Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

Una cámara de seguridad captó imágenes del momento posterior al atropello en Pirou y el vuelco del auto

Un automovilista atropelló a varios peatones este sábado en el norte de Francia en la localidad costera de Pirou (departamento de Manche), según informó la prefectura local. El incidente, que ocurrió poco después de las 17:00, dejó un saldo provisional de una persona fallecida y tres con heridas graves, además de lesiones leves tanto para el conductor como para su acompañante.

La víctima mortal es una mujer, y las autoridades descartaron que el hecho fuera intencional. El fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau, confirmó el balance a última hora del sábado y subrayó que las primeras investigaciones “descartan formalmente” la hipótesis de un acto voluntario.

Según explicó la alcaldesa de Pirou, Noëlle Leforestier, el conductor, una persona mayor, habría sufrido un desvanecimiento, lo que provocó la pérdida de control del automóvil.

El vehículo, al perder el control, avanzó a gran velocidad por la calle Fernand Desplanques e impactó contra la terraza de una pizzería situada cerca del paseo marítimo de Pirou-Plage. Varias cámaras de vigilancia registraron el momento en que el coche volcó tras una brusca maniobra. Entre las personas atropelladas se encontraban cuatro peatones que regresaban de la playa.

Los servicios de emergencia de la región de La Mancha desplegaron un amplio dispositivo de rescate. Treinta y seis bomberos del SDIS 50 acudieron al lugar, junto con seis vehículos de emergencia. Además, se movilizaron tres helicópteros para el traslado urgente de los heridos a centros hospitalarios.

Al menos 36 bomberos acudieron al lugar del incidente

El conductor y su pasajero sufrieron heridas leves y también recibieron atención médica en el sitio. La alcaldesa Leforestier anunció la habilitación de una unidad de apoyo psicológico para los afectados y testigos. El accidente generó una fuerte conmoción entre los residentes y visitantes, especialmente por tratarse de una zona turística próxima al mar.

Una investigación a cargo de la gendarmería de Coutances se encuentra en curso para establecer con exactitud las causas del suceso, y un técnico en identificación criminal se desplazó al lugar para reunir pruebas y recabar testimonios. Diversos medios locales recogen que el conductor perdió el conocimiento de manera repentina, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades judiciales ni policiales.

Las autoridades mantienen la zona acordonada y recomiendan evitar el área para facilitar la labor de los equipos de emergencia y los investigadores. El entorno de la pizzería permanece cerrado al público, mientras la investigación continúa. La comunidad de Pirou y el conjunto del departamento de Manche permanecen a la espera de información oficial sobre la evolución de los heridos y el avance de las pesquisas en torno al accidente.

(Con información de AFP)