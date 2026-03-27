Xi felicita a Kim Jong-un por su reelección como jefe del Estado norcoreano

Seúl, 27 mar (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, felicitó por carta este jueves al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por su reelección al frente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país, recoge este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

"Ruego sinceramente por que la causa socialista de Corea logre continuamente nuevos y mejores resultados bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Corea, encabezado por usted", aseguró Xi en el texto publicado por la agencia.

El mandatario chino destacó el valor de las relaciones entre Pekín y Pionyang y dijo que otorga una "gran importancia" al desarrollo de los lazos bilaterales.

Kim fue reelegido presidente del Comité de Asuntos de Estado el domingo, durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema en Pionyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estatales. El líder del hermético régimen también ejerce como secretario general de Partido de los Trabajadores.

La sesión sirvió para inaugurar la 15ª legislatura del Parlamento norcoreano, un organismo de mera formalidad que simplemente ratifica las decisiones de Kim y el partido. EFE