Mundo

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia

Guardar

Las fuerzas especiales de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania atacaron un buque multipropósito de la Flota rusa del Mar Negro en las inmediaciones de Novorossiysk, según informó el servicio de prensa de la Policía Estatal.

El objetivo fue un barco del Proyecto MPSV07, que, según la GUR, realizaba tareas de reconocimiento electrónico y patrullaje en los accesos a la bahía de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, donde Moscú mantiene parte de los restos de su flota. El ataque se llevó a cabo con un dron de combate ucraniano que impactó en la zona del puente de control, donde se ubican equipos de navegación y comunicación.

Como resultado del ataque, los sistemas de inteligencia electrónica del buque ruso fueron destruidos, y el barco quedó inutilizable y enviado a costosas reparaciones”, indicó la GUR en su comunicado publicado este jueves. La agencia difundió imágenes en blanco y negro del dron impactando contra el navío.

El buque, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, entró en servicio en 2015. Ucrania sostiene que Rusia cuenta con cuatro naves de este tipo, aunque fuentes abiertas consultadas por el medio local Kyiv Independent mencionan cinco operativas y una sexta en construcción.

El Proyecto MPSV07 está equipado con sistemas de buceo, vehículos de operación remota, sonar de barrido lateral y equipos de inteligencia electrónica. Su potencia es de 4 megavatios y puede emplearse en labores de prospección del fondo marino.

El buque, con un costo
El buque, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, entró en servicio en 2015 (AP)

El Spasatel Demidov, entregado en 2015 y registrado en Novorossiysk, es uno de los buques de esta clase. Según servicios de rastreo marítimo, su última posición conocida se registró hace 77 días en el mar de Barents, al norte de la península de Kola.

El ataque se enmarca en una serie de operaciones recientes de las fuerzas especiales ucranianas contra objetivos rusos en el Mar Negro y en la Crimea ocupada. El lunes, la GUR informó sobre la destrucción de dos estaciones de radar vinculadas al sistema de defensa aérea ruso en la península.

Según cifras difundidas por Kiev, los drones navales MAGURA habrían alcanzado 22 objetivos rusos, de los cuales 15 quedaron destruidos. Entre ellos, buques de guerra, embarcaciones de apoyo, dos helicópteros Mi-8 y dos cazas Su-30.

Ucrania afirma que, mediante ataques con drones y misiles, logró destruir o inutilizar un tercio de la Flota rusa del Mar Negro desde el inicio de la guerra a gran escala, incluyendo el buque de desembarco Caesar Kunikov, el patrullero Sergei Kotov, la corbeta de misiles Ivanovets y varias lanchas de desembarco de alta velocidad.

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió el miércoles la creación de un escudo aéreo europeo tras los episodios recientes en los que Polonia detectó múltiples incursiones en su espacio aéreo durante la noche previa, poniendo en alerta a las defensas antiaéreas polacas y de la OTAN.

De acuerdo con mensajes difundidos en X y Telegram, el mandatario ucraniano relató que mantuvo conversaciones con el primer ministro polaco, Donald Tusk, así como con los jefes de Gobierno del Reino Unido, Keir Starmer, de Italia, Giorgia Meloni, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En esas comunicaciones, Zelensky exhortó a “trabajar en un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa”.

En su mensaje, recalcó la necesidad de que los países europeos “respondan juntos a todos los retos actuales y estén preparados para las amenazas que puedan afectar a todos los europeos en el futuro”. La solicitud de una “respuesta apropiada” para Rusia llega tras la incursión de drones rusos en el territorio polaco —un hecho que, según Zelensky, resulta inédito desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Temas Relacionados

UcraniaGuerra Rusia UcraniaKievKrasnodarMar NegroVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El secretario general de la ONU elogió el acuerdo de Irán con el OIEA y destacó su importancia para la cooperación nuclear

El diálogo diplomático se reactivó en El Cairo tras meses de tensión e incertidumbre por la suspensión de inspecciones internacionales a instalaciones clave

El secretario general de la

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Según analistas, Corea del Norte busca reforzar la obediencia ciega al líder y hacer creer a la población que no mueren por Moscú, sino por defender su propia patria

Propaganda sin límites: el régimen

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

El presidente ucraniano instó a la OTAN y a los líderes europeos a coordinar un sistema conjunto de defensa aérea para proteger el continente frente a ataques de Rusia. La propuesta incluye interceptar drones y misiles desde territorio aliado

Zelensky exigió un “escudo aéreo

Túnez prometió investigar el segundo ataque contra la flotilla Sumud, que postergó su salida hacia Gaza

La concentración de voluntarios internacionales y la llegada de delegaciones europeas al puerto de Sidi Bou Said transformaron la salida de la expedición en un evento multitudinario

Túnez prometió investigar el segundo

Inundaciones en Indonesia: al menos 15 muertos y seis desaparecidos tras intensas lluvias

Las fuertes precipitaciones provocaron derrumbes y pérdida de viviendas en dos provincias de Indonesia, según fuentes oficiales, que mantienen la alerta mientras siguen los operativos de rescate

Inundaciones en Indonesia: al menos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka del 10 de

La Tinka del 10 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Medellín este 11 de septiembre

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

Clima: las temperaturas que predominarán este 11 de septiembre en Cartagena de Indias

Temperaturas en Barranquilla: prepárate antes de salir de casa

INFOBAE AMÉRICA
Filipinas rechazó el plan del

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

Albares descarta un posible choque con EEUU por las medidas contra Israel y defiende que "es una decisión soberana"

Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

Díaz, a Junts, tras su rechazo a las 37,5 horas: "Yo tengo límites y no voy a entregar mi país"

Organizaciones sociales celebrarán en el Congreso una conferencia para repensar el modelo económico actual

ENTRETENIMIENTO

El Vaticano se prepara para

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955