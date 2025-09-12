Mundo

El presidente sirio Ahmed al-Sharaa recibió al nuevo jefe del Comando Central de Estados Unidos en Damasco

Tras años de cambios en el mapa geopolítico regional, el encuentro trasciende en un momento marcado por rediseños estratégicos, negociaciones con antiguos aliados y el impacto persistente de grupos armados en la población civil

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Ahmed al-Sharaa mantuvo conversaciones con
Ahmed al-Sharaa mantuvo conversaciones con Brad Cooper enfocadas en la lucha contra las células remanentes de ISIS (Europa Press)

Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria, recibió en el Palacio Presidencial de Damasco a Brad Cooper, almirante y nuevo jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), acompañado por Thomas Barrack, embajador estadounidense y enviado especial para Siria.

Durante la reunión, se abordó la cooperación política y militar entre las dos naciones. Washington agradeció el respaldo sirio en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) y el apoyo en la localización de ciudadanos estadounidenses desaparecidos, según comunicó CENTCOM. El gobierno sirio, por su parte, expresó la voluntad de fortalecer la coordinación estratégica con Estados Unidos para impulsar la estabilidad regional.

Aunque el grupo perdió su último enclave territorial en 2019, existen células activas que han atacado posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias, encabezadas por milicias kurdas respaldadas por Washington.

Prisiones bajo control kurdo retienen a unos 9.000 integrantes de ISIS sin juicio, mientras el campo de Al-Hol acoge a decenas de miles de familiares de combatientes, según la agencia AP.

En Al-Hol permanecen desde 2014
En Al-Hol permanecen desde 2014 ciudadanos extranjeros y familias ligadas a combatientes yihadistas en condiciones precarias (Reuters)

Además de los residentes sirios e iraquíes, el campo de Al-Hol alberga a personas originarias de países occidentales y asiáticos que viajaron a la región tras la declaración del califato por parte del Estado Islámico en 2014.

Entre las decenas de miles de individuos confinados en este asentamiento se encuentran familiares directos y allegados de excombatientes yihadistas, muchos de los cuales permanecen en una situación de limbo legal y humanitario debido a la complejidad diplomática para su repatriación o juzgamiento, según informa la agencia AP.

Con respecto a la reunión, Cooper y Barrack impulsaron la integración de fuerzas irregulares sirias al ejército nacional y oficializaron un canal de comunicación bilateral para inteligencia y operaciones conjuntas.

En una entrevista televisiva con el canal Al-Ikhbariah, Al-Sharaa habló sobre el desarrollo de negociaciones de seguridad con Israel, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre último.

La salida de Bashar al-Assad
La salida de Bashar al-Assad modificó el equilibrio político interno y propició nuevos acuerdos de seguridad en Siria (Europa Press)

Además, subrayó la adhesión de Damasco al acuerdo de separación de fuerzas de 1974 y solicitó a Naciones Unidas restablecer completamente la misión UNDOF. El presidente manifestó su expectativa de alcanzar un pacto antes de su viaje a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU.

La política exterior de Siria experimenta reacomodamientos. Esta semana, una delegación rusa liderada por el viceprimer ministro Alexander Novak visitó Damasco para revitalizar los vínculos bilaterales. Al-Sharaa señaló que su gestión manejará estos lazos con cautela y que, pese a tensiones con Irán, no hay ruptura.

Estados Unidos, por su parte, revisa su despliegue militar en Siria. El Pentágono anunció que reducirá las tropas a menos de 1.000 y cerrará todas sus bases, salvo una, medida confirmada por Barrack.

Después de asumir la jefatura de CENTCOM en agosto, Cooper priorizó una visita a Israel antes de viajar a Siria. Las fuerzas armadas de ese país intensificaron los ataques en territorio sirio para evitar la consolidación de grupos hostiles cerca de la frontera, en un contexto que coincide con la apertura de diálogos con la nueva administración.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Ahmed al-SharaaSiriaJefe de Comando Central de Estados UnidosEstados UnidosBrad Cooper

Últimas Noticias

La Unión Europea e India entran en fase decisiva para un acuerdo de libre comercio

Las delegaciones de India y la Unión Europea intensifican negociaciones con el objetivo de cerrar un tratado de libre comercio antes de fin de año, en un contexto de crecientes disputas arancelarias globales

La Unión Europea e India

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y aliados exigieron una “tregua humanitaria” de tres meses en Sudán

Reclamaron que el cese temporal de hostilidades permita la llegada urgente de ayuda a todo el país en guerra desde 2023

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

La alianza militar activó la operación “Centinela oriental”, que contará con activos de Francia, el Reino Unido, Alemania y Dinamarca para enfrentar las crecientes amenazas de Moscú

La OTAN reforzará su flanco

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

El alcalde de Estambul, encarcelado desde marzo, enfrenta un proceso que podría derivar en hasta ocho años de cárcel e impedirle competir en las presidenciales de 2028 en Turquía

Tensión en Turquía: el principal

La ex presidenta del Tribunal Supremo de Nepal asume como primera ministra tras violentas protestas

Sushila Karki, con una larga trayectoria en el sistema judicial y reconocida por su imparcialidad, asume el liderazgo en un momento de profunda agitación social

La ex presidenta del Tribunal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El flequillo Birkin y corte

El flequillo Birkin y corte bob, un estilo combinado para rejuvenecer este otoño

Corte Suprema se prepara para ir a juicio contra el ministro del Interior por el caso Fonade: Armando Benedetti respondió

Experto revela posible trama detrás de las muertes de marinos tras destape de red de huachicol fiscal: “Silenciando voces”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

Beéle alarga su récord en el Movistar Arena: sexta fecha confirmada

INFOBAE AMÉRICA
Brais Méndez se fractura la

Brais Méndez se fractura la nariz y se pierde el Real Sociedad-Real Madrid

Pilar Alegría: "El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea"

Pilar Alegría: "Soy partidaria de que las competiciones nacionales se jueguen en España"

Nepal designa a la expresidenta del Supremo Sushila Karki como primera ministra interina

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

ENTRETENIMIENTO

‘La familia Ingalls’: la curiosa

‘La familia Ingalls’: la curiosa historia detrás de la villana Nellie Oleson

El papel que Madonna le quitó a Jennifer Lopez hace 30 años: “Había estado practicando durante semanas”

La hija de Hulk Hogan rompió su silencio tras quedar fuera de millonaria herencia

Hilary Duff anuncia su esperado regreso a la música después de 10 años con nuevo álbum y docuserie

Taylor Swift ha sido citada como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni