La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha apostado este martes por establecer sanciones coordinadas a escala internacional para ejercer “más fuerza” contra Rusia en su guerra de agresión a Ucrania.

“Si las sanciones se coordinan a escala internacional, tienen mucha más fuerza que si actuamos por nuestra cuenta”, ha aseverado la jefa de la diplomacia europea en su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Así lo ha indicado Kallas cuatro días después de la llamada entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para debatir la necesidad de una acción coordinada para mantener la presión sobre Rusia, al tiempo que la UE trabaja en el 19º paquete de sanciones.

La Alta Representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. REUTERS/Yves Herman

Por otro lado, la Alta Representante ha elogiado también los avances de Ucrania en relación al proceso de adhesión, ya que “ha demostrado que, incluso en un país devastado por la guerra, se puede avanzar para cumplir con las exigencias de la Unión Europea”.

En la misma línea, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha destacado que Kiev “ha avanzado de manera constante en sus reformas”, lo que hace a Rusia “temer las aspiraciones europeas de Ucrania”. “Por eso nuestra respuesta debe ser firme y unida”, ha remachado.

Por su parte, el jefe de gabinete del presidente ucraniano,Volodímir Zelensky, mantuvo este lunes una conversación con el secretario de Estado estadounidense,Marco Rubio, en la que abordaron los recientes ataques rusos contra objetivos en Ucrania. Durante el intercambio, informó que un edificio gubernamental alcanzado el domingo fue atacado con un misil balístico ruso.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Inquam Photos/George Calin vía REUTERS

El jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, señaló en Telegram que también discutieron la ayuda militar estadounidense, las garantías de seguridad para Ucrania —en negociación con los aliados de Kiev— y la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia.

“Le informé sobre los constantes ataques rusos contra nuestras ciudades y edificios residenciales, realizados con drones y misiles”, escribió Yermak. “Están matando a civiles, incluidos niños, y destruyendo nuestra infraestructura. Por primera vez, el enemigo atacó un edificio gubernamental con un misil balístico Iskander”.

En una publicación separada, Yermak informó que había sostenido una videoconferencia con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Explicó que la reunión daba continuidad a la celebrada en París la semana pasada con los aliados de la llamada Coalición de la Voluntad, y subrayó que “es necesario un mayor fortalecimiento de las posiciones de Ucrania para enfrentar la agresión rusa”.

Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania. REUTERS/Kylie Cooper

Por otro lado, el principal responsable de sanciones de la Unión Europea se reunió en Washington con un equipo de expertos para debatir lo que podrían ser las primeras medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

El domingo, tras el mayor ataque aéreo de la guerra, que incendió un edificio gubernamental en Kiev, Trump declaró que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones.

(Con información de Europa Press)