Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

La Flotilla Global Sumud (GSF) para Gaza informó el lunes que uno de sus barcos principales fue alcanzado por un dron en un puerto de Túnez, aunque los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo.

El Ministerio del Interior de Túnez afirmó que las informaciones sobre el impacto de un dron contra un barco en el puerto de Sidi Bou Said “carecen de fundamento” y que el incendio se produjo en el propio barco.

El barco, con bandera portuguesa, que transportaba al comité directivo de la flotilla, sufrió daños por el fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo cubierta, según informó la GSF en un comunicado.

La flotilla es una iniciativa internacional que busca romper el bloqueo naval de Israel y entregar ayuda humanitaria a la guerra devastada Gaza utilizando barcos civiles apoyados por delegaciones de 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la política portuguesa de izquierda Mariana Mortagua.

Un video publicado por la GSF en X mostraba el momento en que “el Barco Family fue alcanzado desde arriba”, captando un objeto volador luminoso que impactaba contra el barco y del que salía humo poco después.

Reuters pudo confirmar el barco por las características del exterior del mismo, que coinciden con los archivos y las imágenes de Reuters. Reuters pudo localizar las imágenes en sitios web de seguimiento de barcos. Reuters pudo confirmar la fecha de las imágenes con el portavoz de la Flotilla Global Sumud, Wael Nawar.

Nawar también dijo a Reuters que la diferencia en la marca de tiempo que se veía en las imágenes se debía probablemente a que la cámara estaba instalada en España, que tiene una hora más que Túnez.

Tras el ataque, decenas de personas se reunieron frente al puerto de Sidi Bou Said, donde se encontraban los barcos de la flotilla en el momento del incidente, ondeando banderas palestinas y coreando “Palestina libre”, según un testigo de Reuters.

Israel ha impuesto un bloqueo naval al enclave costero desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007, con el objetivo de impedir que las armas lleguen al grupo militante.

El bloqueo se ha mantenido durante la guerra actual, que comenzó cuando Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando unos 250 rehenes, según datos israelíes.

El posterior ataque militar de Israel contra Hamas ha causado la muerte de más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que un observatorio mundial del hambre ha afirmado que parte del enclave sufre una hambruna.

Israel cerró Gaza por tierra a principios de marzo, sin permitir la entrada de suministros durante tres meses y provocando una escasez generalizada de alimentos. Ha afirmado que Hamás estaba desviando la ayuda.

En junio, las fuerzas navales israelíes abordaron y confiscaron un yate con bandera británica en el que viajaba Thunberg, entre otros. Israel desestimó el barco de ayuda como una maniobra propagandística en apoyo de Hamas.

La activista sueca Greta Thunberg llega al puerto de Sidi Bou Said, Túnez, como parte de la Flotilla Global Sumud (REUTERS/Jihed Abidellaoui)

La GSF también afirmó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el ataque con drones y que sus resultados se darían a conocer una vez estuvieran disponibles.

“Los actos de agresión destinados a intimidarnos y descarrilar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica de romper el asedio de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución", afirmó la GSF.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que se encontraba en el puerto, declaró a Reuters: “No sabemos quién llevó a cabo el ataque, pero no nos sorprendería que fuera Israel. Si se confirma, se trata de un ataque contra la soberanía tunecina”.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Israel.

(Con información de Reuters)