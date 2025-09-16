Mundo

Crisis humanitaria en Gaza: al menos 150 mil personas se desplazaron para evitar la zona de combates entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Aunque los números discrepan según las fuentes de cada parte, las imágenes son elocuentes: caminos abarrotados por vehículos repletos que huyen de la capital. La crisis abre la puerta a quienes pretenden hacer negocio y cobrar los traslados en dólares

Guardar
Miles de palestinos se desplazan hacia el sur en medio de la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza

Alrededor de 75.000 personas se han quedado sin hogar en la Franja de Gaza desde que el Ejército israelí intensificó hace diez días sus ataques en la capital, informó este martes la Defensa Civil del enclave palestino.

“Más de 75.000 personas han sido desplazadas de los edificios destruidos de la misma ciudad y de las afueras de la ciudad de Gaza”, indicó a EFE el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal.

Además, la organización calcula que 150.000 personas se han desplazado hacia el sur del enclave desde que Israel aprobó su plan para tomar la ciudad, que ha ido llevando a cabo primero en las afueras de la urbe y desde este martes con el comienzo de una ofensiva terrestre en el centro de la propia ciudad.

Palestinos desplazados huyen en medio
Palestinos desplazados huyen en medio de una operación militar israelí en la Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Se calcula que en la Ciudad de Gaza vivían alrededor de un millón de personas cuando Israel dio luz verde a mediados de agosto a su plan de invadirla. Decenas de miles se han trasladado al sur desde entonces, unas cifras que varían de una fuente a otra y que el Ejército israelí sitúa en 350.000 personas.

Crisis humanitaria y costos del desplazamiento

Palestinos desplazados, que huyen del
Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuen hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza. 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

El éxodo masivo está generando una crisis humanitaria sin precedentes. Son pocos los residentes de la ciudad de Gaza que pueden permitirse ir al sur con transporte y sabiendo que tendrán al menos un lugar donde cobijarse, debido al alto costo económico. Fuentes citadas por agencias internacionales aseguran que cuesta 2.000 dólares alquilar una furgoneta y comprar una tienda de campaña, sin contar otros gastos extra como un baño o el alquiler del terreno.

“Nos estamos preparando para un segundo viaje de sufrimiento hacia al sur. Yo necesito alquilar un camión con el que poder evacuar a mi familia de seis miembros y nuestras pertenencias. Me han pedido 1.000 dólares y hay que esperar varios días para conseguir cita”, contó a EFE un padre palestino de la capital gazatí, que prefiere no revelar su identidad.

Palestinos desplazados, que huyen del
Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuen hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza. 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Mursad, de 45 años y residente de la Ciudad de Gaza, describió su situación: “Yo en realidad fui desplazada de Shuja’iyya y después, claro, en una carpa... ni siquiera una carpa, sino que pusimos unas lonas con unas cuantas mantas. Con tantos bombardeos y evacuaciones ya no había manera de quedarnos”.

Los transportistas reportan una demanda abrumadora. Ali Said al Corán, uno de ellos, indicó que “por Dios, mi teléfono no para, todos quieren salir. El camino es insoportable”. Explicó que los principales obstáculos son el combustible, cuyo precio ha subido de 100 a 150 shékels, y que “salen confiando en Dios. No tienen una meta clara”.

La desnutrición infantil agrava la crisis

Una niña palestina, desplazada por
Una niña palestina, desplazada por la ofensiva militar israelí, se refugia en un campamento de tiendas de campaña en la ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

La situación se agrava por la crisis nutricional. Más de 10.000 niños necesitan tratamiento para desnutrición aguda en la Ciudad de Gaza, según informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“El desplazamiento forzado y masivo de familias de la ciudad de Gaza es una amenaza mortal para los más vulnerables”, declaró Tess Ingram, portavoz de UNICEF en la zona humanitaria de Al-Mawasi, en el sur de Gaza.

Más de 10.000 niños necesitan
Más de 10.000 niños necesitan tratamiento para desnutrición aguda en la ciudad de Gaza. (REUTERS/Mahmoud Issa)

UNICEF estima que 26.000 niños en toda la Franja de Gaza requieren actualmente tratamiento para desnutrición aguda, incluyendo más de 10.000 solo en la ciudad de Gaza. En agosto, más de uno de cada ocho niños examinados en Gaza sufría desnutrición aguda, “el nivel más alto jamás registrado”. En la Ciudad de Gaza, esa cifra era de uno de cada cinco.

