumento. El castillo se ofrece como destino idóneo para excursiones de un día desde Praga.

El castillo de Houská atrae a turistas y curiosos por su atmósfera enigmática, su historia legendaria y su papel en el turismo esotérico de Europa Central (Facebook)

De acuerdo con la tradición popular recogida por historiadores locales, la población temía tanto el supuesto pozo como las consecuencias de su apertura. Las descripciones sobre la profundidad insondable del hueco y su papel como portal al inframundo forman parte imprescindible de las rutas guiadas actuales.

En ese sentido, los guías destacan episodios en los que animales y personas desaparecieron al acercarse a la zona, lo que fortalece la percepción de que ese sitio conserva un vínculo con fuerzas inexplicables. El hecho de que ninguna defensa esté orientada hacia el exterior añade solidez al mito central: toda la arquitectura parece concebida para retener algo dentro, no para impedir invasiones.

Según estudios patrimoniales recientes, la estructura principal, el patio y las estancias decoradas cuentan con elementos pictóricos notables, algunos de los cuales presentan motivos religiosos y figuras que insinúan una lucha constante contra el mal. El estado de conservación del edificio resulta satisfactorio, producto de intervenciones sucesivas a lo largo de los siglos.

Pese a las modernizaciones y a las obras de restauración implementadas desde el siglo pasado, el aspecto general de la fortaleza todavía causa una impresión inquietante en muchos visitantes, quienes aseguran percibir una atmósfera densa y enigmática.

La fortaleza medieval de Houská atrae turistas por sus mitos sobre un pozo sin fondo y rituales ocultistas, incluidos los atribuidos a los nazis (Wikimedia)

La leyenda sobre el castillo de Houská continúa despertando la imaginación de quienes buscan conocer enigmas y lugares insólitos lejos de los circuitos turísticos convencionales. Mientras algunos ven en él un simple ejemplo de arquitectura medieval, para otros representa una puerta simbólica entre dos mundos.

Las historias de criaturas atrapadas, el pozo oculto y las energías inexplicables circulan de boca en boca y favorecen el flujo de turistas que desean explorar esta extraña construcción. A lo largo del año, el castillo acoge actividades temáticas y visitas guiadas que giran en torno a su pasado legendario.

El castillo de Houská se mantiene como uno de los monumentos más especiales y misteriosos de Europa Central. Su diseño poco habitual, el contexto mítico en el que se sitúa y la persistencia de relatos sobre fuerzas sobrenaturales componen la esencia de un lugar que invita siempre a la reflexión y al asombro.

