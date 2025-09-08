Mundo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

La operación de la compañía de Elon Musk incluye la adquisición de los espectros AWS-4 y H-Block a la estadounidense EchoStar

La empresa espacial SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció la compra de un paquete de espectros de frecuencias a la estadounidense EchoStar por 17.000 millones de dólares (14.486 millones de euros). La operación se financiará a partes iguales en efectivo y acciones de SpaceX, según informaron ambas compañías este lunes.

El acuerdo contempla la adquisición de licencias para los espectros AWS-4 y H-Block por la suma pactada. Además, SpaceX financiará hasta noviembre de 2027 los intereses de la deuda de EchoStar, con un aporte adicional de 2.000 millones de dólares (1.704 millones de euros) en efectivo.

Asimismo, se firmará un acuerdo comercial a largo plazo que permitirá a los suscriptores de Boost Mobile, filial de EchoStar, acceder al servicio “Starlink Direct to Cell”.

Este servicio permite a los usuarios conectarse a la red Starlink directamente desde un teléfono inteligente compatible, sin necesidad de terminales adicionales. SpaceX lanzó sus primeros satélites con esta capacidad a inicios de 2024 y ya cuenta con 600 satélites operativos, dentro de una constelación de 8.000.

Este sistema está basado en una red de satélites que orbitan a baja altitud (aproximadamente 550 km sobre la Tierra), lo que le permite ofrecer una conexión más rápida y con menor latencia que los tradicionales satélites geoestacionarios que se encuentran a 35,786 km de distancia.

Actualmente, los clientes pueden enviar SMS y mensajes de alerta, y desde este año acceden también a aplicaciones, redes sociales y plataformas de mensajería en zonas remotas. Para expandir su alcance, SpaceX se ha asociado con diez operadores de América del Norte y del Sur, Australia, Japón, Suiza y Ucrania.

“Esta operación [...] permite combinar el espectro AWS-4 y H-Block de EchoStar con las capacidades de lanzamiento de cohetes y satélites de SpaceX para hacer realidad la visión de la transmisión directa a teléfonos móviles de una forma más innovadora, económica y rápida para los consumidores de todo el mundo”, destacó Hamid Akhavan, presidente y consejero delegado de EchoStar.

Por su parte, Gwynne Shotwell, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, afirmó: “Estamos muy contentos de realizar esta transacción con EchoStar, ya que nos permitirá avanzar en nuestra misión de acabar con las zonas sin cobertura móvil en todo el mundo”.

El anuncio impulsó las acciones de EchoStar, que registraron una subida del 22% en las operaciones electrónicas previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, alcanzando los 82 dólares alrededor de las 12H00 GMT.

(Con información de AFP/Europa Press)

