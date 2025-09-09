El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

Rachel Reeves. REUTERS/Toby Melville

Rachel Reeves, la Canciller de Hacienda del Reino Unido, calificó de “irresponsable” la sugerencia del Partido Conservador de que el país podría requerir un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), según declaraciones realizadas en la Cámara de los Comunes este martes.

La respuesta de Reeves se produjo después de que Kemi Badenoch, líder de los conservadores, expresara en una entrevista con la BBC su preocupación de que el Reino Unido tuviera que acudir “con la gorra en mano” al FMI para solicitar ayuda financiera. “No es serio y es irresponsable”, afirmó Reeves desde el Parlamento. “Lo único que necesita un rescate es el Partido Conservador por su liderazgo fallido”.

La hipótesis de un rescate del FMI remite a los años 70, cuando el entonces primer ministro laborista James Callaghan gestionó un préstamo de 3.900 millones de dólares para sostener la libra esterlina. Políticos opositores suelen recurrir a esta comparación para cuestionar la gestión económica del Partido Laborista, aunque las condiciones actuales distan de las existentes hace cinco décadas.

Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics, estimó que la comparación con el rescate de 1976 está “sobredimensionada”. “El FMI no interviene en países que pueden financiarse en su propia moneda y retienen la confianza de los inversores”, indicó Shearing, quien además explicó que el FMI suele actuar ante déficits fiscales y de balanza de pagos crónicos o cuando los sistemas bancarios colapsan ante deudas externas impagables. “Por todos sus problemas fiscales, el Reino Unido no se encuentra en esa categoría”.

Reeves acusó a Badenoch de “desprestigiar” al país y buscar notoriedad mediática con sus declaraciones. La semana pasada, la canciller declaró a la BBC que la hipótesis de un rescate del FMI “no es aceptada por economistas serios”. Badenoch había señalado el elevado coste del endeudamiento británico y cuestionado el plan de Keir Starmer para impulsar el crecimiento económico.

Rachel Reeves. REUTERS/Toby Melville/Pool

El rendimiento de los bonos británicos a 30 años alcanzó la semana pasada un máximo del 5,748%, el nivel más alto desde 1998, aunque después descendió hasta situarse en 5,47% como parte de una recuperación global de los mercados de bonos.

Badenoch insistió en la posibilidad de necesitar un rescate si “las malas decisiones” del gobierno actuales llevan a una crisis: “Muchos de los indicadores apuntan en esa dirección”, aseguró.

Por otro lado, el vicepresidente del Partido Reformista, Richard Tice, subrayó que “las posibilidades de atravesar esta legislatura sin algún tipo de drama financiero son remotas”.

Estas opiniones se sumaron a las advertencias de Andrew Sentance, exmiembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, quien escribió en The Sun que el Reino Unido podría estar “encaminándose hacia alguna forma de crisis económica y financiera” y que “podríamos llegar a necesitar nuestro propio rescate del FMI”. A ello se añadió la voz de Jagjit Chadha, exdirector del National Institute of Economic and Social Research, quien manifestó en The Telegraph que es posible imaginar este escenario.

Sin embargo, otros economistas han restado importancia a la amenaza y subrayan que problemas similares afectan a los mercados de economías desarrolladas, mientras persiste la demanda de deuda británica en subastas recientes.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió la semana pasada sobre el “peligro de centrarse excesivamente” en los bonos a largo plazo. Apuntó a que la Oficina de Gestión de la Deuda (DMO) ha modificado su estrategia, emitiendo más deuda a corto plazo para adaptarse a la caída estructural de la demanda de bonos a largo plazo. La DMO prevé emitir menos de 30.000 millones de libras (41.000 millones de dólares) en deuda a largo plazo durante 2025-26, lo que representa el 10% del total planificado—a la mitad de lo emitido en el último ejercicio fiscal.

Reino Unido continúa enfrentando el debate político y económico sobre sus perspectivas fiscales, mientras las autoridades insisten en que el país mantiene la confianza de los mercados y la viabilidad para financiarse sin recurrir al FMI.

(Con información de Bloomberg)