Xi Jinping está en una carrera contra el tiempo para asegurar su legado en China

Xi Jinping encabezó el desfile militar por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín (REUTERS/Tingshu Wang)

El desfile militar chino que fue tema de conversación en todo el mundo la semana pasada fue más que una simple exhibición. Fue una declaración de que el líder chino Xi Jinping se ve a sí mismo en una carrera contra el tiempo para asegurar su lugar en la historia.

Para Xi, que acaba de cumplir 72 años, la unificación con Taiwán no es solo un objetivo político, sino la joya de la corona que lo elevaría por encima de Mao Zedong y consolidaría su reputación como el líder más grande de la historia moderna de China.

El momento y la puesta en escena del desfile subrayaron esta urgencia, una demostración de poder ante una audiencia de líderes extranjeros y cámaras en un evento conmemorativo de gran importancia en Pekín.

Mao, fundador de la República Popular China, unificó el país bajo el régimen comunista, pero lo dejó pobre y aislado.

La misión de Xi es terminar el trabajo poniendo fin oficialmente a la guerra civil china que enfrentó a los comunistas contra los nacionalistas y anexionando la isla de Taiwán para asegurar su lugar en el panteón del partido.

Pero esperar es peligroso. Dentro del Partido Comunista Chino, la lealtad es transaccional y los rivales están constantemente atentos a las debilidades.

En 2012, por ejemplo, Bo Xilai, una estrella en ascenso y antiguo aliado cercano de Xi, sufrió una caída dramática y muy pública. El escándalo podría haber consumido fácilmente a Xi, pero él lo convirtió en una oportunidad, utilizando la caída de Bo para consolidar su propio ascenso.

Ese episodio sigue siendo una advertencia en la política de élite de Pekín: el poder nunca debe flaquear; el impulso nunca debe desvanecerse.

Más de una década después, Xi ha eliminado o marginado a casi todos sus rivales y ha maniobrado para conseguir un tercer mandato. Sin embargo, sigue gobernando con la urgencia de alguien que sabe lo rápido que pueden cambiar las cosas.

Vehículos blindados que transportan misiles hipersónicos YJ-15 durante un desfile militar con motivo del 80º aniversario del fin de la guerra chino-japonesa en Pekín, China (REUTERS/Maxim Shemetov)

Estados Unidos se pone al día en misiles hipersónicos

En el extranjero, la ecuación estratégica también está cambiando.

Durante años, Pekín disfrutó de una ventaja en armas hipersónicas, misiles antibuque y producción industrial. Los sistemas aéreos y de defensa antimisiles avanzados de China se han diseñado para amenazar a los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses y complicar las operaciones aliadas en el este y el norte de Asia.

Pero Washington podría cerrar pronto esa brecha. El Pentágono solicitó casi 7000 millones de dólares para financiar el programa de misiles hipersónicos en el año fiscal 2024-2025, mientras que las empresas privadas están acelerando la innovación en bancos de pruebas y propulsión de misiles reutilizables.

La Marina de los Estados Unidos está reutilizando los destructores de la clase Zumwalt para su sistema hipersónico Conventional Prompt Strike, lo que le proporciona a la marina su primera plataforma marítima capaz de realizar ataques hipersónicos. Se prevé realizar demostraciones en el mar del nuevo sistema tan pronto como el programa alcance su madurez.

Cada paso reduce la ventaja militar de China.

La construcción naval estadounidense también busca su renacimiento.

La rivalidad industrial entre China y Estados Unidos es una historia similar.

China domina actualmente la construcción naval comercial mundial, una base de doble uso que también apoya la expansión naval.

Un análisis reciente reveló que un solo constructor naval chino construyó más barcos por tonelaje en 2024 que toda la industria estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Los pedidos de barcos extranjeros están respaldando esta capacidad de construcción, que puede pivotar rápidamente hacia plataformas navales.

Esta ventaja se ha mantenido en 2025. Xi cuenta con esta base industrial para dar a China una ventaja en un futuro conflicto por Taiwán.

Sin embargo, las inversiones de Estados Unidos y sus aliados en la construcción naval están empezando a dar respuesta.

La administración Trump ha creado una oficina en la Casa Blanca dedicada a arreglar la construcción naval estadounidense, mientras que el Pentágono ha solicitado 47 000 millones de dólares para la construcción de buques de la Armada en su presupuesto anual.

Japón y Corea del Sur, ambos importantes constructores navales, también han añadido importantes recursos a su capacidad de construcción naval, reconociendo los cambios en las estructuras de poder en el este y el norte de Asia. Políticos estadounidenses visitaron recientemente ambos países para garantizar una mayor ayuda en el impulso de la capacidad de construcción de Estados Unidos.

La población de China se redujo en unos dos millones de personas en 2023 (REUTERS/Go Nakamura)

China también está envejeciendo

Aún más urgente es el reloj demográfico. La población de China se redujo en unos dos millones de personas en 2023, el segundo descenso anual consecutivo, ya que los nacimientos cayeron a nueve millones, la mitad del nivel de 2017.

La cohorte en edad de trabajar se está reduciendo, mientras que se prevé que el número de personas mayores de 60 años aumente hasta aproximadamente un tercio de la población china a mediados de la década de 2030. Esto supondrá un importante lastre para el crecimiento y una carga para los sistemas sociales.

La demografía no es el destino, pero comprime los plazos para los líderes que quieren asegurar sus ganancias estratégicas.

La ventaja competitiva de Estados Unidos

Hay un último problema que a menudo se pasa por alto. El sistema de guerra política más eficiente de la era moderna es el capitalismo, el motor de la competencia que recompensa la adaptación y castiga el fracaso.

Estados Unidos sigue poseyendo una capacidad única y profunda para la “destrucción creativa”: constantemente genera empresas e ideas que impulsan el crecimiento y la reinvención a largo plazo.

Ese dinamismo es caótico, descentralizado y, a menudo, incómodo. Sin embargo, sigue siendo la baza estratégica de Estados Unidos: puede reestructurar industrias, ampliar tecnologías innovadoras y absorber los impactos más rápidamente que cualquier sistema dirigido de forma centralizada.

China puede imitar muchas cosas, pero no puede replicar fácilmente ese ecosistema impulsado por el mercado de capital de riesgo, tolerancia al fracaso y rápida reasignación.

Todo esto explica por qué Xi quiere que el mundo crea que el auge de China es imparable y que la unificación con Taiwán es inevitable.

Pero la inevitabilidad es frágil. El enfoque de Pekín de “ganar sin luchar”, que implica la coacción en la zona gris, la influencia económica y un enfoque incremental y “salami” de las reivindicaciones territoriales en el mar de la China Meridional, ha funcionado porque se basa en la paciencia y la sutileza. Cuanto más acelera Xi, más riesgo corre de cometer un error de cálculo.

Un intento forzado de apoderarse de Taiwán sería la apuesta más peligrosa de su mandato. Si el Ejército Popular de Liberación flaquea, las consecuencias serían graves: humillación estratégica en el extranjero, turbulencias políticas en el país y el fin de la narrativa de inevitabilidad que sustenta la autoridad del partido.

La mayor victoria de Sun Tzu es la que se gana sin luchar, pero solo cuando el tiempo favorece la paciencia. Para Xi Jinping, el tiempo no está de su lado.

Artículo publicado originalmente en The Conversation