Los centros de nutrición en la ciudad de Gaza se han “visto obligados a cerrar esta semana debido a las órdenes de evacuación y la escalada militar”, agregó Ingram.

Netanyahu destaca los esfuerzos para evacuar a los civiles

(REUTERS/Mahmoud Issa)
(REUTERS/Mahmoud Issa)

Desde el búnker de comando de las FDI en Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu destacó los esfuerzos de Israel para proteger a los civiles: “Nuestras fuerzas están operando en la Ciudad de Gaza con el objetivo, por supuesto, de lograr la derrota del enemigo, mientras también trabajan para evacuar a la población civil”.

La campaña militar israelí, que dura casi dos años contra Hamas, ha matado a más de 64.000 personas en Gaza, según las autoridades locales. Fue provocada por el ataque del grupo militante a Israel en octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, según cifras israelíes.

La ofensiva terrestre en la ciudad se produce coincidiendo con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU hecha pública este martes que afirma que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.

Palestinos desplazados en el centro de Gaza dijeron el martes que las conclusiones de la investigación de la ONU llegaron tarde. “Las Naciones Unidas deberían haber llegado a tales conclusiones hace mucho tiempo porque Israel ha cometido masacres masivas contra el pueblo palestino a diario”, declaró Fadel al-Dibs, un palestino desplazado de Jabalia, a la agencia Reuters.

Israel rechazó categóricamente las acusaciones. El embajador israelí ante la ONU en Ginebra, Daniel Meron, calificó el informe de “escandaloso” y “falso”, diciendo que había sido redactado por “intermediarios de Hamas”.

(Con información de EFE, Reuters, AFP)

Temas Relacionados

GazaIsraelCiudad de GazaGuerra en Medio OrienteHamasBenjamin NetanyahuUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Lapidario informe de la ONU: “La corrupción está matando a los sursudaneses”

El organismo acusa a un pequeño grupo de poderosos actores de saquear la riqueza y los recursos del país mientras la población sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo

Lapidario informe de la ONU:

Prohibido usar wifi: la medida de una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”

Es la primera vez que se impone una medida de este tipo desde que los fundamentalistas retomaron el poder en 2021. Las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares de la provincia norteña de Balkh no tendrán internet

Prohibido usar wifi: la medida

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Israel arengó a las tropas y les dio las claves para la operación final contra Hamas en Gaza

El mayor general Eyal Zamir remarcó las prioridades y la estrategia que impulsan las Fuerzas de Defensa para derrotar al grupo terrorista

El jefe del Estado Mayor

El 78% de los estudiantes judíos oculta su identidad religiosa en universidades de todo el mundo

Un estudio global realizado por la Liga Antidifamación revela que uno de cada cinco encuestados conoce a compañeros que han sufrido agresiones físicas en el último año académico

El 78% de los estudiantes

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

La intervención, denominada osteo-odonto-queratoprótesis, fue realizada en Canadá a un paciente de 34 años y está destinada a casos de ceguera corneal irreversible

Recuperó la visión tras 20
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la presentación del Presupuesto,

Tras la presentación del Presupuesto, la UIA volvió a reclamar medidas para bajar los costos y fomentar la producción

Gustavo Petro lanzó dura respuesta a Marco Rubio tras acusarlo de ser responsable de la descertificación de Colombia: “Arriesgué mi vida”

“Estamos ante el paro más chimbo de la historia, y el colegio de mi hijo canceló clases”: humorista Ricardo Quevedo

Los salarios y las cotizaciones sociales se disparan hasta batir récords de 25 años

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio expresó que EEUU

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Un día en La Habana

La dictadura cubana condenó a cuatro años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública

La Banda Sinfónica Municipal inaugura el OCIb 2025 con el concierto 'Acordes de Plata'

CaixaForum Madrid explora la técnica del desenfoque a partir de los nenúfares de Monet en su nueva exposición

ENTRETENIMIENTO

Dos estrellas de Hollywood estuvieron

Dos estrellas de Hollywood estuvieron a un paso de participar del “El Señor de los Anillos” y aún hoy lo lamentan

Jane Fonda, Meryl Streep y más celebridades reaccionan a la muerte de Robert Redford

Robert Redford: 10 imperdibles películas para ver en streaming

La extraordinaria suma que ganó Robert Redford por “El Golpe”, una de sus películas más aclamadas

El Sundance Film Festival: la apuesta de Robert Redford que cambió el cine independiente para siempre