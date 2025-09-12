El presidente sirio Ahmed al-Sharaa recibió al nuevo jefe del Comando Central de Estados Unidos en Damasco

Ahmed al-Sharaa mantuvo conversaciones con Brad Cooper enfocadas en la lucha contra las células remanentes de ISIS (Europa Press)

Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria, recibió en el Palacio Presidencial de Damasco a Brad Cooper, almirante y nuevo jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), acompañado por Thomas Barrack, embajador estadounidense y enviado especial para Siria.

Durante la reunión, se abordó la cooperación política y militar entre las dos naciones. Washington agradeció el respaldo sirio en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) y el apoyo en la localización de ciudadanos estadounidenses desaparecidos, según comunicó CENTCOM. El gobierno sirio, por su parte, expresó la voluntad de fortalecer la coordinación estratégica con Estados Unidos para impulsar la estabilidad regional.

Aunque el grupo perdió su último enclave territorial en 2019, existen células activas que han atacado posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias, encabezadas por milicias kurdas respaldadas por Washington.

Prisiones bajo control kurdo retienen a unos 9.000 integrantes de ISIS sin juicio, mientras el campo de Al-Hol acoge a decenas de miles de familiares de combatientes, según la agencia AP.

En Al-Hol permanecen desde 2014 ciudadanos extranjeros y familias ligadas a combatientes yihadistas en condiciones precarias (Reuters)

Además de los residentes sirios e iraquíes, el campo de Al-Hol alberga a personas originarias de países occidentales y asiáticos que viajaron a la región tras la declaración del califato por parte del Estado Islámico en 2014.

Entre las decenas de miles de individuos confinados en este asentamiento se encuentran familiares directos y allegados de excombatientes yihadistas, muchos de los cuales permanecen en una situación de limbo legal y humanitario debido a la complejidad diplomática para su repatriación o juzgamiento, según informa la agencia AP.

Con respecto a la reunión, Cooper y Barrack impulsaron la integración de fuerzas irregulares sirias al ejército nacional y oficializaron un canal de comunicación bilateral para inteligencia y operaciones conjuntas.

En una entrevista televisiva con el canal Al-Ikhbariah, Al-Sharaa habló sobre el desarrollo de negociaciones de seguridad con Israel, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre último.

La salida de Bashar al-Assad modificó el equilibrio político interno y propició nuevos acuerdos de seguridad en Siria (Europa Press)

Además, subrayó la adhesión de Damasco al acuerdo de separación de fuerzas de 1974 y solicitó a Naciones Unidas restablecer completamente la misión UNDOF. El presidente manifestó su expectativa de alcanzar un pacto antes de su viaje a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU.

La política exterior de Siria experimenta reacomodamientos. Esta semana, una delegación rusa liderada por el viceprimer ministro Alexander Novak visitó Damasco para revitalizar los vínculos bilaterales. Al-Sharaa señaló que su gestión manejará estos lazos con cautela y que, pese a tensiones con Irán, no hay ruptura.

Estados Unidos, por su parte, revisa su despliegue militar en Siria. El Pentágono anunció que reducirá las tropas a menos de 1.000 y cerrará todas sus bases, salvo una, medida confirmada por Barrack.

Después de asumir la jefatura de CENTCOM en agosto, Cooper priorizó una visita a Israel antes de viajar a Siria. Las fuerzas armadas de ese país intensificaron los ataques en territorio sirio para evitar la consolidación de grupos hostiles cerca de la frontera, en un contexto que coincide con la apertura de diálogos con la nueva administración.

(Con información de AFP y AP)