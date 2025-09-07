Mundo

El grupo terrorista Yihad Islámica lanzó dos cohetes desde Gaza contra Israel

Los proyectiles activaron las sirenas de alerta en Netivot y comunidades cercanas, aunque uno fue interceptado y el otro impactó en zona despejada sin causar víctimas. Es el primer ataque a esta ciudad en varios meses

Israel denunció un ataque desde
Israel denunció un ataque desde el centro de Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Israel denunció el ataque de dos proyectiles lanzados en la mañana del domingo desde la Franja de Gaza. Horas más tarde, la organización terrorista de la Yihad Islámica, un movimiento aliado de Hamas, reivindicó los lanzamientos que encendieron las sirenas de alerta en la ciudad de Netivot y en comunidades cercanas al sur del país.

Hemos atacado la colonia con dos cohetes en respuesta a los crímenes cometidos por el enemigo sionista contra nuestro pueblo”, indicó en un comunicado el brazo armado. El Servicio Nacional de Emergencias de Israel, por su parte, señaló que no hay informes de heridos ni de daños materiales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la situación a través de un comunicado oficial en su cuenta de Facebook: “Tras las sirenas de alerta en la región de Netivot y en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí”.

Según la información proporcionada, uno de los artefactos fue interceptado por el sistema defensivo y el otro impactó en una “zona despejada” sin causar víctimas ni daños reportados.

Israel no descansa y busca
Israel no descansa y busca ponerle fin al terrorismo de Hamas (REUTERS/Amir Cohen)

Esta acción marca la primera vez en varios meses que disparos provenientes de Gaza amenazan a Netivot, ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes a tan solo 10 km. del territorio palestino.

El Ejército israelí anunció esta semana un avance en los combates en torno a Ciudad de Gaza y detalló que el objetivo de la operación consiste en conquistar plenamente la urbe, derrotar al grupo terrorista Hamas y liberar a los rehenes capturados el 7 de octubre de 2023. En ese sentido, ayer el Ejército confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en Ciudad de Gaza asegurando que era utilizado por Hamas el grupo terrorista.

“Terroristas de Hamas instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”, recoge un comunicado castrense, el cual denunció la existencia de “infraestructura subterránea junto al edificio”.

Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, precisó en su perfil de X: “Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para reducir la posibilidad de víctimas civiles, entre ellas advertir a la población, utilizar municiones de precisión, reconocimiento aéreo e inteligencia adicional”.

Las Fuerzas de Defensa instaron
Las Fuerzas de Defensa instaron este sábado a los habitantes de Gaza a evacuar el territorio (REUTERS/Amir Cohen)

Las Fuerzas de Defensa instaron este sábado a los habitantes de Gaza a evacuar el territorio hacia una “zona humanitaria” en el sur, en un aviso previo a la ofensiva terrestre anunciada sobre la localidad. El coronel Adraee, que hizo el llamado de evacuación, destacó que Israel ya controla el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad.

Las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional al explotar instalaciones civiles y a la población como escudos humanos para actividades terroristas. Israel seguirá operando con fuerza y ​​decisión contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza", sostuvo el vocero del Ejército.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, anunciaron el martes pasado que la guerra contra Hamas continuará y el ejército no aceptará menos que la derrota total de Hamas. “No detendremos la guerra hasta que derrotemos a este enemigo”, expresó Zamir.

“A lo largo de esta guerra hemos tomado decisiones muy difíciles, decisiones que nadie creía que pudiéramos implementar. Pero las llevamos a cabo porque ustedes nos dieron, y a mí, la fuerza para liderar al Estado de Israel hacia la victoria total.Ahora nos encontramos en la etapa de acción decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes, y toda la nación los abraza”.

(Con información de AFP)

