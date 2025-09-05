Mundo

Anutin Charnvirakul será el próximo primer ministro de Tailandia tras una votación parlamentaria

El nuevo jefe de gobierno encabezará una gestión de transición tras obtener el apoyo de la principal fuerza opositora y dejar atrás una semana marcada por el desplazamiento del partido Pheu Thai y la salida repentina de Thaksin Shinawatra del país

Guardar
Anutin Charnvirakul encabezará el Ejecutivo
Anutin Charnvirakul encabezará el Ejecutivo tailandés tras imponerse en la votación parlamentaria (Reuters)

Anutin Charnvirakul fue elegido primer ministro de Tailandia tras obtener una amplia mayoría en la votación parlamentaria celebrada hoy. El líder del partido Bhumjaithai aseguró su puesto al frente del Ejecutivo tras imponerse con holgura sobre Chaikasem Nitisiri, el candidato presentado por el partido Pheu Thai, una agrupación históricamente dominante ligada a la familia Shinawatra.

De acuerdo con la agencia Reuters, Anutin obtuvo el 63 por ciento de los votos y duplicó el apoyo que recibió su rival, resultado que marca un cambio decisivo tras una semana marcada por la inestabilidad política y maniobras dentro del Parlamento tailandés.

Anutin Charnvirakul fue respaldado por
Anutin Charnvirakul fue respaldado por el Partido del Pueblo para acceder al cargo de primer ministro (Reuters)

El ascenso de Anutin al poder se concretó gracias al decisivo respaldo del Partido del Pueblo, la principal fuerza opositora. Esta formación reformista, sucesora de Move Forward, obtuvo la mayor representación en los comicios de 2023, aunque no pudo formar gobierno.

Según EFE, el acuerdo incluyó la obligación de Anutin de convocar un referéndum sobre la reforma constitucional y la celebración de elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses, condiciones impuestas por este bloque parlamentario para prestar su apoyo al nuevo primer ministro.

La tormenta política que derivó en la reconfiguración del Ejecutivo comenzó en junio, cuando Anutin retiró a su partido de la coalición encabezada por Pheu Thai.

Anutin Charnvirakul promovió la despenalización
Anutin Charnvirakul promovió la despenalización del cannabis en Tailandia durante su gestión en salud (Reuters)

Este movimiento dejó al gobierno previo con una mayoría muy ajustada, lo que encendió protestas y precipitó una caída abrupta en la popularidad del gabinete.

El detonante definitivo sucedió la semana pasada con la destitución de Paetongtarn Shinawatra, hija y heredera política de Thaksin Shinawatra, tras una resolución del Tribunal Constitucional

Paetongtarn Shinawatra perdió la jefatura
Paetongtarn Shinawatra perdió la jefatura del Ejecutivo tras una decisión judicial (Reuters)

Esta salida estuvo vinculada a la filtración de una conversación en la que la ex primera ministra criticaba a un general del Ejército tailandés por la gestión de una disputa fronteriza con Camboya, motivo que supuso su cese inmediato y generó la vacante para un nuevo liderazgo.

Paetongtarn Shinawatra enfrentó cuestionamientos políticos
Paetongtarn Shinawatra enfrentó cuestionamientos políticos tras referirse a la actuación militar en la frontera (Reuters)

Durante el proceso, el partido Pheu Thai intentó retrasar la votación en la Cámara de Representantes e incluso buscó disolver el Parlamento para adelantar elecciones, propuesta que fue rechazada por un órgano vinculado a la monarquía.

Finalmente, la sesión plenaria para elegir al sucesor arrancó en horas de la tarde y se llevó adelante en un ambiente de fuerte tensión, como describió Reuters.

Anutin fue abordado por periodistas y cámaras mientras abandonaba el recinto y afirmó con determinación que trabajará “sin descanso, todos los días, porque no hay mucho tiempo” y que la urgencia pasaba por resolver los problemas de Tailandia de manera inmediata.

Anutin Charnvirakul tiene experiencia como
Anutin Charnvirakul tiene experiencia como ministro del Interior y de Sanidad (Reuters)

Dentro de la votación, Chaikasem Nitisiri, exministro de Justicia, solo cosechó 152 votos, cantidad que dejó en clara desventaja al partido oficialista respecto de Anutin, quien superó ampliamente la mayoría absoluta requerida en la cámara de 492 escaños.

