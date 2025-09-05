Mundo

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano apuesta por “la verdadera diplomacia” tras una conversación “muy sustancial” con el jefe de la OTAN

Guardar
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha destacado este viernes la necesidad de “avanzar más rápidamente” en los trabajos en torno a las garantías de seguridad para el país, después de que tanto él como su homólogo francés, Emmanuel Macron, anunciaran el jueves que al menos 26 de países de la conocida como Coalición de Voluntarios han comprometido ayudas concretas para una futura fuerza que garantice “por tierra, mar o aire” la seguridad de Ucrania una vez se acuerde un alto el fuego con Rusia.

“Es importante avanzar más rápidamente en las garantías de seguridad para Ucrania, ser lo más productivos posibles junto con Estados Unidos y fortalecer nuestra defensa aérea”, ha dicho Zelensky tras “una conversación muy sustancial” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Continuamos nuestra coordinación en nombre de la verdadera diplomacia”, ha señalado el mandatario ucraniano en su cuenta en la red social X, donde ha señalado que el presidente ruso, Vladimir Putin, “hace como que no necesita la paz o las negociaciones, pero la presión global puede lograr el interés ruso a la hora de poner fin a la guerra”.

Macron sostuvo el jueves tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios que el objetivo del acuerdo, a la espera no obstante de que “en los próximos días” Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se implicará en ese futuro marco, es “prevenir una nueva agresión” por parte de Rusia y garantizar la “seguridad duradera” de un país que “no ha elegido la guerra”. Zelenskiy describió el anuncio como “la primera cosa concreta” dentro de las negociaciones en marcha para unas futuras garantías de seguridad.

En respuesta, Putin ha advertido este mismo viernes que cualquier despliegue de tropas occidentales en territorio de Ucrania sería un “objetivo legítimo”. “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante las operaciones militares, partiremos de la base de que serían objetivos legítimos para su destrucción”, ha subrayado, antes de argumentar que “no ve qué sentido” tiene la presencia de estos militares “si se adoptan decisiones que lleven a una paz a largo plazo”.

El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una conferencia de prensa posterior a la Cumbre de la Coalición de la Voluntad, en el Palacio Presidencial del Elíseo, en París, Francia, el 4 de septiembre de 2025. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió este viernes que cualquier contingente militar occidental desplegado en Ucrania será considerado un objetivo “legítimo” por las fuerzas de Moscú.

Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante los combates, partimos de la base de que serán objetivos legítimos”, afirmó Putin en un foro económico en Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia.

El líder del Kremlin señaló además que el despliegue de tropas occidentales no garantizaría la estabilidad y sostuvo que los vínculos militares cada vez más estrechos de Kiev con Occidente figuran entre las “causas fundamentales” del conflicto.

El mandatario añadió que, en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, no habría necesidad de la presencia de fuerzas extranjeras en Ucrania. “Si se toman decisiones que conduzcan a la paz, a una paz duradera, entonces simplemente no veo sentido a su presencia en el territorio de Ucrania. Porque si se alcanzan acuerdos, que nadie dude de que Rusia los cumplirá plenamente”, declaró.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la reunión y la sintonía que exhibieron los líderes políticos en Beijing: “¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”. Modi y Xi Jinping financian con operaciones comerciales los ataques de Putin a Ucrania

Donald Trump lamentó que India

El desafío de Michelle Khare: de YouTube a la élite samurái en las montañas de Nikko

La YouTuber y ex ciclista profesional se sumergió en el exigente mundo de la arquería a caballo y el manejo de la katana, enfrentando rigores físicos, disciplina estricta y tradiciones centenarias

El desafío de Michelle Khare:

¿La infancia se encierra?: uno de cada tres niños ya no juega al aire libre al salir del colegio

Restricciones sociales, culturales y urbanas limitan el acceso de los menores a espacios seguros para el juego, afectando su desarrollo emocional y bienestar físico, según un estudio realizado en Reino Unido

¿La infancia se encierra?: uno

Alerta en Taiwán por la amenaza china a cables submarinos: proponen una red de inteligencia marítima

Analistas recomiendan crear una red conjunta de vigilancia y respuesta rápida para fortalecer la defensa ante amenazas y garantizar la resiliencia de las comunicaciones

Alerta en Taiwán por la

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

En un comunicado divulgado por el ministerio de Comercio del régimen de Beijing, se indica que la tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en una investigación “antidumping”

China anunció aranceles temporales de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México será sede del mayor

México será sede del mayor evento de inteligencia artificial e inversión en Latinoamérica: MÉXICO IA+ 2025

La medicina regenerativa en fertilidad desafía la visión tradicional sobre el envejecimiento y la maternidad tardía

Sismo de magnitud 4.6 con epicentro en Pacasmayo, La Libertad

Cotización del dólar canadiense en México hoy 5 de septiembre

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

INFOBAE AMÉRICA
Las caídas son la principal

Las caídas son la principal causa de ingreso traumático, según datos del Hospital de Parapléjicos de Toledo

Bruselas tomará "todas las medidas necesarias" para defender al porcino europeo de los aranceles de China

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra la COVID-19

Dyson apuesta por productos más compactos y sostenibles, y no descarta entrar en el mercado de la movilidad

Termina sin acuerdo la reunión entre Educación y la Junta Docente, por lo que "todo apunta a la huelga"

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis relató la forma “traumática” en que le dieron el diagnóstico del actor

Jeremy Allen White revela el consejo de Bruce Springsteen que cambió su actuación en Deliver Me From Nowhere

Charlize Theron reveló las secuelas físicas que le dejó el cine de acción

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Netflix apuesta por el terror real con “Monstruo, la historia de Ed Gein”