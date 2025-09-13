Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

Netanyahu afirmó que eliminar a los líderes de Hamas pondría fin a la guerra en Gaza: “Bloquearon todos los intentos de alto el fuego” (EP)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado que si los jefes terroristas de Hamas fuesen eliminados, la guerra en Gaza terminaría, y los acusó de obstaculizar los intentos de pactar un alto el fuego.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Netanyahu escribió: “Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese el fuego para prolongar la guerra indefinidamente”.

El primer ministro agregó que “deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra”.

El ataque israelí del martes contra los líderes de Hamas en Doha aparentemente no logró su objetivo. El movimiento terrorista palestino confirmó que sus dirigentes no resultaron muertos, lo que provocó condenas internacionales.

Así fue el momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Por su parte, Estados Unidos expresó su descontento con los ataques israelíes en Qatar, aunque aseguró que esto no afectará su condición de aliado. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: “Obviamente, no estábamos contentos con esto, el presidente no estaba contento”.

Rubio añadió que la acción no cambiará la relación de Washington con Israel, pero señaló que se analizarán sus consecuencias: “No va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes, pero vamos a tener que hablar sobre ello, principalmente sobre qué impacto tiene esto” en los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

El Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio habla con los medios de comunicación, antes de partir hacia Israel en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU (REUTERS/Nathan Howard)

Bombardeos y evacuaciones en Gaza

El Ejército israelí derribó este sábado un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, en la ciudad de Gaza, media hora después de que un portavoz castrense emitiera una orden de evacuación contra este inmueble y otras áreas próximas.

Según un comunicado del ejército, el rascacielos era usado por los terroristas de Hamas para “ejecutar y perpetrar ataques”. En vídeos desde Gaza se observa cómo el edificio es bombardeado y se derrumba, levantando una gran polvareda blanca.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, había señalado este edificio en rojo en un mapa publicado en X y advertido a los gazatíes que se alejaran de él y se dirigieran al sur del enclave.

Desde que Israel anunció sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado, afectando tanto la capital como otros edificios utilizados por los terroristas. Al menos 53.000 palestinos han perdido sus viviendas o tiendas de refugio en menos de una semana, según datos de la Defensa Civil gazatí.

Israel derribó una torre residencial utilizada por Hamas en Gaza

Israel ya había destruido 12 torres residenciales de más de siete plantas, con unos 500 apartamentos que albergaban a más de 10.000 personas, y otros 120 edificios de tres plantas, dejando sin refugio a más de 7.200 personas. Además, unas 600 tiendas de campaña fueron destruidas, obligando a miles de gazatíes a decidir si desplazarse hacia el sur del enclave.

El Ejército israelí afirmó que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino tras la intensificación de los ataques. “Según las estimaciones del Ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad”, indicó Adraee.

De acuerdo con datos de la OCHA, desde el 14 de agosto se registraron más de 122.385 desplazamientos en Ciudad de Gaza, principalmente del norte al sur del enclave. La metodología considera que una misma persona puede realizar más de un desplazamiento, por lo que el número total de desplazados podría ser menor.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad, aunque algunos palestinos se resisten debido a la dificultad de moverse, el hambre o la falta de refugio.

Un edificio habitacional es impactado durante un ataque militar israelí en Ciudad de Gaza, el viernes 12 de septiembre de 2025. (AP Foto/Yousef Al Zanoun)

Adraee instó a los habitantes a trasladarse a la zona humanitaria de Al Mawasi y a áreas vacías de los campamentos centrales: “Donde disfrutarán de una respuesta humanitaria mucho mejor, incluidos servicios de salud”. La zona de Al Mawasi, en la sur de Khan Younis, equivale al 12% de la Franja de Gaza y también ha sido afectada por los bombardeos, donde se extienden tiendas de campaña.

(Con información de AFP)