Trayectoria, desafíos económicos y escenarios para el mandato de Anutin Charnvirakul

Anutin Charnvirakul cuenta con una extensa trayectoria en la política tailandesa. Hijo de un exministro, lideró la empresa familiar del sector de la construcción y, ya dentro del ámbito público, ocupó los cargos de vice primer ministro, ministro del Interior y desde 2022 asumió un papel central en la gestión de la pandemia como ministro de Sanidad.

El liderazgo de Anutin recae sobre un gobierno minoritario que deberá enfrentar una situación económica delicada. La economía local sufre por el bajo consumo, las restricciones al crédito y altos niveles de endeudamiento doméstico.

Además, el contexto externo se ha debilitado tras la imposición en agosto de un arancel del 19 por ciento por parte de Estados Unidos a productos tailandeses, lo que añade desafíos al nuevo Ejecutivo.

Sin embargo, la llegada de Anutin también implica un acercamiento entre el gobierno y la monarquía, cerrando otra etapa de gobierno dominada por la familia Shinawatra.

Anutin Charnvirakul obtuvo más del
Anutin Charnvirakul obtuvo más del 63% de los votos en el proceso parlamentario (Reuters)

El revés para el partido Pheu Thai fue rotundo. Históricamente, esta agrupación ganó cinco de las últimas seis elecciones gracias a su base de apoyo entre los sectores populares, principalmente por sus políticas sociales.

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Anutin CharnvirakulTailandiaAsiaElecciones

Últimas Noticias

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, visitó el JS Mikuma junto a su homólogo japonés, Gen Nakatani, en un gesto que subraya el fortalecimiento de los lazos estratégicos

Ante la amenaza de China,

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la designación del TPS de 2021, que brindaba protección temporal a miles de venezolanos, finalizará el 7 de noviembre

Estados Unidos les pidió a

Estados Unidos recortará la asistencia militar a aliados de Europa del Este cercanos a Rusia

El Pentágono notificó a países vecinos del territorio ruso que dejarán de recibir fondos para armas, equipos y entrenamientos

Estados Unidos recortará la asistencia militar

La Unión Europea tomará “todas las medidas necesarias” frente a los aranceles chinos al porcino

Bruselas cuestionó la legalidad de los gravámenes de hasta el 62,4% anunciados por Beijing y advirtió que defenderá a los productores europeos

La Unión Europea tomará “todas

Corea del Sur y Japón retomarán el diálogo tras diez años sin reuniones bilaterales

Los ministros de Defensa Ahn Gyu Back y Gen Nakatani se reunirán el lunes en Seúl, en la primera visita oficial de un titular de Defensa japonés desde 2015

Corea del Sur y Japón
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambio extremo de Miss Casanare

Cambio extremo de Miss Casanare en Miss Universe, así se ve: es una de las candidatas favoritas para llevarse el certamen

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 5 de septiembre

El principal indicador de la BMV registró alza de 1,02% al cierre de este 5 de septiembre

Milei se recluirá en Olivos y decidirá sobre la hora si se suma al búnker de este domingo en La Plata

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas del 6 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
El oficialismo se muestra ganador

El oficialismo se muestra ganador en Guyana mientras aguarda el resultado oficial de las elecciones

(Crónica) Raspadori asiste y marca con Italia mientras Francia vence en el exilio de Ucrania

Trump firma la orden ejecutiva que renombra al Pentágono como Departamento de Guerra: "Es un mensaje de victoria"

El Atlético se lleva el derbi en la Liga F (2-1) y agrava el mal inicio y las dudas del Real Madrid

Macron confirma que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen confesó haber tenido

Charlie Sheen confesó haber tenido encuentros sexuales con otros hombres: “No voy a huir de mi pasado”

Sable de luz de Darth Vader se subasta en más de tres millones de dólares

Quién es Lee Chae-min, el actor de “Bon Appétit, majestad” que conquista corazones en Netflix

“El Conjuro: Últimos Ritos” recauda 8,5 millones en su preestreno y rompe récord en taquilla

Orlando Bloom rompió su silencio sobre la ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”