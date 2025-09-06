Mundo

El jefe del Comando Central de EEUU visitó Israel en medio de la ofensiva contra los terroristas de Hamas en Ciudad de Gaza

Brad Cooper mantuvo un encuentro en Tel Aviv con Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país hebreo, en el que debatieron sobre cooperación militar e intercambio de inteligencia

Por Francisco González Tomadin

Brad Cooper y Eyal Zamir
Brad Cooper y Eyal Zamir analizaron en Tel Aviv nuevos mecanismos para reforzar la cooperación militar en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente

El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, realizó una visita oficial a Israel en un contexto de fuerte tensión militar en Medio Oriente, y mantuvo una reunión clave con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir.

La llegada de Cooper a territorio israelí constituye su primer viaje desde que asumió el mando de CENTCOM en julio, en reemplazo del general Michael Kurilla.

Fue recibido con honores en el cuartel Kirya, sede principal de las FDI en Tel Aviv, y encabezó una serie de encuentros con Zamir y otros mandos del ejército, donde analizaron el panorama de seguridad y las estrategias de colaboración militar.

Las delegaciones evaluaron el contexto regional, analizaron el escenario operativo y discutieron los planes a mediano plazo. Ambas partes manifestaron interés en fortalecer la colaboración en defensa, intercambio de información y gestión de crisis.

La seguridad regional fue el
La seguridad regional fue el tema central de la reunión entre Brad Cooper y Eyal Zamir, quienes exploraron estrategias de respuesta conjunta frente a riesgos emergentes

The Times of Israel consignó que la visita se enfocó en la profundización de la cooperación operativa y la preservación de la estabilidad en todos los frentes de Medio Oriente.

Durante la visita, Cooper recorrió las comunidades israelíes situadas junto a la frontera con Gaza, donde fue testigo directo de los daños que sufrió la población tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y el conflicto posterior. La preocupación por la seguridad en estas localidades fronterizas fue uno de los puntos analizados, junto con la situación humanitaria y la evolución de la ofensiva en la Franja de Gaza.

Además, la agenda incluyó una revisión de los avances logrados desde anteriores ejercicios conjuntos y operaciones bilaterales, especialmente en materia de defensa aérea, coordinación táctica y preparación ante escenarios de conflicto con actores estatales y no estatales de la región, según detalló The Jerusalem Post.

En Tel Aviv, las máximas
En Tel Aviv, las máximas autoridades militares de Estados Unidos e Israel debatieron iniciativas para fortalecer el flujo de información y la preparación operativa

Los desplazamientos masivos y la precariedad humanitaria han sido motivo de preocupación para organismos internacionales, en tanto que Estados Unidos ha continuado reafirmando en público su compromiso para salvaguardar la seguridad de Israel.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa israelí, en sus partes internos y comunicados públicos, resaltó la importancia de la interlocución con sus aliados estadounidenses en cada etapa de la campaña militar actual.

Israel destruyó un rascacielos en Ciudad de Gaza

El ejército israelí confirmó que destruyó un edificio de gran altura en el centro de Ciudad de Gaza, alegando que allí operaban estructuras de comando y vigilancia del grupo Hamas.

Según un comunicado difundido por las fuerzas armadas, el inmueble albergaba equipos de inteligencia, centros de observación y una infraestructura subterránea destinada a facilitar emboscadas y rutas de escape a los combatientes de Hamas.

El ejército israelí confirmó la
El ejército israelí confirmó la demolición de un rascacielos en el corazón de Ciudad de Gaza que, según reportes, era utilizado por Hamas para actividades militares (Reuters)

La operación se produce después de que el ejército afirmara haber tomado el 40% de la capital gazatí y que mantiene su objetivo de desplazar completamente a la población civil hacia el sur del enclave antes de avanzar en la ofensiva terrestre.

La ONU advirtió que la situación puede llevar a una catástrofe humanitaria, dado que más de un millón de personas se encuentran hacinadas en áreas cada vez más reducidas.

El ejército israelí sostiene que toma medidas para minimizar daños a civiles.

Una torre emblemática del centro de Gaza fue destruida tras ser identificada como punto estratégico de comando y control de Hamas, informó el ejército israelí

Las cifras difundidas por autoridades israelíes cifran en 25 el número de rehenes fallecidos de los 47 que continúan en manos de Hamas, mientras el grupo islamista ha planteado negociaciones condicionales a través de mediadores regionales.

(Con información de EFE)

Cavó por varias décadas y

Las autoridades portuguesas revelaron la

Al grito de "Khamenei asesino",

Miles de personas protestaron en

Un hombre se desmayó al
