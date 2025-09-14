Mundo

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo, lidera el gobierno provisional tras la renuncia forzada de su antecesor, enfrentando demandas de jóvenes por transparencia y reformas antes de las elecciones programadas en seis meses

Por Paavan Mathema

La exjueza de la Corte
La exjueza de la Corte Suprema Sushila Karki asiste a su ceremonia de investidura como primera ministra interina en la residencia presidencial en Katmandú, Nepal, el viernes 12 de septiembre de 2025. (AP Foto/Sujan Gurung)

La nueva líder de Nepal prometió el domingo seguir las demandas de los manifestantes para “acabar con la corrupción” al comenzar a trabajar como primera ministra interina, después de que las manifestaciones juveniles de la “Generación Z” derrocaron a su predecesor.

Sushila Karki, la ex presidenta del Tribunal Supremo de 73 años, tiene la tarea de restaurar el orden y abordar las demandas de los manifestantes de un futuro libre de corrupción antes de las elecciones en seis meses.

Las protestas comenzaron el lunes provocadas por una prohibición de las redes sociales y se intensificaron rápidamente, con el parlamento y edificios gubernamentales clave incendiados, ya que alimentaron los problemas económicos de larga data en Nepal.

“Tenemos que trabajar de acuerdo con el pensamiento de la generación Z”, dijo Karki, en sus primeros comentarios públicos desde que asumió el cargo el viernes.

Los periodistas cubren la reunión
Los periodistas cubren la reunión de la recién juramentada primera ministra interina de Nepal, Sushila Karki, en Katmandú (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Una quinta parte de las personas en Nepal de entre 15 y 24 años están desempleadas, según el Banco Mundial, con un PIB per cápita de solo 1,447dólares.

“Lo que este grupo está exigiendo es el fin de la corrupción, el buen gobierno y la igualdad económica”, agregó. “ Tú y yo tenemos que estar decididos a cumplir con eso”.

El ex premier de Nepal cubierto de sangre tras ser atacado por los manifestantes

“De las calles”

Karki guardó un minuto de silencio el domingo por los muertos en los disturbios, antes de que comenzaran las reuniones en el complejo gubernamental clave de Singha Durbar, donde varios edificios fueron incendiados durante las protestas masivas del martes.

Al menos 72 personas murieron en dos días de protestas y 191 resultaron heridas, dijo el domingo el secretario en jefe del gobierno, Eaknarayan Aryal, aumentando la cifra anterior de 51.

Sushila Karki prometió terminar con
Sushila Karki prometió terminar con la corrupción en Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Fue el peor malestar desde el final de una guerra civil de una década y la abolición de la monarquía en 2008.

El nombramiento de Karki, conocida por su independencia, se produjo después de intensas negociaciones entre el jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y el presidente Ram Chandra Paudel, incluso con representantes de la “Generación Z”, el título general del movimiento de protesta juvenil.

Miles de jóvenes activistas habían utilizado la aplicación Discord para nombrar a Karki como su elección de líder.

“En la situación en la que he llegado, no he querido venir aquí. Mi nombre fue traído de las calles”, dijo Karki.

Una ceremonia conmemorando a los
Una ceremonia conmemorando a los fallecidos en las protestas.

El Parlamento ha sido disuelto y las elecciones están programadas para el 5 de marzo de 2026.

“No nos quedaremos aquí más de seis meses en ninguna situación, completaremos nuestras responsabilidades y nos comprometeremos a entregar al próximo parlamento y a los ministros”, agregó, en un discurso a la nación.

Columnas de humo sobre la capital de Nepal mientras aumentan las protestas contra la corrupción

“Tiempos difíciles”

Los trabajadores colocaron un nuevo letrero para la oficina del primer ministro en un edificio dentro del complejo, pero que no fue incendiado.

Paudel, quien juramentó a Karki en el cargo, dijo el sábado por la noche que “se ha encontrado una solución pacífica a través de un proceso difícil”.

Varios vehículos avanzan por el
Varios vehículos avanzan por el camino después de que las autoridades retiraran un toque de queda que duró varios días y que fue impuesto durante las protestas anticorrupción desencadenadas por una breve prohibición de las redes sociales, en Katmandú, Nepal, el sábado 13 de septiembre de 2025. (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Paudel lo calificó como una “situación muy difícil, complicada y grave” en la nación del Himalaya de 30 millones de personas.

“Hago un llamamiento sincero a todos para que aprovechen al máximo esta oportunidad... para que las elecciones del 5 de marzo sean un éxito”, dijo.

Los soldados han reducido su presencia en las calles, donde habían sido desplegados en gran número después de las protestas.

Pero más de 12.500 presos que escaparon de las cárceles durante el caos están prófugos y presentan un enorme dolor de cabeza para la seguridad.

Una miembro de la Fuerza
Una miembro de la Fuerza de Policía Armada hace guardia frente a la puerta principal del vandalizado Parlamento durante la vigilia con velas en memoria de las personas que murieron durante la protesta contra la corrupción en Katmandú (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Los líderes regionales han felicitado a Karki, incluidos los dos vecinos gigantes de Nepal, India y China.

El primer ministro Narendra Modi dijo que Nueva Delhi apoyaba “la paz, el progreso y la prosperidad” en Nepal, de mayoría hindú, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing dijo que quería “impulsar las relaciones entre China y Nepal de manera constante”.

(con información de AFP)

