Mundo

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Andriy Yermak informó al secretario de Estado estadounidense sobre el uso de un misil balístico ruso en el bombardeo que dejó dos muertos y una veintena de heridos

El jefe de la Oficina
El jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak. (REUTERS/Kylie Cooper)

El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuvo este lunes una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que abordaron los recientes ataques rusos contra objetivos en Ucrania. Durante el intercambio, informó que un edificio gubernamental alcanzado el domingo fue atacado con un misil balístico ruso.

El jefe de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak, señaló en Telegram que también discutieron la ayuda militar estadounidense, las garantías de seguridad para Ucrania —en negociación con los aliados de Kiev— y la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia.

“Le informé sobre los constantes ataques rusos contra nuestras ciudades y edificios residenciales, realizados con drones y misiles”, escribió Yermak. “Están matando a civiles, incluidos niños, y destruyendo nuestra infraestructura. Por primera vez, el enemigo atacó un edificio gubernamental con un misil balístico Iskander”.

En una publicación separada, Yermak informó que había sostenido una videoconferencia con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Explicó que la reunión daba continuidad a la celebrada en París la semana pasada con los aliados de la llamada Coalición de la Voluntad, y subrayó que “es necesario un mayor fortalecimiento de las posiciones de Ucrania para enfrentar la agresión rusa”.

Foto difundida por el Servicio
Foto difundida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, que muestra humo saliendo de la sede del Gabinete de Ministros tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 7 de septiembre del 2025. (Servicio de Emergencias de Ucrania via AP)

Por otro lado, el principal responsable de sanciones de la Unión Europea se reunió en Washington con un equipo de expertos para debatir lo que podrían ser las primeras medidas transatlánticas coordinadas contra Rusia desde el regreso de Donald Trump a la presidencia.

El domingo, tras el mayor ataque aéreo de la guerra, que incendió un edificio gubernamental en Kiev, Trump declaró que estaba listo para pasar a una segunda fase de restricciones.

Condena de la ONU

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó “enérgicamente” este lunes el ataque perpetrado en la víspera por el Ejército ruso contra un edificio gubernamental en Kiev, al que calificó como una “nueva escalada del conflicto”.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres advirtió que los ataques contra la población civil y contra infraestructuras gubernamentales violan el Derecho Internacional Humanitario: “Son inaceptables y deben cesar de inmediato”.

El secretario general de Naciones
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. (REUTERS/Brendan McDermid)

Asimismo, reiteró su llamamiento a un alto el fuego “total, inmediato e incondicional como primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania, que defienda plenamente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.

El ataque, realizado con misiles rusos el domingo, dejó al menos dos personas muertas y cerca de una veintena de heridos, además de provocar un incendio en la sede del Gobierno en Kiev. Se trata del primer ataque de este tipo contra una instalación gubernamental desde el inicio de la invasión rusa, ordenada por Vladímir Putin en febrero de 2022.

(Con información de EFE)

