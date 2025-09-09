Mundo

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

Von der Leyen sostuvo una conversación con el vicepresidente de EEUU para debatir la necesidad de una acción coordinada que imponga presión sobre Rusia mientras trabaja en el 19º paquete de sanciones

Guardar
El presidente ruso, Vladimir Putin.
El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha apostado este martes por establecer sanciones coordinadas a escala internacional para ejercer “más fuerza” contra Rusia en su guerra de agresión a Ucrania.

“Si las sanciones se coordinan a escala internacional, tienen mucha más fuerza que si actuamos por nuestra cuenta”, ha aseverado la jefa de la diplomacia europea en su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Así lo ha indicado Kallas cuatro días después de la llamada entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para debatir la necesidad de una acción coordinada para mantener la presión sobre Rusia, al tiempo que la UE trabaja en el 19º paquete de sanciones.

La Alta Representante de la
La Alta Representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. REUTERS/Yves Herman

Por otro lado, la Alta Representante ha elogiado también los avances de Ucrania en relación al proceso de adhesión, ya que “ha demostrado que, incluso en un país devastado por la guerra, se puede avanzar para cumplir con las exigencias de la Unión Europea”.

En la misma línea, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha destacado que Kiev “ha avanzado de manera constante en sus reformas”, lo que hace a Rusia “temer las aspiraciones europeas de Ucrania”. “Por eso nuestra respuesta debe ser firme y unida”, ha remachado.

Por su parte, el jefe de gabinete del presidente ucraniano,Volodímir Zelensky, mantuvo este lunes una conversación con el secretario de Estado estadounidense,Marco Rubio, en la que abordaron los recientes ataques rusos contra objetivos en Ucrania. Durante el intercambio, informó que un edificio gubernamental alcanzado el domingo fue atacado con un misil balístico ruso.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Inquam Photos/George Calin vía REUTERS

El jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, señaló en Telegram que también discutieron la ayuda militar estadounidense, las garantías de seguridad para Ucrania —en negociación con los aliados de Kiev— y la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia.

“Le informé sobre los constantes ataques rusos contra nuestras ciudades y edificios residenciales, realizados con drones y misiles”, escribió Yermak. “Están matando a civiles, incluidos niños, y destruyendo nuestra infraestructura. Por primera vez, el enemigo atacó un edificio gubernamental con un misil balístico Iskander”.

En una publicación separada, Yermak informó que había sostenido una videoconferencia con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Explicó que la reunión daba continuidad a la celebrada en París la semana pasada con los aliados de la llamada Coalición de la Voluntad, y subrayó que “es necesario un mayor fortalecimiento de las posiciones de Ucrania para enfrentar la agresión rusa”.

Andriy Yermak, jefe de la
Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania. REUTERS/Kylie Cooper

Por otro lado, el principal responsable de sanciones de la Unión Europea se reunió en Washington con un equipo de expertos para debatir lo que podrían ser las primeras medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

El domingo, tras el mayor ataque aéreo de la guerra, que incendió un edificio gubernamental en Kiev, Trump declaró que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

UESancionesGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

El primer ministro Donald Tusk anunció el cierre provisional de todos los pasos fronterizos desde la medianoche del jueves debido a los ejercicios “Zapad-2025” que involucrarán hasta 30.000 tropas ruso-bielorrusas

Infobae

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Las imágenes revelan severos daños estructurales causados al edificio mientras los líderes terroristas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza con Israel

Así quedó la vivienda en

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

Hasta el momento se desconoce con exactitud si los delegados para las negociaciones sobrevivieron a la operación

Qatar condenó el ataque contra

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

El ataque dejó seis víctimas fatales y decenas de heridos, mientras las autoridades israelíes investigan el trasfondo y la respuesta ante el atentado

El brazo armado de Hamas

Netanyahu habló sobre el ataque a los negociadores de Hamas: “Israel lo inició, lo ejecutó y asume toda la responsabilidad”

Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”. Aún no está claro el resultado

Netanyahu habló sobre el ataque
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Argentina, con la expectativa

La Argentina, con la expectativa de empleo más baja del mundo: qué sectores muestran señales de repunte y cuáles no

Diego Guauque confirmó que el cadáver Fredy Calvache será repatriado y reveló la fecha: “Se tiene organizada una caravana”

Influenciadora lanzó canción inspirada en video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “Ya no es Brandon, ahora es blando”

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Sheinbaum revela que pidió a Marco Rubio una posible extradición de personajes involucrados en el caso Ayotzinapa

INFOBAE AMÉRICA
Así quedó la vivienda en

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

Guterres critica el ataque israelí sobre Doha: "Es una flagrante violación de la soberanía de Qatar"

El Círculo de Bellas Artes pide parar la "matanza" en Gaza en la nueva temporada que acentúa su papel como "casa Europa"

Bruselas asigna a España 1.000 millones de los 150.000 millones en préstamos para Defensa

ENTRETENIMIENTO

Cómo una lesión llevó a

Cómo una lesión llevó a Julianne Moore a repensar sus hábitos saludables

Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado en Los Ángeles

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Norman Reedus y el costo de interpretar a Daryl Dixon en The Walking Dead: “Consumió las 24 horas de cada día de mi vida durante 15 años”