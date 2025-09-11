Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Las fuerzas especiales de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania atacaron un buque multipropósito de la Flota rusa del Mar Negro en las inmediaciones de Novorossiysk, según informó el servicio de prensa de la Policía Estatal.

El objetivo fue un barco del Proyecto MPSV07, que, según la GUR, realizaba tareas de reconocimiento electrónico y patrullaje en los accesos a la bahía de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, donde Moscú mantiene parte de los restos de su flota. El ataque se llevó a cabo con un dron de combate ucraniano que impactó en la zona del puente de control, donde se ubican equipos de navegación y comunicación.

“Como resultado del ataque, los sistemas de inteligencia electrónica del buque ruso fueron destruidos, y el barco quedó inutilizable y enviado a costosas reparaciones”, indicó la GUR en su comunicado publicado este jueves. La agencia difundió imágenes en blanco y negro del dron impactando contra el navío.

El buque, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, entró en servicio en 2015. Ucrania sostiene que Rusia cuenta con cuatro naves de este tipo, aunque fuentes abiertas consultadas por el medio local Kyiv Independent mencionan cinco operativas y una sexta en construcción.

El Proyecto MPSV07 está equipado con sistemas de buceo, vehículos de operación remota, sonar de barrido lateral y equipos de inteligencia electrónica. Su potencia es de 4 megavatios y puede emplearse en labores de prospección del fondo marino.

El buque, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, entró en servicio en 2015 (AP)

El Spasatel Demidov, entregado en 2015 y registrado en Novorossiysk, es uno de los buques de esta clase. Según servicios de rastreo marítimo, su última posición conocida se registró hace 77 días en el mar de Barents, al norte de la península de Kola.

El ataque se enmarca en una serie de operaciones recientes de las fuerzas especiales ucranianas contra objetivos rusos en el Mar Negro y en la Crimea ocupada. El lunes, la GUR informó sobre la destrucción de dos estaciones de radar vinculadas al sistema de defensa aérea ruso en la península.

Según cifras difundidas por Kiev, los drones navales MAGURA habrían alcanzado 22 objetivos rusos, de los cuales 15 quedaron destruidos. Entre ellos, buques de guerra, embarcaciones de apoyo, dos helicópteros Mi-8 y dos cazas Su-30.

Ucrania afirma que, mediante ataques con drones y misiles, logró destruir o inutilizar un tercio de la Flota rusa del Mar Negro desde el inicio de la guerra a gran escala, incluyendo el buque de desembarco Caesar Kunikov, el patrullero Sergei Kotov, la corbeta de misiles Ivanovets y varias lanchas de desembarco de alta velocidad.

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió el miércoles la creación de un escudo aéreo europeo tras los episodios recientes en los que Polonia detectó múltiples incursiones en su espacio aéreo durante la noche previa, poniendo en alerta a las defensas antiaéreas polacas y de la OTAN.

De acuerdo con mensajes difundidos en X y Telegram, el mandatario ucraniano relató que mantuvo conversaciones con el primer ministro polaco, Donald Tusk, así como con los jefes de Gobierno del Reino Unido, Keir Starmer, de Italia, Giorgia Meloni, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En esas comunicaciones, Zelensky exhortó a “trabajar en un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa”.

En su mensaje, recalcó la necesidad de que los países europeos “respondan juntos a todos los retos actuales y estén preparados para las amenazas que puedan afectar a todos los europeos en el futuro”. La solicitud de una “respuesta apropiada” para Rusia llega tras la incursión de drones rusos en el territorio polaco —un hecho que, según Zelensky, resulta inédito desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.