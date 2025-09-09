Mundo

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Las Fuerza Aérea israelí realizó una operación contra dirigentes del grupo terrorista en la capital de Qatar. Netanyahu dijo que fue una respuesta al atentado del lunes en una estación de autobuses de Jerusalén

Guardar
Así fue el momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Un video registrado por una cámara de seguridad mostró los instantes previos y posteriores al ataque llevado a cabo por Israel en Qatar contra altos mandos de Hamas. En las imágenes se observa la secuencia del momento en que los explosivos impactan en la vivienda dónde se encontraban reunidos.

Según la información oficial, la operación se centró en los principales líderes de Hamas, a quienes se responsabiliza de la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre, así como de la conducción de la guerra contra el Estado de Israel. La ofensiva, ejecutada con el apoyo de la Fuerza Aérea, empleó armamento de precisión y se basó en inteligencia adicional para reducir el riesgo de víctimas entre la población civil.

Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. Los líderes de Hamas que fueron blanco de la operación han estado al frente de las actividades de la organización durante años, según la versión oficial.

Un edificio dañado, tras un
Un edificio dañado, tras un ataque israelí contra dirigentes de Hamás, en Doha, Qatar. 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Hasta el momento no se confirmaron víctimas.

Israel se atribuyó el ataque

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió este martes la “responsabilidad total” del ataque de Israel en Qatar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

Confirmación de Netanyahu.
Confirmación de Netanyahu.

Netanyahu, dijo que ordenó los ataques, luego de un tiroteo mortal en Jerusalén un día antes reivindicado por el grupo militante palestino.

“Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se preparen para la posibilidad de atacar a los líderes de Hamas”, dijo una declaración conjunta de Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Hamas se atribuye el ataque a Jerusalén

Las Brigadas Ezzedine al-Qassam publicaron una declaración en Telegram que decía: “Las Brigadas Al-Qassam anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar ayer (lunes) por la mañana... cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén”.

Personal de emergencia trabaja en
Personal de emergencia trabaja en el lugar donde se produjo un presunto ataque a tiros en las afueras de Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Asimismo, ha recalcado que fue “una operación cualitativa” que “pilló por sorpresa” a las fuerzas de seguridad israelíes. “Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen”, ha agregado.

Subrayamos el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo. Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara”, ha esgrimido, al tiempo que ha afirmado que “la guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (palestino) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia”.

Temas Relacionados

IsraelQatarataqueHamasbombardeo

Últimas Noticias

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

El movimiento dijo que Al-Hayya y otros líderes no fueron alcanzados durante la reunión sobre el alto el fuego, aunque reconoció la muerte del hijo del negociador principal y de un asesor cercano

El grupo terrorista Hamas aseguró

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

Funcionarios de las FDI informaron que el ataque en Doha estaba dirigido contra altos líderes del grupo terrorista, incluyendo a su jefe en Gaza exiliado y principal negociador

Quién es Khalil Al-Hayya, la

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

El primer ministro Donald Tusk anunció el cierre provisional de todos los pasos fronterizos desde la medianoche del jueves debido a los ejercicios “Zapad-2025” que involucrarán hasta 30.000 tropas ruso-bielorrusas

Polonia cerrará la frontera con

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Las imágenes revelan severos daños estructurales causados al edificio mientras los líderes terroristas discutían una propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza con Israel

Así quedó la vivienda en

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

Hasta el momento se desconoce con exactitud si los delegados para las negociaciones sobrevivieron a la operación

Qatar condenó el ataque contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Isabella Ladera habría filtrado el

Isabella Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

Este 8 y 9 de septiembre son días no laborables por celebración cívica: Solo en una ciudad

Sube a 55 heridos y 10 muertos la cifra de afectados tras accidente entre autobús y tren en Atlacomulco, Edomex

Degollaban a víctimas para sus altares: cae “El Santero” con dos cómplices en Tijuana, ligados a tres homicidios

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Khalil Al-Hayya, la

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

Suspendido el juicio en Toledo contra 6 acusados de explotar sexualmente a siete personas llegadas desde Colombia

El 22 Festival de Cine Europeo homenajeará a Costa-Gavras y recuperará la lectura de nominaciones de los EFA

Errejón pide a la Audiencia de Madrid que ordene investigar a Mouliaá por "conducta intimidatoria" a una testigo

La Autoridad Palestina condena el "brutal" bombardeo de Israel contra la capital de Qatar

ENTRETENIMIENTO

Úrsula Corberó y el Chino

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que espera su primer hijo: “Esto no es IA”

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

El polémico comentario de Catherine Zeta-Jones sobre un fanático menor de edad que ha generado revuelo en redes sociales

Charlie Sheen reveló por qué lleva casi diez años sin relaciones sexuales

Furor por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: las celebridades que ofrecieron sus servicios para ser parte del evento