Ucrania anunció avances en dos frentes y liberó una nueva localidad en operaciones de reconquista en Donetsk

Un miembro de la 44.a Brigada de Artillería Separada dispara un obús autopropulsado Bohdana hacia las tropas rusas en una posición en la línea del frente en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 13 de septiembre (Reuters)

El Ejército ucraniano continúa sus operaciones de reconquista en múltiples frentes, recuperando terreno en la región nororiental de Sumi y liberando otra aldea en la región oriental de Donetsk, según informaron en las últimas horas el presidente Volodímir Zelensky y unidades militares ucranianas.

“Tenemos buenos resultados en la zona de frontera (con Rusia) de la región de Sumi. Nuestras unidades continúan avanzando hacia la frontera”, declaró Zelensky durante su discurso nocturno a la nación, refiriéndose al terreno que está recuperando Ucrania en la parte de esta región que permanecía en manos del Ejército ruso.

Paralelamente, el Primer ‘Corps’ Azov de la Guardia Nacional ucraniana anunció la liberación de la aldea de Pankivka, situada en el eje del frente de Dobropilia, en la región de Donetsk. Esta localidad, que antes del conflicto contaba con cerca de cien habitantes, representa otro punto estratégico recuperado por las fuerzas ucranianas.

Sin embargo, los combates continúan intensificándose en la zona. “El enemigo continúa incrementando el número de tropas”, advirtió el comunicado de Azov sobre la situación en el área. Según la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState, las fuerzas rusas lograron avanzar en las últimas horas en otros tres segmentos del frente en la región de Donetsk, evidenciando la naturaleza cambiante del conflicto.

Ataques transfronterizos

Mientras tanto, dos personas murieron este lunes tras un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron las autoridades locales rusas.

“Murieron dos civiles. Una mujer falleció en el lugar a causa de sus heridas. Otra mujer fue trasladada al hospital en estado grave. Los médicos lucharon por su vida, pero sus lesiones le hacían imposible seguir con vida”, escribió en Telegram el gobernador regional Viacheslav Gladkov.

El funcionario, cuyo partido fue reelegido en los comicios del fin de semana con un 73% de los votos, también comunicó la muerte de otro residente que había resultado herido en un ataque del pasado 25 de abril. Además, tres personas resultaron heridas en Golovchino, y dos automóviles resultaron dañados en el lugar de los ataques, uno de los cuales fue completamente destruido.

Intensificación de la guerra de drones

Los trabajadores instalan una red para proteger a un edificio de los ataques con drones ucranianos en Belgorod, Rusia, el 26 de agosto de 2025. (REUTERS/Anton Vergun)

El Ministerio de Defensa ruso reportó haber abatido 10 drones ucranianos durante la noche posterior a la jornada electoral rusa de comicios regionales y municipales, sumando un total de 82 drones interceptados en las últimas 24 horas.

Según la información oficial rusa, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron seis drones de ala fija ucranianos sobre el territorio de la región de Bélgorod durante la noche. En la mañana siguiente, entre las 08:00 y las 10:00 horas, fueron abatidos otros cuatro drones: tres en la región de Kursk y uno en Briansk.

Las elecciones regionales y locales se celebraron en Rusia bajo estrictas medidas de seguridad, habilitándose 6.589 recintos alternativos de votación en las regiones fronterizas con Ucrania más susceptibles a bombardeos con drones.

Negociaciones de paz estancadas

En el frente diplomático, el Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas, mientras negó cualquier avance respecto a una posible cumbre trilateral entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

“De momento no hay avance alguno”, aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria, comentando las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posible inminencia de una reunión trilateral.

Trump había comentado previamente a varios medios en New Jersey la posibilidad de una próxima reunión, señalando que podría ocurrir “relativamente pronto”, aunque sin precisar fechas. Estas declaraciones llegaron un día después de que el mandatario estadounidense calificara de “improbable” el diálogo directo entre Putin y Zelensky, atribuyéndolo al antagonismo entre ambos líderes.

“Pienso que tendré que encabezar las negociaciones. Ellos se odian el uno al otro”, había declarado Trump anteriormente.