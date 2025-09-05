Anutin Charnvirakul será el próximo primer ministro de Tailandia tras una votación parlamentaria

Anutin Charnvirakul encabezará el Ejecutivo tailandés tras imponerse en la votación parlamentaria (Reuters)

Anutin Charnvirakul fue elegido primer ministro de Tailandia tras obtener una amplia mayoría en la votación parlamentaria celebrada hoy. El líder del partido Bhumjaithai aseguró su puesto al frente del Ejecutivo tras imponerse con holgura sobre Chaikasem Nitisiri, el candidato presentado por el partido Pheu Thai, una agrupación históricamente dominante ligada a la familia Shinawatra.

De acuerdo con la agencia Reuters, Anutin obtuvo el 63 por ciento de los votos y duplicó el apoyo que recibió su rival, resultado que marca un cambio decisivo tras una semana marcada por la inestabilidad política y maniobras dentro del Parlamento tailandés.

Anutin Charnvirakul fue respaldado por el Partido del Pueblo para acceder al cargo de primer ministro (Reuters)

El ascenso de Anutin al poder se concretó gracias al decisivo respaldo del Partido del Pueblo, la principal fuerza opositora. Esta formación reformista, sucesora de Move Forward, obtuvo la mayor representación en los comicios de 2023, aunque no pudo formar gobierno.

Según EFE, el acuerdo incluyó la obligación de Anutin de convocar un referéndum sobre la reforma constitucional y la celebración de elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses, condiciones impuestas por este bloque parlamentario para prestar su apoyo al nuevo primer ministro.

La tormenta política que derivó en la reconfiguración del Ejecutivo comenzó en junio, cuando Anutin retiró a su partido de la coalición encabezada por Pheu Thai.

Anutin Charnvirakul promovió la despenalización del cannabis en Tailandia durante su gestión en salud (Reuters)

Este movimiento dejó al gobierno previo con una mayoría muy ajustada, lo que encendió protestas y precipitó una caída abrupta en la popularidad del gabinete.

El detonante definitivo sucedió la semana pasada con la destitución de Paetongtarn Shinawatra, hija y heredera política de Thaksin Shinawatra, tras una resolución del Tribunal Constitucional

Paetongtarn Shinawatra perdió la jefatura del Ejecutivo tras una decisión judicial (Reuters)

Esta salida estuvo vinculada a la filtración de una conversación en la que la ex primera ministra criticaba a un general del Ejército tailandés por la gestión de una disputa fronteriza con Camboya, motivo que supuso su cese inmediato y generó la vacante para un nuevo liderazgo.

Paetongtarn Shinawatra enfrentó cuestionamientos políticos tras referirse a la actuación militar en la frontera (Reuters)

Durante el proceso, el partido Pheu Thai intentó retrasar la votación en la Cámara de Representantes e incluso buscó disolver el Parlamento para adelantar elecciones, propuesta que fue rechazada por un órgano vinculado a la monarquía.

Finalmente, la sesión plenaria para elegir al sucesor arrancó en horas de la tarde y se llevó adelante en un ambiente de fuerte tensión, como describió Reuters.

Anutin fue abordado por periodistas y cámaras mientras abandonaba el recinto y afirmó con determinación que trabajará “sin descanso, todos los días, porque no hay mucho tiempo” y que la urgencia pasaba por resolver los problemas de Tailandia de manera inmediata.

Anutin Charnvirakul tiene experiencia como ministro del Interior y de Sanidad (Reuters)

Dentro de la votación, Chaikasem Nitisiri, exministro de Justicia, solo cosechó 152 votos, cantidad que dejó en clara desventaja al partido oficialista respecto de Anutin, quien superó ampliamente la mayoría absoluta requerida en la cámara de 492 escaños.

Trayectoria, desafíos económicos y escenarios para el mandato de Anutin Charnvirakul

Anutin Charnvirakul cuenta con una extensa trayectoria en la política tailandesa. Hijo de un exministro, lideró la empresa familiar del sector de la construcción y, ya dentro del ámbito público, ocupó los cargos de vice primer ministro, ministro del Interior y desde 2022 asumió un papel central en la gestión de la pandemia como ministro de Sanidad.

El liderazgo de Anutin recae sobre un gobierno minoritario que deberá enfrentar una situación económica delicada. La economía local sufre por el bajo consumo, las restricciones al crédito y altos niveles de endeudamiento doméstico.

Además, el contexto externo se ha debilitado tras la imposición en agosto de un arancel del 19 por ciento por parte de Estados Unidos a productos tailandeses, lo que añade desafíos al nuevo Ejecutivo.

Sin embargo, la llegada de Anutin también implica un acercamiento entre el gobierno y la monarquía, cerrando otra etapa de gobierno dominada por la familia Shinawatra.

Anutin Charnvirakul obtuvo más del 63% de los votos en el proceso parlamentario (Reuters)

El revés para el partido Pheu Thai fue rotundo. Históricamente, esta agrupación ganó cinco de las últimas seis elecciones gracias a su base de apoyo entre los sectores populares, principalmente por sus políticas sociales.

