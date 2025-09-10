El Banco Mundial advierte sobre la crisis de habilidades e impulsa una reforma educativa mundial

El Banco Mundial destaca la urgencia de invertir en capital humano para reducir las brechas de ingresos entre países

El Banco Mundial presentó un plan estratégico para transformar la educación global y enfrentar la crisis de habilidades que limita la empleabilidad y el desarrollo económico.

Según la institución, el 70% de los niños en países de ingresos bajos y medios no logra leer ni comprender un párrafo a los 10 años. Esta brecha reduce oportunidades futuras y representa una amenaza para el crecimiento de las economías. El organismo destaca que la educación es la vía más segura para salir de la pobreza, e invertir en capital humano resulta esencial para reducir las diferencias de ingresos entre países.

La institución señala que la crisis de habilidades tiene raíces profundas y consecuencias de largo alcance. Casi el 40% de los niños de entre tres y seis años no accede a educación preescolar, una etapa clave para el desarrollo de competencias cognitivas y emocionales. El avance tecnológico y los cambios demográficos también transforman el mercado laboral. Se estima que, hacia 2030, el 60% de los trabajadores necesitará recapacitarse para adaptarse a las nuevas exigencias del empleo.

El Banco Mundial enfatiza que cada año adicional de escolaridad incrementa los ingresos futuros en aproximadamente un 10%. Además, la educación y la salud explican la mitad de la diferencia de ingresos per cápita entre países.

Plan estratégico para educación y empleo

Ante este escenario, el Banco Mundial delineó un plan de acción con cuatro ejes para fortalecer los sistemas educativos y preparar a las personas para los trabajos del futuro.

El primer eje propone reforzar el aprendizaje temprano y sentar bases sólidas desde la infancia. El segundo prioriza mantener a los estudiantes en la escuela y asegurar que aprendan, con apoyo a docentes, uso de tecnología adaptativa e incentivos. El tercer eje promueve el desarrollo de habilidades relevantes para el empleo, mediante alianzas con el sector productivo e integración de formación práctica y programas alineados con el mercado laboral. El cuarto facilita la transición al mundo laboral con servicios de intermediación, programas de recapacitación para adultos y fomento del emprendimiento.

Cada año adicional de escolaridad incrementa de manera significativa los ingresos futuros de los trabajadores. Foto: Andina

El sector privado, y especialmente la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo del Banco Mundial, cumplen un papel central. La IFC impulsa inversiones en soluciones tecnológicas educativas que mejoran el acceso y los resultados de aprendizaje. Además, colabora con instituciones de educación superior para aumentar la empleabilidad y lidera programas de capacitación dinámica en alianza con la industria con experiencia práctica, certificaciones y herramientas que facilitan la movilidad laboral. La colaboración público-privada se considera clave para ampliar la formación profesional continua tanto para jóvenes como para adultos.

Ejemplos de programas exitosos y financiamiento innovador

El plan estratégico se apoya en la expansión de iniciativas exitosas en distintas regiones. En Bangladesh, un programa facilitó capacitación y orientación a 280.000 jóvenes, ayudando a su ingreso en empleos remunerados. En África, el programa Centros de Excelencia en Educación Superior (ACE) creó 81 centros en 50 universidades de 20 países, cubriendo brechas en ciencia, tecnología, agricultura, salud y medio ambiente. Tras diez años, este programa fortaleció la oferta de posgrado e investigación aplicada en el continente.

En América Latina, la IFC colaboró con Santo Tomás, una de las principales instituciones privadas de educación de Chile, para desarrollar un modelo de orientación profesional adaptado a estudiantes universitarios, técnicos y vocacionales. Esta iniciativa mejoró el acceso a la educación superior, las tasas de graduación y la empleabilidad, así como las oportunidades para mujeres, personas de bajos ingresos y padres trabajadores.

La educación preescolar es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional

El Banco Mundial subraya la importancia de medir resultados y orientar el financiamiento hacia metas concretas. Para lograrlo, insiste en invertir en recolección de datos y aprovechar tecnología digital e inteligencia artificial, herramientas que permiten ampliar el acceso y evaluar el desempeño. El plan incluye la alfabetización digital y mediática, y la promoción de mecanismos de financiamiento novedosos, como los canjes de deuda por desarrollo. Un ejemplo es el canje reciente de deuda en Costa de Marfil, liberando recursos para fortalecer la educación en ese país.

La visión de futuro del Banco Mundial apuesta por intervenciones ágiles, basadas en evidencia y de gran escala, mediante la cooperación con gobiernos, sector privado y otros socios. La organización sostiene que la preparación para el empleo comienza en la infancia y requiere aprendizaje permanente, reafirmando su compromiso de diseñar soluciones inteligentes y ampliar el acceso a una educación de calidad para construir un futuro más justo y prometedor.