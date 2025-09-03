Mundo

Crisis política en Tailandia: el primer ministro interino presentó un decreto para disolver el Parlamento

La decisión llega después de que la mayor bancada opositora rechazara apoyar al partido gobernante, abriendo la puerta a elecciones anticipadas antes de fin de año

Guardar
El primer ministro interino de
El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai (REUTERS)

El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, ha presentado un decreto para disolver el parlamento, anunció el partido gobernante Pheu Thai el miércoles, luego de que el mayor partido de la oposición respaldara a un candidato rival para el cargo de primer ministro.

La primera ministra Paetongtarn Shinawatra fue destituida la semana pasada por el Tribunal Constitucional, dejando un vacío de poder en la máxima oficina del país. Su partido, Pheu Thai, que continúa gobernando, estaba negociando con el mayor bloque de la oposición, el People’s Party, para asegurar apoyo a un nuevo candidato para primer ministro.

Sin embargo, poco después de que el People’s Party anunciara su respaldo a Anutin Charnvirakul, líder del Partido Bhumjaithai, Pheu Thai comunicó su intención de disolver el parlamento. El secretario general del partido, Sorawong Thienthong, informó a AFP que el primer ministro interino “ha presentado un decreto de disolución de la cámara”.

Este miércoles, Sorawong declaró que, tras la votación del People’s Party a favor de Charnvirakul, Pheu Thai estaba listo para nominar a su candidato, Chaikasem Nitisiri, como primer ministro, si la Cámara de Representantes procedía con la selección del jefe de gobierno.

Sorawong indicó que el primer ministro interino ya había presentado una solicitud de aprobación real para disolver el Parlamento, y agregó que el partido consideraba la situación actual insostenible, dado que el respaldo de la oposición al candidato rival dejaba al gobierno con poco más de 130 votos.

La primera ministra Paetongtarn Shinawatra
La primera ministra Paetongtarn Shinawatra fue destituida la semana pasada por el Tribunal Constitucional, dejando un vacío de poder en la máxima oficina del país (REUTERS)

Por su parte, Chusak Sirinil, vicelíder del Partido Pheu Thai y ministro de la Oficina del Primer Ministro, explicó que el primer ministro interino tiene plena autoridad para disolver el Parlamento tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra.

Chusak aseguró que la situación actual difiere de la de la primera ministra suspendida, cuando se percibía que carecía de autoridad para esta acción. Según su explicación, la disolución del Parlamento se realiza mediante Real Decreto, presentando razones al Rey y respondiendo a la Orden Real, y no constituye un abuso de las prerrogativas reales.

Chusak añadió que la noche del 2 de septiembre, los líderes de Pheu Thai celebraron una reunión interna para analizar la situación política, en particular la disolución del Parlamento y la elección de un nuevo primer ministro.

El anuncio se produce en un contexto de incertidumbre política, ya que el país enfrenta el desafío de formar un nuevo gobierno tras la intervención del Tribunal Constitucional. El respaldo del People’s Party a Charnvirakul complica la formación de mayorías y genera un escenario en el que el gobierno interino de Pheu Thai considera que no es viable avanzar con la gobernanza bajo las condiciones actuales.

Chusak Sirinil, vicelíder del Partido
Chusak Sirinil, vicelíder del Partido Pheu Thai y ministro de la Oficina del Primer Ministro (REUTERS)

La disolución del Parlamento abriría la puerta a elecciones anticipadas, y la decisión final dependerá de la aprobación real del Rey, según la legislación tailandesa. Mientras tanto, los partidos políticos y el electorado esperan el desarrollo de este proceso, que podría redefinir el equilibrio de poder en Tailandia en los próximos meses.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

TailandiaPhumtham WechayachaiPheu ThaiSorawong ThienthongÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 500 drones y 24 misiles contra Ucrania: al menos 5 heridos

Los bombardeos ocurrieron en las regiones de Kirovohrad, Znamenka y Ivano-Frankivsk. Decenas de viviendas se vieron afectadas

Rusia lanzó un ataque masivo

Xi Jinping elevó la tensión con Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre “paz o guerra”

Durante el mayor despliegue militar realizado en China, el régimen de Beijing denunció “conductas de intimidación” de ciertos países, en referencia a Estados Unidos, y subrayó que el pueblo chino “está firmemente del lado correcto de la historia”

Xi Jinping elevó la tensión

El debut internacional de la hija de Kim Jong-un en China aviva las especulaciones sobre la línea sucesoria del régimen

La exposición pública de Kim Ju Ae en el viaje a Beijing marca un giro en la tradicional discreción de la dictadura norcoreana respecto a la figura con más probabilidades de heredar el liderazgo

El debut internacional de la

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

El evento, celebrado en la Plaza de Tiananmen, incluyó un despliegue inédito de armamento y la asistencia de mandatarios invitados afines al régimen chino

China, Rusia y Corea del

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

El mandatario estadounidense exigió al régimen de China que reconozca la sangre derramada por soldados norteamericanos en territorio chino durante la Segunda Guerra Mundial

Trump acusó a Xi Jinping,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué le pasa a tus

Qué le pasa a tus riñones cuando consumes 2 litros de agua al día

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Se registra sismo en Veracruz

El día que John Wayne abandonó un rodaje de John Ford porque se sintió humillado: “Fue indignante”

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador advirtió que el Cartel

Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

Pistoletazo de salida a los PGE 2026: los ministerios deberán remitir sus planes de gasto antes del día 12

Suben las temperaturas, salvo en Galicia con lluvias y tormentas, que se extenderán al Cantábrico

FINUL acusa a Israel de uno de sus ataques "más graves" contra su personal desde el alto el fuego en Líbano

Joaquín y Susana Saborido se sinceran: de la clave de su éxito como pareja, a con quiénes harían un trío

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Sabrina Carpenter no tiene televisión en su casa

Del mito de Elvis a un western contemporáneo: cómo se prepara Austin Butler para su nuevo desafío en Hollywood

Kevin Costner despidió a Graham Greene tras su muerte con un emotivo mensaje

Mikey Madison, la actriz de “Anora” que ganó un Óscar, confesó: “Todavía siento que estoy al principio de mi carrera”

Channing Tatum rompió el silencio sobre su largo divorcio de Jenna Dewan: “Fue un quiebre doloroso”